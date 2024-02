TRABZON

Eyyüp Ergan... Ticaret Borsası Başkanı... Trabzon notlarına bugün onunla başlayalım.

"Balık, fındık, çay, turizm... Bölgenin dört yapraklı yoncası" dedi ve devam etti:

Balık... Hem iç piyasaya hem de dışarıya... Son yıllarda, Japonya'ya somon ihraç ediyoruz.

Fındık da öyle... İçeride de iyi para ediyor, ihracatta da.

Çay... İçeride satılıyor... Karadeniz'in önemli gelir kaynağı.

Turizme gelince... Hepsini geçti... Her ülkeden turist var... Ağırlık körfez ülkelerinde.







Siyaseti konuştuk... Herkesin söylediğini söyledi... "Trabzon'a yakışan bir yarış... Hiçbir adayda agresif tavır yok."

Ve ekonomi:

- Pahalılıktan şikâyet var... Millette para var mı derseniz, emekliler ve dar gelirliler hariç, para var... Ekonomi yönetimine... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e güven yüksek.

***



Hamsi



Vakfıkebir... Of... Sürmene... Akçaabat... Nereye gitsek gündemin değişmeyen konuları:

Biri Trabzonspor... Diğeri hamsi.

Karadenizli bu kış hamsiye doymuş... Kilogramı 30 liraya kadar düşmüş.

Şimdi ise... Hamsi yok gibi... 120 lira.

Balıkçılarla konuştuk... Neler mi dinledik?

Hamsi... Kaçtı... Gürcistan'a iltica etti.

Şubat sonu demek, hamsinin naz ayı demek... Hamsi naz yapar, soğuk deniz arar.

***



Şampiyon balıklar



Trabzon'da... Akvaryum var... Tünel içinde.

Ortahisar Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Başkan adayı Ahmet Metin Genç dedi ki:







- Akvaryumun uzunluğu 193 metre.

Çeşit çeşit balık var... Hamsi hariç... Neden?

Cevap Ahmet Metin Genç'ten: "Hamsi özgürlüğüne düşkün... Akvaryuma hapsedilemez."

Akvaryumda... Bordu-mavi renkli balık gördük... Trabzonspor'un renkleri... Şaka değil.







Ahmet Metin Genç anlattı... Gülerek:

- Bütün dünyada araştırdık... Mozambik ile Tanzanya arasında... Bir gölde... Bordo-mavi balık bulduk... Getirdik... Adı... Şampiyon balıklar.

Akvaryum... Yabancı turistlerin uğrak noktası... Yılda 500 binin üzerinde ziyaretçi.

***



Bordo-mavi



Trabzonspor tesislerindeyiz... Başkan Ertuğrul Doğan, İstanbul'da... Asbaşkan Zeyyat Kafkas... Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz... Basın Danışmanı Murat Taşkın ile sohbet.

Zeyyat Kafkas anlattı:







- Birisi kafe açtı... Tabelada bordo yazılı... Bir başkası da karşısında kafe açtı... Adı mavi.

Derviş Köz, "O da bir şey mi?" diyerek söze girdi:

- Çocuğuna Bordo ismi verenler var.

***



Karaoğlanlar



Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz'ün annesi 83 yaşında.

Maç... Trabzonspor mağlup... Derviş, eve gitmiş... Maçı TV'den izleyen annesi öfkeli:

- Karaoğlanları (Trezeguet... Pepe... Onuachu) neden oynatmadınız?

- Anne, onlar Afrika Kupası'na gittiler.

- Göndermeseniz olmaz mıydı? Gitmeleri şart mıydı?

***



Maçtan sonra



Trabzonspor galip gelmiş... Asbaşkan Zeyyat Kafkas eve gitmiş.

Eşinin yüzünde güller açıyor.

Çay hemen gelmiş.

Bir hafta sonra... Takım mağlup... Zeyyat Kafkas, eve gitmiş ve eşinden çay istemiş.

Eşinde... Surat bir karış:

- Mutfak orada... Git çayını kendin yap.

***



Kolonya



Dostlar... Arayıp soruyorlar... "Trabzon'dan bize ne getireceksin?"

Elbette eli boş dönmeyeceğiz... Eşe dosta hediye:

Hamsi kolonyası.

***



Sonuna kadar



Trabzon'da siyaset yapıyorsanız... Milletvekili veya belediye başkanı adayı iseniz... Hangi partiden olursanız olun... Konuşmanızın bir yerinde mutlaka şu sözleri söyleyeceksiniz:

- Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunacağım... Söz veriyorum.

Unutmadan...

Trabzon'da... Hiçbir takımın taraftar derneği yok.

Ne Galatasaray... Ne Fenerbahçe... Ne de Beşiktaş'ın.

***



Örnek olsun



Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu... Aday isimleri açıklanınca...

Ve... İsmi listede olmayınca...

Küsmedi... Darılmadı... İstifa etmedi... Tepki göstermedi.

Büyükşehir adayı Ahmet Metin Genç'i arıyor... Tebrik ediyor.







Aday... İlk ziyaretini, Başkan Murat Zorluoğlu'na yapıyor.

Trabzon... Ders veriyor.

Aday yapılmadığı için istifa edenlere... Partisi ve lideri hakkında konuşanlara... Başka partilerin kapısını çalanlara... Vefa dersi... Devlet adamlığı dersi... Siyasette kalite dersi... Fazilet dersi.

***



Trabzon-İstanbul hattı



Salim Salih Sarıalioğlu... İki dönemdir, Of Belediye Başkanı... Şimdi yine aday... Kazanması kesin.

Çok iş yaptı... Of'a sınıf atlattı.

Saral-Sarıalioğlu aynı aile... Köklü... Ve oldukça kalabalık...

Of Belediyesi... 155 yıldır, Saral-Sarıalioğlu ailesi yönetiminde.

Tıpkı Araklı ilçesinin yıllardır Çebi ailesinde olduğu gibi.

Karadeniz'in pek çok yerinde durum böyle.

Bu girişten sonra... Asıl konumuza geçelim.

CHP'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hasan Süha Saral da aynı aileden... Saral-Sarıalioğlu ailesi.

Salim Salih Sarıalioğlu ile Hasan Süha Saral akraba... Dedeleri, amca çocukları.

Biri ilçe... Diğeri büyükşehir adayı... Elbette bir araya geldiler.

Birbirlerine başarılar dilediler.

Hasan Süha Saral... Çalışıyor... Esnaf ziyaretleri... Toplantılar... Düzeyli bir seçim yarışında.

Ama... Kazanma şansı yok.

Salim Salih Sarıalioğlu'na gelince... İki yerde birden seçim kampanyasında.

Of'ta... Ev ev dolaşıyor.

Sonra... İstanbul'a uçuyor... Murat Kurum'a destek veriyor.

Unutmadan... İstanbul'da 400 binin üzerinde Trabzonlu var.

Oflulara gelince... Sadece İstanbul'da değil dünyanın her yerindeler.

Karadeniz'de anlatılır ki...

20 Temmuz 1969... Neil Armstrong Ay'a inince... Oflu Temel karşılamış:

- Hoş geldin uşağım... Sen kimsun?