ERZURUM

Anadolu'da bir söz vardır... "Parayı zapt etmek, deliyi zapt etmekten zordur."

Parayı yönetmek... Zor zanaat. Belediye yönetimi vardır... Parayı çarçur eder... Borç batağındadır.

İş insanı vardır... Parayı görünce sapıtır.

Sözü... İki şehre, iki isme getireceğiz:

Mehmet Sekmen... Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı.

Memduh Büyükkılıç... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı.

Yıllardır... Belediye bütçesinin yüzde 70'ini yatırıma harcıyorlar.

Budur... Hizmet de, belediyecilik de, para yönetimi de... Budur.

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Ana sorun... İşsizlik



Mehmet Sekmen nereye gitse... Karşılaştığı ilk istek: "Başkanım iş."

Sekmen, anket yaptırdı.

Öncelikli sorun... İşsizlik.

Ve karar: "Bu yıl, 50 fabrika bitirilecek."

Belediye... Sanayiciye arsa tahsis ediyor... Yüzde 80 indirimli.

Fabrika inşaatları... Başlamış.

Amaç... Erzurum'u sanayi şehri yapmak.

Hedef... Bu yıl, 20 bin kişiye istihdam.

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Muhtar



Gittiğimiz her yerde... Muhtarlık seçimi afişleri, siyasi partilerin, belediye başkan adaylarının afişlerinden fazla.

Hem de... Kat kat fazla.







Erzurum'u farklı bulduk... Şöyle ki:

- Bazı muhtar adayları meydan süslemeleri bile yapmışlar.

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Çılgın projeler



Geçen seçimde... 31 Mart 2019'da... Mehmet Sekmen'in bir çılgın projesi vardı:

"Şehir merkezi ile Palandöken Dağı arasında teleferik yapacağım." Sekmen... Diğer vaatlerini yerine getirdi.

Ama... Pandemi... Deprem...

Teleferik... 31 Mart 2024 sonrasına kaldı.

Başkan... Yeni çılgın projeler peşinde.

Palandöken'i... Davos yapmak istiyor.

Oteller... Turistik villalar.

Sekmen... Eğer başarırsa... Turizmi 12 aya çıkartırsa... Erzurum uçar.

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Altın söz



Osmanlı'nın Sivas Valisi Halil Rifat Paşa'dan:

"Gidemediğin yer senin değildir."

Siyasette de geçerli.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Ağustos 2022'de... Erzurum'da... Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde... CHP milletvekilleri ile yaptığı toplantıda... Şöyle demişti:

Erzurum neden CHP'ye ilgi göstermedi?

Bu işin kabahati CHP'lilerde... Yani bizlerde.

İğneyi önce kendimize batıracağız.

Gelmedik... Sofranıza oturmadık... Çayınızı içmedik.

Ve... Recep Tayyip Erdoğan... 5 Mayıs 2023... Erzurum'da... Halka seslendi:

- Biz Dadaşların kapısını sadece seçim döneminde çalanlardan değiliz.

Halil Rifat Paşa'nın altın sözü, karayolu camiasının rehberidir... Sloganıdır.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün girişinde yazılıdır.

Uzun sözün kısası:

- Ey siyasetçi... Gitmediğin yerden oy bekleme.

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Yerel siyaset



Büyükşehir Belediyesi... 20 yıldır AK Parti'de.

Erzurum'un 20 ilçesi var.

31 Mart 2019... Seçim sonuçları:

AK Parti... 12 belediye.

HDP... Üç belediye.

MHP... İki belediye.

BBP... İki belediye.

Ve bağımsız aday... Bir belediye.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü, Erzurum mitinginde ilçelere seslenecek.

Belediye sayısını artırmak için.

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Esnafın sesi



Çarşıda... Özellikle de tarihi Taşhan'da (Rüstem Paşa Bedesteni) esnafın bir beklentisi var... Ankara'ya mesajı.

Taşhan... Tek katlı AVM gibi.

Tespih... Yüzük... Aklınıza ne gelirse.







Esnaf kanaatkâr... Fiyatlar makul.

Taleplerine gelince: Kars Ekspresi, Erzurum'da mola veriyor... Ancak... Tren, Erzurum'a hava karardıktan sonra geliyor... Dükkânlar kapanmış oluyor... Ne olur, erken gelsin... Öğleden sonra... Erzurum ekonomisi canlanır.

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Engelli olimpiyatları



Keşke Erzurum'a daha önce gelseydik... Olimpiyat sırasında.

İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları... Erzurum'da yapıldı. 2-12 Mart 2024.







36 ülkeden bin sporcu. Erzurum... Hâlâ olimpiyatları konuşuyor.

Madalya törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın gelişi... Engelli şampiyonlara madalya verişi... Büyük ses getirmiş.

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İlçe mitingleri



Mehmet Sekmen... Halkta karşılığı var.

Çarşı/pazar... Dolaşıyor.







İlçelerde... İnsanlarla buluşması, miting havasında geçiyor.

Hava... Sözün gelişi.

Miting... Hem de iyi kalabalık.

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Bozkurt Sekmen



Meydan kalabalık... AK Partililer... MHP'liler.

Cumhur İttifakı adayı bekleniyor.







Ve... Aday kürsüye çıkıyor.

Bir eliyle Rabia, diğer eliyle bozkurt işareti yapıyor.

MHP'liler coşuyor... Yeri göğü inletiyorlar:

"Bozkurt Sekmen... Bozkurt Sekmen."

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Gazze hassasiyeti



Erzurum'da... Filistin hassasiyeti en üst düzeyde.

Caddelerde... Filistin bayrakları.







Camilerde... Gazze'ye yardım kampanyaları.

Sivil toplum kuruluşları... İsrail'e tepki gösterileri düzenliyorlar.

Sağlık personeli... Doktor, hemşire... Şehir hastanesinde yürüyüş yapıyorlar.

Dadaş'ın kalbi... Gazze için atıyor.

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Kar voleybolu



Fransa... İtalya... Polonya... İran... Romanya... Ukrayna... Ve Türkiye.

18 takım... 80 sporcu.







Çarşamba günü... Palandöken'de, Kar Voleybolu Avrupa Turu maçları başladı.

Karda voleybol oynandığını bilmiyorduk.

İlgi... O kadar çok ki.

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Çay olmadan... Asla



Erzurumlu çaysız kalamaz... Semaverde çay.

Günde 30-40 bardak.

Çay üzerine fıkralar bile var.

Erzurumlu... Kahvede 49 bardak çay içmiş... Ve garsona seslenmiş:

- Yeter... Daha fazlası çarpıntı yapıyor.

Ramazan... Erzurumlu oruç, gündüz çay içemiyor.

Acısını iftardan sonra çıkarıyor... Yatana kadar 20-30 bardak çay.

Sorduk:

- Dadaşlar... Uykunuz kaçmıyor mu?

Cengiz Durular, gülerek yanıt verdi:

- Asıl çay içmezsek uykumuz kaçar.