Seçime 25 gün kaldı... Ramazan ayına 5 gün... Siyaset de canlı, ekonomi de.

Küçük Saat Meydanı... Melekgirmez Çarşısı... Büyük Saat civarı oldukça hareketli.

Adana... Sanayi, ticaret ve tarım şehri.

Toprak ana çok cömert.

Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç dedi ki:







Türkiye'nin soya fasulyesi üretiminin yüzde 70'i Adana'dan.

Karpuzun yüzde 35'i... Yer fıstığının yüzde 55'i... Narenciyenin yüzde 30'u... Yine buradan.

- Şahin Başkan... Öyleyse çiftçi düğün, bayram yapıyor olmalı?

- Yapacak yapmasına da... Girdi maliyetleri yüksek olmasa... Gübre, ilaç, yakıt... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geldi... Bunları kendisine de söyledik.

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Uyuyan dev



Şahin Bilgiç'e takıldık:

- Togg hayırlı olsun... Beğendiniz mi? Alıştınız mı?

- Yerli ve milli... İHA-SİHA gibi... TCG Anadolu gibi... ATAK helikopteri gibi... Milli muharip uçak KAAN gibi... Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi KARAT... İnsansız helikopter ALPİN... Akıllı dolanan mühimmat sistemi ALPAGUT... İnsansız savaş uçağı ANKA-3... Gurur duyuyoruz.

Tarım sohbetine devam.

Borsa Başkanı Bilgiç, iddialı bir şey söyledi:

- Adana, uyuyan bir dev... Uyanırsa sadece Türkiye'yi değil, bütün Avrupa'yı besler.

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Yatırım heyecanı



Zeki Kıvanç... Sanayi Odası Başkanı... Onun altında da Togg var... Lacivert.

"Siyaset... Seçim" diyecek olduk.

Başkan, "Siyaset karışık" dedi... Ve devam etti:







Bizim işimiz yatırım... Üretim.

Yatırım iştahı, hevesi, heyecanı var... Yeni yatırım alanları açıyoruz... Talep yoğun.

Kimya... Metal... Demir çelik... Gübre... İlaç... Gıda... Geri dönüşüm... Her sektörde yatırımcı geliyor.

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Seçime ilgi zayıf



Yücel Bayram... Ticaret Odası Başkanı... Onun da bindiği araç Togg... Oltu siyahı.

- Nasıl... Memnun musunuz?

- Çoook... Hanıma da alacağım... Fiyatı uygun.







- Başkan... Nereye baksak seçim afişi... Ama halkta seçim heyecanı pek yok.

- Doğru... Halk, siyasete ilgisiz... Seçimi, siyaseti çok da önemsemiyor.

Unutmadan... Adana Ticaret Odası, 131 yaşında... Türkiye'nin en eskilerinden.

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Seçim ekonomisi... Yok



Adana denilince... Akla tekstil gelirdi... Ama şimdi öyle değil... Neden?

Sanayi Odası Başkanı Şahin Bilgiç, "Tekstilde yeni oyuncu sahaya girmiyor" dedi:

Eskiden... Tekstilde Türkiye birincisi idik.

Şimdi ise... Mevcutlar kendini yeniliyor... Hepsi o kadar.







Ve... Yine siyaset... Seçimin ekonomiye etkisi... Adanalı ne diyor?

Şahin Bilgiç'in yanıtı:

- O eskidendi... Artık seçimin ekonomi üzerinde bir etkisi yok... Ekonomik disiplin nedeniyle sanayici gelecek kaygısı taşımıyor... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kararlı duruşu bize güven veriyor.

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Önemli... Hem de çok



Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, çok önemli bir sorundan söz etti... Bütün Adana şikâyetçi:

Otoyol Adana'nın içinde kaldı... Adana, artık otoyolu taşıyamıyor.

Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır'a gidecek olan, Adana'nın içinden geçiyor... Trafik felç.

Otoyol... Şehir dışına taşınmalı... Pozantı'dan Ceyhan'a bağlanmalı.

Yücel Bayram'a katılıyoruz.

Bu konu... Siyasetin de gündemine girmeli... Gecikmeden.

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Organize sanayi



Çukurova Bölge Temsilcimiz Ersin Ramoğlu... "Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ni görmeniz ve yazmanız şart" dedi.

Öyle bir OSB ki... Türkiye'nin en büyüklerinden.

25 milyon metrekare.







Bekir Sütcü... OSB Başkanı... Sorduk:

- Adana'nın toplam ihracatı ne kadar?

-3 milyar dolar... Yüzde 60'ı Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nden.

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İlçe gibi



Ersin Ramoğlu haklı... Hacı Sabancı OSB'yi herkes görmeli... Gurur duyulacak, moralleri yükseltecek bir yer.

Bekir Sütcü'ye sorduk... "Nüfus ne kadar?" OSB'deki istihdam.

"45 bin kişi çalışıyor" dedi.

45 bin... Ankara-Elmadağ, Bursa-İznik, Aydın- Germencik, Van-Muradiye, Trabzon-Of, HakkâriŞemdinli, Sinop-Boyabat nüfusu kadar.

Toplam 480 sanayici... Her sektör var... Bütün gün dolaşmak yetmez.

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'Cevdet Yılmaz... İçimizden biri'



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hacı Sabancı OSB'ye" gelmiş... Sanayici memnun. OSB Başkanı Bekir Sütcü dedi ki:

Çok mütevazı... İçimizden biri... Tüm sorunları anlattık.

Tek tek herkesi dinledi... Not aldı.

Orta vadeli programın aksamadan yürüyeceğini söyledi... Bu demektir ki, 2025 daha iyi olacak.

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Cuma... Saat 14.00



Başkanlar... Ticaret Odası Başkanı... Sanayi Odası Başkanı... Ticaret Borsası Başkanı... Cuma gününü bekliyorlar... 8 Mart.

Cuma... Saat 14.00... Türkiye'deki 365 oda ve borsa başkanı Ankara'da olacak... TOBB toplantı salonunda.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuşacak.

Başkanları dinleyecek.... Soruları yanıtlayacak.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram ile cumayı... Sorunları... Mehmet Şimşek'ten beklentileri konuşurken... Dedi ki:

- Bireysel kredi kartı ile ticari kredi kartı ayrılsın... Mehmet Şimşek bakanımıza da söyleyeceğiz.

Adana'ya veda... Tarsus, Mersin bizi bekliyor.