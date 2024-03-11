Seçim yarışı... Koltuk uğruna parti üstüne parti değiştirenler... Trafik kazası yapan oğlunu ABD'ye kaçıran anne... CHP'de yaşanan Burcu Köksal, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu üçgeninde "DEM partiye kapıyı açarım, açmam" davası...

Dilber'in pavyon dansı... Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında "korkaklık" kavgası...

İşte Mart-2024 Türkiye'sinin sıcak gündemi.

Ama... Bir de "öteki Türkiye" var.

Uzaya insan gönderen... Jet uçağı yapan... Sağlıkta destan yazan Türkiye... Bunlar, "hırsı aklının önünde giden, kısır çekişmeye kilitlenmiş aktörlerin" gündeminde olmayan konular.

Bugün... Öteki Türkiye'den gurur duyulacak başarı hikâyeleri.

***



Gazal ile Amal



Ürdünlü iki kardeş... Gazal, 12 yaşında... Ablası Amal ise 14.

Gazal... Bugün yaşıyorsa... Türk hekimleri sayesinde... Amal da öyle.

Ankara... Başkent Üniversitesi Hastanesi... Ve Prof. Dr. Mehmet Haberal...

Annesinden kısmi karaciğer, babasından da böbrek alarak Gazal'ı yeni bir hayat yolculuğuna başlattı.

Ve sıra ablasına geldi... Haberal Hoca, babadan karaciğer, anneden böbrek aldı... Amal, sağlığına kavuştu.







Sonra... Anne Ghadder Mohammed Alı Ibrahim Alsalhı... Çiçekçiye koştu.

Baba Shehadeh Mohammed SaeedKhaled Qaısı da pastaneye.

Hastanede... Çiçekler, pasta... Prof. Mehmet Haberal... Gazal ile Amal... Anne baba... Doktorlar... Hemşireler...

Ve... Yeşilçam diliyle söyleyecek olursak... Gözyaşları sel oldu, aktı... Sevinçten.

Ama... Kısır çekişmelerin yükselen değer olduğu bir ortamda... Gazal ile Amal'ın hikâyesi... Türk tıbbının başarısı... Yeteri kadar haber olmadı.

***



Şehir hastaneleri



Geziyoruz... Balıkesir, Elazığ, Manisa, Kayseri, Tekirdağ, Konya, Mersin, Yozgat, Eskişehir, Bursa, Isparta.......

Her yerde şehir hastanesi.

Birer kişilik odalar... İçinde tuvalet, banyo... Televizyon.

Doktorlar... Hemşireler... 7/24 hizmet.

Göz muayenesi... Yıllık kontrol... Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gittik... Prof. Dr. Kenan Sönmez'e.

Atatürk'ün modern Ankara'sına yakışan dev bir sağlık tesisi.

Sağlıkçı da memnun... Hasta da.

Genç bir doktor... Yanımıza yaklaştı ve dedi ki:

- Bir Doktor Türkiye'yi terk edince... Başka ülkeye yerleşince... Televizyonlarda, gazetelerde günlerce haber oluyor... Binlerce doktor ise Türkiye'de görev başında... Görüyorsunuz, yurt dışından hastalar bize geliyorlar.

***



Büyük kongre



Ankara... Kızılcahamam... Patalya Termal Otel.

Dünya tıbbına yön veren 250 bilim insanı... 20 ülkeden:

Türkiye... Avustralya... Azerbaycan... Kanada... Mısır... Gürcistan... Yunanistan... İran... Ürdün... Suudi Arabistan... Kırgızistan... Lübnan... Libya... Fas... Pakistan... İspanya... Suriye... Moğolistan... Özbekistan... Rusya.

Üç sivil toplum kuruluşunun... Uluslararası kongresi.







1. Türkiye Organ Nakli Derneği.

2. Türk Dünyası Transplantasyon Derneği.

3. Ortadoğu Organ Nakli Derneği.

Ev sahibi... Prof. Dr. Mehmet Haberal.

İki gün süren kongre... Tıp dünyası adına önemli.

Türkiye için çok önemli... Zira böyle bir kongre, Türk bayrağının gölgesinde gerçekleşti.

Kongre sonunda... 20 ülkenin bilim insanı Haberal Hoca'ya teşekkürler etti... Türkiye için büyük onur.

***



Duygusal sahne



Kızılcahamam'daki kongrenin ana konusu... Çocuklarda organ nakli.

Ve... Salonundaki duygusal görüntü:

Prof. Mehmet Haberal'ın organ nakli yaptığı çocuklar... Kongrenin konuklarıydı.

***



Sağlık turizmi



Geçen hafta Adana'daydık... Sheraton Otel'de yabancılarla karşılaştık... Ameliyat için gelmişlerdi... Göz ameliyatı.

Önceki hafta da İzmir'de... Hyatt Regency Otel'de... Yine göz ameliyatı için gelen yabancılarla tanışmıştık.

Dünya Göz Hastanesi'nin kurucusun Eray Kapıcıoğlu'nu aradık.

Yılda... 160 ülkeden... 130 bin hasta geldiğini söyledi.

Amerika... İngiltere, Fransa, Almanya'dan... Körfez ülkelerinden... Dünyanın her yerinden.

Kimi Adana'da ameliyat oluyor... Kimileri de Konya'da... Ankara... İzmir... Antalya... İstanbul'da.

***



Alanya



Antalya'nın 360 bin nüfuslu ilçesi... Hastane çok... Devlet hastanesi... Üniversite hastanesi... Özel hastane.

Hastanelerde... Rusça bilen sağlık personeli de var, İngilizce, Fransızca, Almanca bilen de... İskandinavya, Danimarka dillerini bilen de.

Gazeteci dostumuz Mehmet Ali Dim, "Şehir Hastanesi istiyoruz" dedi:

- Acil ihtiyaç... Alanya'da yerleşik yabancı çok... Tedavi için yurt dışından gelen de çok... Nüfus başını aldı gidiyor... Şehir hastanesi şart.

***



Konya



Kırgızistan'dan... Eğitim için Başkent Üniversitesi'nin Ankara Hastanesi'ne gelen hekimler olduğunu... Biliyor muydunuz?

Başkent Üniversitesi'nin... Ve hastanesinin kurucusu olan Prof. Dr. Mehmet Haberal, bazı yerlere giderken, Kırgız hekimleri de yanına alıyor.

Geçen ay... Haberal Hoca, Konya'da bir günde dört ameliyat gerçekleştirdi.

İlk ameliyat... Organ nakli.

33 yaşındaki Ahmet Kılınçer, ablası Şükriye Çelik'ten alınan böbrekle tutundu yaşama.

Kırgız hekimler de Konya'da idiler... Ameliyatları izlediler.

***



Duymayan kalmasın



Yine dünyada ses getiren kongreden söz edeceğiz.

Ankara-Kızılcahamam kongresinden.

Prof. Dr. Mehmet Haberal kongreyi açış konuşmasında... "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" diyen Atatürk'ü saygıyla, minnetle andı.

Kapanış konuşmasında ise... Gelecek yıl yapılacak uluslararası kongrenin tarihini ve yerini açıkladı:







"22-24 Ekim'de... Ve yine Türkiye'de... Ankara'da."

Eylül'de ise... Tıp dünyasının İstanbul'da büyük buluşması olacak... Dünya Organ Nakli Derneği toplantısı.

Dünyanın her yerinden... Yüzlerce bilim insanının Türkiye'de bir araya gelmesi... Önemli olay.

Ama... Yabancı medyada yer alan uluslararası kongre, Türkiye'de yoğun seçim gündeminin gölgesinde kaldı.