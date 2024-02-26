TRABZON

Büyükşehir Belediyesi... Seçim sonucu bugünden belli... AK Parti Adayı Ahmet Metin Genç kazanır... Hem de en yakın rakibine büyük fark atarak.

Asıl yarış... Rekabet... İlçelerde.

Trabzon'un 18 ilçesi var.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde... 13'ünü AK Parti almıştı.







MHP... İki belediye.

CHP ile İYİ Parti... Birer belediye.

Bir de... Bağımsız.

Siyaset havası... Giderek ısınıyor.

Rekabet... Düzeyli... Kavga, gürültü, kötü söz, belden aşağı vuruş yok... Aman nazar değmesin.

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Devlet adamı



Murat Zorluoğlu... Genç (Bingöl) ve Gülnar (Mersin) ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

İçişleri Bakanlığı... Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde dokuz yıl görev yaptı... Şube Müdürlüğü... Daire Başkanlığı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda... Genel Müdürlük... Müsteşar Yardımcılığı.

Sonra... Elazığ Valiliği... Van Valiliği.







31 Mart 2019... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Ama... 31 Mart 2024 seçiminde, AK Parti, yeniden aday göstermedi.

Buluştuk... Öğle yemeği yedik... Dedi ki:

· Çaykara'nın Kumlu köyünden sekiz çocuklu bir ailenin evladıyım.

· Kaymakamlıklar hariç... Bütün görevlerimin altında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası, takdiri var... Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak.

· 'Neden tekrar aday gösterilmedim?' dersem Allah'ın gücüne gider... Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir.

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"Aziz Vali"



Aziz Yıldırım... Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği... Yavuz Sultan Selim'in yönettiği... Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu... Atatürk'ün üç kez ziyaret ettiği... Trabzon'un Valisi.

10 Ağustos 2023... Trabzon Valiliği'ne atama kararnamesi yayınlanınca... Trabzon'da yayılan şehir efsanesi:







- Sayın Cumhurbaşkanımız, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki kırgınlığın, soğukluğun giderilmesi için... Bize, Fenerbahçe eski başkanının adaşını vali olarak gönderdi.

Trabzon... İlginç bir sosyoloji... Fenerbahçe'ye hala mesafeli.

Validen... "Sayın Aziz Yıldırım" diye söz eden yok.

Hitap... Üslup... "Aziz Valim."

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Turizm... Yükselen değer



Trabzon, yaza hazırlanıyor... Turizm sezonuna.

Vali Aziz Yıldırım anlattı:

2023... Bir milyon 320 bin turist... Yarıdan fazlası yabancı.

Havaalanı... Şimdiden kalabalık... Geçen yıl, 26 bin 500 uçak seferi.

Otel, motel çok... 20 bin yatak.

Havalimanı yetmiyor... Büyüyen Trabzon'un ihtiyacını karşılamıyor... Büyütülüyor.

Vali Yıldırım, turizm bölgelerini dolaşıyor... Yaylaları... Konaklama tesislerini.

Bölgede... Seçim kadar, turizm de konuşuluyor.

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Hedef... Yüzde 75... "Nokta 61"



Ahmet Metin Genç...

Trabzon... Büyükşehir olunca... Metropol ilçe Ortahisar'ın Kurucu Belediye Başkanı oldu.

İki dönemdir görevde.

Şimdi... Ortahisar'dan Büyükşehir Başkanlığı'na... Dikey geçiş.

31 Mart 2019... AK Parti'nin büyükşehir oyu... Yüzde 64.61.







Cumhurbaşkanı Erdoğan... Genç başkan adayına diyor ki:

- Seçimde, 2019'un üzerine çıkacaksın... Tamam mı?... Söz mü?

- Sayın Cumhurbaşkanım... Büyükşehirler içinde rekor Konya'daydı... 2019'da partimiz yüzde 70.53 oy almıştı... Bu defa rekoru biz kıracağız... Yüzde 75.61 oy alacağız... Söz.

Ahmet Metin Genç... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mahcup olmamak için... Gece gündüz çalışıyor.







Sorduk:

- İddianızı anlıyoruz... Yüzde 75... Nokta 61 küsurat da neyin nesi?

Genç... Başladı gülmeye:

- 75 hedefimiz... 61 de Trabzon'un plakası... Bunu bilmeyecek ne var?

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Atatürk Köşkü



Atatürk'ün... Vasiyetini Trabzon'da yazdığını... Biliyor muydunuz?

Tepede... Yeşillikler içinde... Deniz manzaralı muhteşem bir köşk.

1890'da inşa edilmiş... Osmanlı vatandaşı Konstantin Kabayanidis'in köşkü.

Sonra... Mübadele... Köşk... Hazineye geçmiş... 1923.







Atatürk'ün ilk Trabzon ziyareti... 15 Eylül 1924... Köşkü gezmiş, beğenmiş.

Trabzon İl Daimi Encümeni kararı... Köşk, Trabzon'un Atatürk'e armağanı... 18 Mayıs 1931.

Ve... Atatürk'ün Trabzon'a son ziyareti... 10-12 Haziran 1937... Köşkün alt katındaki odada... Vasiyetini yazmış... Mal varlığını, Hazine'ye bağışlamış.







Müzeyi... Günde bin kişi geziyor... Yazları üç bin kişi.

Müze kart geçersiz... Öğrenci 10 lira... Büyükler 30.

Trabzon'a yolunuz düşerse... Görmelisiniz.

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Yaşanmış Temel hikâyeleri



Trabzon'da... Temel fıkrası anlatmaya ya da dinlemeye gerek yok.

Sağa sola gidin... Temel çok.

Günlük yaşantı... Temel fıkrası gibi.

Ahmet Metin Genç... Balıkçılar arasında... Oy istiyor.

Diyalog... Kelimesi kelimesine.

- Başkanım... Seni seviyorum... Kazanmanı da çok istiyorum... Ama sana oy vermeyeceğim... Kusura bakma.

- Madem ki kazanmamı istiyorsun... Öyleyse bana oy vereceksin.

- Başkanım haklısın... Doğru söylüyorsun... Fakat geçmişte kime oy verdiysem kaybetti... Senin de kaybetmeni istemiyorum.

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Trabzon destanı... Bitmedi



Akçaabat... Dernekpazarı... Of... Beşikdüzü... Araklı... Köprübaşı... Şalpazarı... Vakfıkebir... Trabzon, bir günde anlatılacak gibi değil.

Ve gündem sadece siyasetten ibaret değil.

Başka önemli konular da var.

Ekonomi gibi...

Konuların açık ara birincisi... Trabzonspor gibi...

Ve... Olmazsa olmaz... Mutlaka yazılacak... Hamsi.

Yarın... Devam edeceğiz.

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Sokak... Diyor ki...



Çarşı/pazar dolaşıyoruz... Gazeteci dostlarımız Özgür Özdemir ve Murat Taşkın ile birlikte.

Murat, bir ara dedi ki:

- Bu seçim... Siyasi savrulmanın en yoğun olduğu seçim... Aday gösterilmeyen hemen başka partiye geçiyor... Ya da bağımsız aday oluyor.

Halkın arasına girince... Gördük ki... Murat gibi konuşan çok.

Sokak... Bir o parti bir bu parti dolaşanlara... Partisi aday göstermeyince, başka partinin kapısını çalanlara kızıyor.

Sadece onlara değil... Parti değiştirenleri aday yapanlara da.