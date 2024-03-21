Turizmin başkenti... Türkiye'nin Riviera'sı... Bahar, çoktan gelmiş... Yaz, eli kulağında.

Antalya'ya yakışır seçim kampanyası.

Şehir... Aday afişleriyle dolu.

Akşama doğru... Konvoylar... Şehrin değişik yerlerinde.







Adaylar arasında atışma var.

Ama... Yakışıksız söz, belden aşağı vuruş yok.

Turizm başkentine yakışan seçim yarışı.

***



Devenin çanı



Paradan kule yapmak... Çantalarla para taşımak... Savcılıkta alınan ifadeler... Antalyalının kafasını karıştırmış.

Şurası kesin... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu konuyla uzaktan yakından ilgisi yok.

Paranın... Para sayma makinesinin üzerinde onun parmak izleri mevcut değil.

Fakat... Ortada... Bir şeylerin döndüğü de kesin.

Özgür Özel... Bizce... Bu topa girmemeli.

Olayın aydınlatılmasını herkesten önce o istemeli.

Aksi halde...

Bu konu... Devenin çanı gibi...

Partinin tabelasında asılı kalır.

***



Günün fıkrası



Nasreddin Hoca'ya sormuşlar.

- Hocam... Tuvalette sakız çiğnemek caiz midir?

Hoca, "Dini yönden bir sakıncası yok" demiş... Ve eklemiş:

- Fakat... Görenler başka bir şey yediğinizi sanır.

Partinin il merkezinde para saymak da öyle bir şey... Saymakta sakınca yok.

Ama...

Deste deste Türk Lirası... Dolar... Euro... Para sayma makinesi...

Görüntüleri izleyenlerin akıllarına neler gelmez ki.

***



Muhittin Böcek



Büyükşehir Belediye Başkanı... Yılların dostu.

Keşke yeniden aday olmasaydı... Bir ömür verdiği siyasete nokta koysaydı.

Merkez sağ kökenli... 1994- 1999... Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanı.

1999... Konyaaltı Belediye Başkanı.

2002... Deniz Baykal'ı kıramadı... CHP'ye geçti.

2004... Yerel seçim... Yine seçildi... 2019'a kadar Konyaaltı Başkanlığı devam etti.

Ve 2019... Başarıları... İyi Parti desteği... Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.









Pandemi... 8 Eylül 2020... Yatağa düştü... 64 gün yoğun bakım.

Aylarca hastanede kaldı... 8 Aralık 2020'ye kadar.

O hasta yatarken... Dost bildikleri... CHP'deki pek çok arkadaşı... Ölmeden, tabutuna çivi çaktılar... Mezarını kazdılar.

Muhittin Böcek... İyileşince... Kitap yazdı... Bize de imzaladı:

İkinci Yaşam... Siyaset ve İhanet.

Antalya... Dünya kenti... Gece/gündüz çalışmayı gerektirir... Kolay değil.

Yılların siyaset yorgunu... Hizmet yorgunu... Dostum Muhittin Böcek, gaza gelmemeliydi... Jübilesini yapıp çekilmeliydi.

***



Hakan Tütüncü



Metropol ilçe Kepez'in Belediye Başkanı... 500 binin üzerinde nüfus.

Siyasette... Gençlik kollarında yetişti.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığı yaptı.

2009'dan bu yana... 3 dönemdir Kepez Belediye Başkanı... Dile kolay 15 yıl.







Özellikle pandemi döneminde nüfusu artan Kepez'de... Altyapı... Tapu, vakıf, imar sorunları... Pek çok sorunu çözdü.

Kepez'deki başarısı onu AK Parti Büyükşehir Başkan adaylığına taşıdı.

Anketler... Onu önde gösteriyor.

***



Yerel siyasi tablo



Antalya'nın 19 ilçesi var... 31 Mart 2019 seçimleri... 8 ilçede başkan CHP'li:

Finike... Gazipaşa... İbradı... Konyaaltı... Kumluca... Manavgat... Muratpaşa... Döşemealtı.

AK Parti... 6 ilçe:

Akseki... Aksu... Gündoğmuş... Kaş... Kepez... Serik.

MHP... 2 ilçe:

Alanya... Korkuteli.

İyi Parti... 2 ilçe:

Demre... Elmalı.

Geriye bir ilçe kaldı... Kemer... DSP aldı.

***



Rüzgâr



Geçen yerel seçimde... 31 Mart 2019'da...

Antalya Büyükşehir'de...

CHP'li Muhittin Böcek... Yüzde 50.62 ile sandıktan çıkmıştı.

AK Parti ise... Yüzde 46.27'de kalmıştı.

Ama... O zaman... Koşullar farklıydı...

Şöyle ki:

İyi Parti... Aday çıkarmamıştı... Oylar CHP sandığına...

HDP de aday çıkarmamıştı... CHP'ye destek.

Şimdi... İyi Parti'nin de adayı var... DEM Parti'nin de.

Diyeceğimiz o ki... CHP'nin arkasında 2019'un rüzgârları esmiyor.

***



Bayram müjdesi



Yerel medya... Günlerdir yayın yapılıyordu:

"Ramazan Bayramı 9 güne çıksın." Turizm sektörü temsilcileri "aynı isteği" seslendiriyorlardı.

Ve... Antalya'nın beklentisi gerçekleşti... Bayram tatili 9 gün oldu.

Dün... Bayram rezervasyonları patlama yaptı.

***



Anket



İzmir... Adana... Mersin... Manisa... Erzurum... Ağrı... Antalya... Manavgat... Alanya... Dolaşıyoruz.

Sivil toplum lideri... Kanaat önderi... Esnaf...

Emekli... Dinliyoruz.

Bir gözlem:

Halkın, siyaset kurumuna... Siyasetçiye duyduğu güven yüzdesi giderek düşüyor.

Demokrasi açısından endişe verici bir durum.

***



Acı ama gerçek



Siyasi partinin hedefi iktidar olmaktır.

Yerel seçimde aday olanın hedefi... Seçim kazanmaktır.

Bizde... Maalesef... Hedefler şaştı... Siyaset, ticaret, intikam birbirine karıştı.

Parti var... Hatta partiler... Hedef iktidar değil... "Bana birkaç milletvekilliği ver, yeter... Senin arkandan yürüyeceğim" diyenler.

Aday var... Hatta adaylar... Hedef belediye başkanı seçilmek değil... Seçilecek olanın ayağına çelme takmak.

İş o kadar işportaya düştü ki... "Bana şu kadar para ver, adaylıktan çekileyim" diyen bile var.

Siyasette... Çürük elma çok.

Çürükler... Sağlamlara... Saygın siyaset ve devlet adamlarına da zarar veriyor.

Siyaset, güven ve itibar kaybediyorsa... Boşuna değil.

***



Devamı yarın



Akdeniz'in incisinin önemli ihtiyacı:

Hizmet.

Şehir... Hizmete susamış.

Ulaşım...







Sorunların en büyüğü... Kriz... Kangren.

AK Parti adayı Hakan Tütüncü'nün en başta gelen vaadi:

"Ulaşıma neşter."

Yarın... Sorunlar... İlçeler... Kampanyalar...