İZMİR

Türkiye'nin 129 yılına tanıklık eden bir gazete... İzmir'deki ulu çınar... Ege bölgesinin deniz feneri... Yeni Asır Gazetesi.

Yatırımı... Teknolojiyi... Yerli ve milli üretimi teşvik ediyor.

Ülkeye... Özellikle de Ege coğrafyasına değer katan markaları... Ege'nin Yiğitleri ödüllendiriliyor. Dört yıldır.







Salon kalabalık... Siyasetçi, sivil toplum lideri, sanatçı, kanaat önderi, iş insanı, akademisyen, gazeteci, bürokrat, yerel yönetici...

Bugün... İzmir'i yazacağız... Yeni Asır ödül gecesini.

Seçimi... Siyaseti... Ege izlenimlerimizi.

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Önemli sorun



İzmir'de... Anadolu'nun birçok yerinde... İnsanları siyasetten uzaklaşmış... Hatta soğumuş gördük.

Sanki... Zoraki... Ayak sürüyerek sandığa gidecekler.

Gözlemimiz... Siyasetteki oynaklık... Parti değiştirmeler... Turşu kurar gibi parti kurmaya heveslenmeler toplumda rahatsızlık yaratmış.

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Öncelik ulaşım



Topluma... Ülkeye katkı sağlayanların teşvik edildiği... Ödüllendirildiği gecede Hamza Dağ ile birlikteydik.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı.

İzmir sokaklarında dinlediklerimizi... Vatandaşın şikâyetlerini aktardık.

En başta... Ulaşım... Bitmeyen çile.







Hamza Dağ dedi ki:

· Yeni çevre yolu... Şart... Olmazsa olmaz.

· Ana arterlere en az 16 battı çıktı... Acil ihtiyaç.

· Körfez geçişi... Üçkuyular ile Karşıyaka arasında köprü... Ve deniz altında tünel... Türkiye, bunu yapacak güçte.

İzmir... Artık bu konulara... Şehirciliğe odaklanmalı.

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Ege'nin incisi Körfez



Körfez... İzmir'in kara deliği... Kanayan yarası.

Üniversite ile işbirliği... İlaçlama... Pis koku biraz giderilmiş.

Ancak... Hava ısınınca ne olacak? Körfez yine kokacak.

Ayrıca... İlacın, deniz canlılarına verdiği zarara ne demeli?

Ey dünya güzeli İzmir'i yönetenler!

Kocaeli'de... Türkiye'nin en büyük çevre projesi uygulanıyor.

İzmit Körfezi'nin 100 yıllık pisliği temizleniyor.

Denizden... 8.5 milyon ton çamur çıkarılacak... Yarıya yakını çıkarıldı bile.

Ey İzmir... Kocaeli'yi örnek al... Ders al.

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Siyasette kadın



Şebnem Bursalı... Gazetecilik yaşamının üçte biri, Yeni Asır'da geçti.

Ankara Temsilciliği de yaptı... Genel Yayın Yönetmenliği de.

O şimdi İzmir Milletvekili.

Birlikte şehri gezdik.







Topluma... Ülkeye katkı sağlayan kişi ve kurumlara ödül verilen gecede yine beraberdik.

Siyasete çabuk ısınmış... Halkla kaynaşmış... Her partiden insanı kucaklamış.

Sevindik... Kadın eli değince siyasette kalite yükseliyor.

Meclis'te... Yerel yönetimlerde... Daha fazla kadın... Mutlaka.

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İzmir'de bir Babadağlı



Denizli-Babadağ... Girişimcinin harman olduğu bir diyar.

Babadağlılar... Dünyanın her yerindeler... Her sektörde.

İzmir'de... Babadağ kökenli... Almanya-Stuttgart doğumlu Ümit Ülkü ile tanıştık.

Tekstil... Züccaciye... Elektronik ürünler... Küçük ev aletleri... Yüzlerce ürün... 13 mağaza... İçlerinde 10 bin metrekare büyüklükte olanı bile var.

Yeni Asır gecesinde ödül aldı.

Sohbet ettik... Konu siyasete gelince... Öyle bir söz söyledi ki... Paylaşmalıyız:

"Siyaset laf yarışı değil... Hizmette yarış olmalı."

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Bir soru... Bir yanıt Ve alkış yağmuru



Cumhuriyet'in 100'üncü yılında... Siyasette... Hala rakının, şarabın, kılık, kıyafetin konuşulması... Ne kadar acı.

Ah bu ideolojik kafa, ah!

İzmir'de... Sanayici ağırlıklı bir toplantıda... AK Parti adayı Hamza Dağ'a soruldu:

- Başkan seçilirseniz belediye tesislerinde içki olacak mı?

Salondaki hava... Buz gibi.

Hamza Dağ'ın, "Ben İzmir Müftülüğü'ne değil... Büyükşehir Başkanlığı'na adayım" yanıtına ise... Alkış yağmuru.

Keşke... Ne böyle bir soru olsaydı ne de alkış yağmuru.

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Yaşasın Cumhuriyet



Gecenin sunucusu, "Şimdi" diyerek söze başladı:

"Tarım aletleri yapan bir atölyede çırak olarak mesleğe başlayan ve bugün üç fabrikanın sahibi olan, 27 ülkeye tarım aletleri ihracatı yapan Sayın Halit Ünlü'yü... Ve ona Ömür Boyu Başarı Ödülü'nü vermek üzere Sabah Gazetesi Yazarı Sayın Yavuz Donat'ı sahneye davet ediyorum."







İlkokul Öğretmeni Hafize Hanım'ın oğlu Turgut Özal Cumhurbaşkanı oluyorsa...

Isparta-İslamköylü Yahya Efendi'nin oğlu Süleyman Demirel, Rize-Güneysu'dan Ahmet Kaptan'ın oğlu Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçiliyorsa...

Ve... Çırak olarak işe başlayan Halit Ünlü, bugün, 27 ülkeye tarım aletleri ihraç ediyorsa... Cumhuriyet sayesinde... Ve fırsat eşitliğinin.

Halit Ünlü, ödülünü alırken... Heyecanlıydı... Elleri titriyordu... Ve... Gözleri nemlendi.

Dudaklarından dökülen sözler:

- Ülkem için yapacağım daha çok şey var.

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Marifet... İltifat



Kimi sanayici... 100'ün üzerinde ülkeye ihracatı var.

Kimi... Yaş sebze ve meyve ihracatıyla meşgul... Aile işletmesi... Uçak Kardeşler... Sektörde Türkiye lideri.

Manisa-Alaşehir'den... Rusya'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya... Sultaniye üzümü ihraç ediyorlar.

Ürün çeşidi bol... Narenciye... Kiraz... Ayva... Elma... Armut...

Yüzde 75'i kadın olan 20 bin personel... Kendilerine ait 400 TIR.

Bu ailenin ödüle ihtiyacı mı var?

Evet... Var... Meşhur söz... "Marifet, iltifata tabidir."

Siyasetçinin, bürokratın, sivil toplam liderinin bulunduğu salonda... Gururlarının okşanması... Başarılarının plaketle onurlandırılması morallerini yükseltiyor.

Daha bir şevkle çalışmaya... İşlerini geliştirip, büyütmeye başlıyorlar.