ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi... Osmangazi Üniversitesi... Teknik Üniversite... Eskişehir, üniversiteliler şehri.

Adayların seçim kampanyalarında onlar unutulmuyor... Öğrenci yurdu... Ulaşım desteği.







Zaten ulaşım şehrin en önemli sorunu... Trafik bir felaket... Otopark deseniz öyle.

Yolculuğumuz... Yüksek Hızlı Tren'le... Sürat, saatte 255 kilometre.

Antalya... İzmir... Samsun'un... Ve daha pek çok şehrin YHT istemesi boşuna değil.

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Siyasi harita



Büyükşehir... CHP... Yılmaz Büyükerşen... 31 Mart 2019'da yüzde 52.30'la seçildi... AK Parti 45.14.

14 ilçenin 6'sında...

Sandıktan AK Parti adayları çıktı.

6'sında da CHP. 2 ilçede ise... MHP ve DSP.

Bugüne gelince... Seçim iki parti arasında... AK Parti ile CHP.

CHP'nin güçlü lokomotifi... Markası bu seçimde yok... Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen.

CHP'nin adayı Ayşe Ünlüce... Şehri afişlerle süslemiş.

AK Parti adayı... Milletvekili Nebi Hatipoğlu... Durumdan vazife... Prof. Büyükerşen'in yokluğundan oy çıkarmak için yoğun bir çalışma içinde.

Yarış... Başta da söyledik... Sessiz... Sakin... Ve olgun... Düzgün bir yarış.

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Sakin kampanya



Eskişehir'de seçim yarışı oldukça sessiz... Sakin.

Konvoylar... Sloganlar... Seçim müziği... Ses kirliliği... Yok.

Ama afiş çok... Merkezde... İlçelerde... Her yerde...







İktidar adayları... Hizmetten söz ediyorlar.

Muhalefet adayları da mutlaka emekliler konusunu dile getiriyorlar.

Emekliler... Siyasetin yumuşak karnı desek yeridir.

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O bir rekortmen



Konuşmazsak olmaz... Yılların dostu... Profesör Yılmaz Büyükerşen.

5 dönem büyükşehir belediye başkanlığı... Aralıksız, 25 yıl... Bu rekorun kırılması, sanırız imkânsız.

Telefonla aradık... İstanbul'daydı... Hastanede.

Ameliyat iyi geçmiş... Seçim günü Eskişehir'de olacak.

Takıldık... "Oyunuz hangi partiye?" "Elbette CHP'ye" dedi, gülerek.

Söylemezsek olmaz... Hoca, pek konuşmuyor, kederini içinde saklıyor.

Ama... Kırgın... Haksız da sayılmaz.

Adaylık süreci iyi yönetilememiş... Kaba saba olmuş... Yılmaz Hoca, itibar edilerek... Jübile ile evine gönderilmeliydi.

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Hülya Aksoy



Vali Hüseyin Aksoy'un eşi... Kendisini kadın sağlığına adamış bir anne.

Kocasının görev yaptığı bütün illerde... Muğla... Mersin... Samsun... Diyarbakır... Aydın'da... İlçe ilçe dolaştı... Köy köy... Kadın Sağlığı Eğitim Projesi... Sağlık taraması.







Eskişehir'de de ilk işi bu projeyi uygulamak oldu. Hedefi... 15-69 yaş arası 342 bin kadına ulaşmak. 28 bin kadına eğitim verildi.

Teşekkürler Hülya Hanım.

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Turizm pastası



Odunpazarı... Tepebaşı... Porsuk Çayı civarı... Çarşı, pazar...

Herkes... Hafta sonunu bekliyor... Seçimi.

Ekonominin rayına oturması... Enflasyonun düşmesi... Emeklilerin durumunun iyileştirilmesi... Genel beklenti.







Diğer illerden gezmeye gelen çok... Özellikle de hafta sonları.

Vali Hüseyin Aksoy, Turizm Çalıştayı düzenlemiş.

"Eskişehir... Tarih ve kültür şehri... Selçuklu... Osmanlı... Cumhuriyet dönemi...

Turizm pastasından mutlaka pay almalıyız" dedi.

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Demokrasi şehidi Polatkan



Hasan Polatkan Ortaokulu'nu görünce... Durduk..

Hasan Polatkan... Demokrasi Şehidi... Rahmet istedi.

1950-1960... Eskişehir Milletvekili idi.







Kısa bir dönem Çalışma Bakanlığı... Sonra 9 yıl Maliye Bakanlığı yaptı.

Ve... 27 Mayıs askeri darbesi... Yassıada'da yargılandı.

16 Eylül 1961... İmralı adasında... İdam sehpasında can verdi. Defalarca yazdık... Bir kez daha tekrar edelim:

Kahrolsun darbe... Yaşasın demokrasi.

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Müzeler kenti... Demokrasi Müzesi



Eti Arkeoloji Müzesi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Çağdaş Sanatlar Müzesi, Lületaşı Müzesi, Eğitim Karikatürleri Müzesi, Havacılık Müzesi, Cam Atölyeleri Müzesi, Ahşap Sanatları Müzesi, Demiryolları Müzesi, Balmumu Heykeller Müzesi ve daha pek çok müze.

Müzeler kenti Eskişehir'de... Gönül isterdi ki... Bir de, Demokrasi Müzesi olsun.

Efsane Başbakan Adnan Menderes...

Son mitingini Eskişehir'de yapmıştı.

Eskişehirli seçmenin oyuyla Meclis'e giren Hasan Polatkan'ın hayatı idamla sonlandırılmıştı.

Eskişehir'de... Böyle bir müze olmalıydı.

Dileriz... 31 Mart sandığından çıkacak olan büyükşehir belediye başkanı bunu düşünür.

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Utanç tutanakları



Tarih 26 Temmuz 1961... Çarşamba... Yassıada.

Sanık... Hakkında iki kez idam cezası istenen Hasan Polatkan.

Son savunmasını yapacak... Elinde belgeler.

Ve... Yassıada'nın utanç tutanakları...

Mahkeme Başkanı Salim Başol:

- Polatkan... Sen gel... Müdafaan kaç sayfa?

- Müsvedde halinde bulunduğu için ne kadar olduğunu bilmiyorum... 10 dakika içinde bitmez zannederim.

- Öyle şey olmaz... Kısa kes.

- Hayatımın mevzubahis olduğu bir meselede son sözlerimi söylememe müsaade edin.

- Olmaz... Kısa kes... Az konuş.

- Öyleyse müdafaa yapmayayım mı?

- Yapma.

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Acı son



Tarih 16 Eylül 1961... İmralı adası... Sabaha karşı... Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a, son arzuları ve vasiyeti soruluyor.

Polatkan... "Karıma ve çocuklarıma söylensin" diyor:

- Suçsuzum... Allah'a ve vicdanıma güveniyorum... Aynı sözler anneme ve kardeşlerime de söylensin.

Sonra... Mektup yazmak istiyor.

"Anneciğim... Emelciğim... Sevimciğim" diye başlıyor.

"Allah, memleketimizi korusun" diye bitiyor.

Eskişehir'de... Müzeleri de gezdik.

Ama... Adnan Menderes'in... Hasan Polatkan'ın... Bir dönemin anılarının, büstlerinin... Hatta utanç tutanaklarının sergilendiği... Demokrat Parti... Demokrasi Müzesi'ni de gezmek isterdik.

Eskişehir için büyük eksiklik.