Asrın depremi... Konut... Köy evi... Depo... Ahır... 309 bin 872 bağımsız bölüm hasar gördü.

Yeni konutlar... Köy evleri... İnşaatlar tam gaz sürüyor.

Yapımı biten evler, hak sahiplerine teslim ediliyor.

Köy meydanı... AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman konuşuyor:

- Yüz yılın değil, bin yılın depremi oldu... Şimdi particilik yapmanın zamanı değil... Yaralarımızı sarma zamanı.

Hatay'ın yarası derin... Devlet/millet işbirliği... Yaralar sarılıyor... Hayat, yavaş yavaş normale dönüyor.

***



Kurtuluş Caddesi



Antakya... Tarihi miras... Hasar büyük... Binlerce bina yıkılmış... Enkaz kaldırılmış.

Ama... Hasarlı olduğu halde yıkılmayan bina da çok.

Kurtuluş Caddesi... Deprem gazisi, zar zor ayakta duran pek çok yapının üzerinde... "Mahkemelik... Yıkılmayacak" yazısı okunuyor.







Çatı çökmüş... Duvarın yarısı göçmüş... Ama binanın üzerindeki yazı: "Eski eser... Tescilli yapı."

Bakıyoruz... Bina ağır hasarlı... Fakat duvarında, "Az hasarlı... Yıkılmayacak" yazılı.







Mahkeme... Bilirkişi... Kim bilir, kaç yıl sürecek?

Bu durumda... Antakya'nın can damarı Kurtuluş Caddesi ne zaman ve nasıl ayağa kalkacak?

Zor... Çok zor.

***



Tarihi miras



Hatay... Arkeolojik Sit Alanı sayısı... 587.

Kentsel Sit Alanı... 2.

Sivil mimari örneği bina... Korunması şart... 677.

Asırlara meydan okumuş cami, han, hamam, kilise, havra çok.

Toplamda... 1809 kültür varlığı.

Büyük ve güçlü Türkiye... Yüzlerce uzman... Tarihi mirası ayağa kaldırmak için yoğun bir çalışma içinde.

***



Güçlü Türkiye



Dini yapılar... 12 kilise... 1 havra... Depremde yıkıldı.

Projeleri hazırlandı... Sözleşmeleri imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapıyor.

Vatikan'dan... Şuradan buradan... AB'den, Amerika'dan 5 kuruş istemeden.

***



'Sivil mimari'



Şahıslara ait sivil mimari örnekleri. O kadar çok ki.

Depremde ağır hasar almış... Restorasyon şart.

409'u için devlete başvuruda bulunuldu. Sahipleri tarafından.

Devlet... Gerekeni yapacak... Yapmaya başlanmış bile.

***



Vakıflar



Camilerimiz... O kadar çok ki... Hangi birini sayalım.

Vakıflar Genel Müdürlüğü... Hepsini ayağa kaldırıyor.

Şu İslam ülkesine, bu sivil toplum örgütüne el açmadan.

***



Teşekkürler TOKİ



Mehmet Öntürk... AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı... Kırıkhan'da karşılaştık... Sonra diğer ilçeleri dolaştık... Dedi ki:

- 49 bin konut teslim aşamasında.

TOKİ... Tebrikler... Yeni bir Kırıkhan inşa ediliyor.







Ve diğer ilçelerde... Köylerde... Hummalı bir çalışma var.

Evleri gezen depremzede çok... İçlerinde perde ölçüsü alan bile var.

***



1 Nisan



Köydeyiz... Mehmet Öntürk soruyor:

- Benden bir isteğiniz var mı?

Yaşlı bir köylü cevap veriyor:







- Var... Ama 1 Nisan'da söyleyeceğim.

Sonra... Bir başkası... Aynı sözleri söylüyor... "1 Nisan'da..."

Hüseyin Yayman kahkahayı basıyor:

- Anlaşıldı... Bu köy seçmeni, büyükşehir başkanını çoktan seçmiş.

***



Çarşı diyor ki



Uzunçarşı'da... Depremde hasar gören bazı yerlerin yıkılması gerekiyor... Şart... Esnaf da yıkılmasını istiyor... Ancak...

Genel talep... "Hemen yıkılmasın." Neden mi?







Yanıtını Edip Corc Bozkurt versin... Kuyumcu:

- Şu aralar çarşı hareketli... Önümüz Ramazan Bayramı... Ardından Anneler Günü... Sonra Kurban Bayramı... Tam işlerin açılacağı dönem... Ricamız... Yıkım işi eylüle kalsın.

***



Seçim sahada kazanılır



Sezar'ın hakkı Sezar'a... Hüseyin Yayman deprem sonrası her hafta sonu Hatay'daydı... Şimdi, seçim kampanyası, sürekli sahada.

"Çalışa çalışa kazanacağız" diyor:

- Bal, bal demekle ağız tatlanmaz... Kazanacağız demekle seçim kazanılmaz... Sürekli çalışmak şart.

***



'Bir teselli ver'



Mehmet Ali Akıncılar... Çarşıda dolaşıyordu... Tavla oynuyordu... Vakit geçiriyordu.

Eskiden... Araç alıp satıyormuş.

Depremde... Eşini, 2 çocuğunu, annesini kaybetmiş.

3 gün enkaz altında kalmış.

"Gidecek yerim yok ki... Buralarda geziniyorum" dedi.

Teselli etmeye çalıştık.

Allah sabır versin Mehmet Ali kardeş.

***



Seçim... Ve çılgın proje



Hatay... Farklı etnik kökenler... Mezhepler... Dinler... Tam bir mozaik.

Türkler... Araplar... Ermeniler... Kürtler.

Türk-Sünniler... Arap-Sünniler... Aleviler.

Müslümanlar... Hıristiyanlar... Museviler.

Bu yerleşik nüfusun yanında bir de sığınmacılar var.

Böyle bir şehirde siyaset... Oldukça zor.

Her yere gideceksiniz... Bütün renklerden oy isteyeceksiniz.

Lütfü Savaş... Büyükşehir Belediye Başkanı... CHP'nin adayı... Özgüveni, Genel Başkan Özgür Özel'e kafa tutacak kadar yüksek.

1 dönem Antakya Belediye Başkanlığı yaptı... 2 dönem de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı.

Kırsal kesime güveniyor... Seçimi alacağına inanıyor... Ama... Kalabalığa pek karışmıyor... Konteyner kentte... "Depremden sonra neredeydiniz?" diye protesto edilmişti.

AK Parti Büyükşehir adayı Mehmet Öntürk'e gelince... Hizmet yoksunu Hatay'a hizmet yağmuru vaat ediyor.

Öntürk... "Otoyol, Antakya'ya kadar uzanacak... İhalesi yapıldı" diyor... Alkış.

Bölgenin çılgın projesi... Hassa Tüneli... 11 kilometre... Öntürk, ihalesinin yapıldığını söylüyor... Alkış.