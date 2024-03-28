Binlerce yıllık tarih... 33 uygarlığa ev sahipliği yapan... 7 peygamber mezarının bulunduğu... Kadim şehir... Huzur içinde.

Geldik... Gezdik... Halkın içine girdik.

Ve... Sorduk:







- Ey Diyarbakırlılar... Misafiriniz (Cumhurbaşkanı Erdoğan) geldi... Ondan ne istiyorsunuz?

Gazi Caddesi esnafından Alaattin Çavuş (Çavuşoğlu Çantacılık) dedi ki:

- Çok şükür huzurun tadını çıkarıyoruz... Kepenk kapatma olmuyor... Sayın Cumhurbaşkanımızdan huzur ikliminin devam etmesini istiyoruz.

***

SEÇİM SORUSU



İlginçtir... Biz bölgeyi soruyoruz... Diyarbakır'ı... Batman'ı... Mardin'i... Seçimi, siyaseti... Seçmenin eğilimini.

Bölge insanı ise bize İstanbul'u soruyor... "Kim kazanır?" diye.

Hayır... Ankara'yı, İzmir'i, Edirne'yi, Kars'ı hiç soran olmadı.

Batmanlı... Mardinli... Diyarbakırlı... Sanki İstanbul seçimine kilitlenmiş gibi.

***

YENİ NESİL SİYASET



Mehmet Halis Bilden... AK Parti adayı... DEM Parti'nin en fazla oy aldığı yerlere gidiyor... Kapıları çalıyor.

Bağlar... Metropol ilçe... 14 Mayıs 2023... Yeşil Sol Parti... Yüzde 67.96.







AK Parti ise... Yüzde 19.33.

Mehmet Halis Bilden gündüzleri... Ya da iftar sonrası... Bağlar'da dolaşınca... İlgi görüyor.







Senelerdir HDP'ye oy veren seçmen şimdi AK Parti adayına oy verir veya vermez... Ayrı konu.

Ama... Eleştirdiği partinin adayını karşısında görünce... Seviniyor... Mutlu oluyor... Sorunlarını anlatıyor.

***

DİYARRAY VAADİ



Diyarbakır... Her geçen gün değişiyor... Güzelleşiyor.

Hedef... AK Parti Büyükşehir Adayı Mehmet Halis Bilden'in seslendirdiği proje... 104 bin konut... Yerinde dönüşüm... Ücretsiz.

Bağlar ilçesi... Oğlakçı Mahallesi... 3 bin konut halk sahiplerine teslim edildi... İnşaatlar devam ediyor... 19 bin konut daha yapılacak.







Oğlakçı'da... 100 bin nüfuslu modern bir yerleşim yeri olacak.

Raylı sistem... Büyük ihtiyaç.

Yeni dönemin projeleri arasında sadece raylı sistem değil... Diyarray de var.

İstasyon Meydanı... Kalabalık... Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yapılanlardan... Yeni projelerden" söz ettikçe alkış alıyor.

En uzun alkış ise... Huzur üzerine söylediklerine.

***

"BAŞIM, GÖZÜM ÜSTÜNE"



Çarşamba... Saat 14.21... Erdoğan, Diyarbakır halkını Kürtçe selamlıyor:

"Ser seran... Ser çavan."

Bölgede çok kullanılan bir söz... Her yerde yazılı... Araçların üzerinde bile.







"Hoş geldin... Güle güle... Başım, gözüm üstüne" anlamında.

Kürtçe selamlama meydandaki kalabalığın gururunu okşuyor.

Erdoğan, bunu ilk kez yapmıyor.

Daha önce de... 2021'de... Kürtçe bir selamlama cümlesiyle konuşmaya başlamıştı... Sonra, gülerek "Nasıl? Biliyorum, değil mi?" demişti.

Ve... Meydanda... Beyaz güvercin uçurmuştu.

***

SİYASET YAPMA FARKI



Erdoğan mitingde, "Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz... Onlar ise istismar ve pazarlık siyaseti" dedi.

Bölgede... AK Parti ile DEM dışındakiler... Küçükler... Çoğu tabeladan ibaret... CHP'nin bile geçen yerel seçimde (31 Mart 2019) aldığı oy yüzde 1.83 idi.







Onun içindir ki... Erdoğan, "Onlar" diye konuşunca... Meydan "DEM" diye anladı... Küçükleri değil.

Siyaset yapma meselesine gelince...







AK Partililer... Büyükşehir adayı... Diğer adaylar... Örgüt temsilcileri... "Dicle nehri üzerinde teleferik... Çevre yolu... Yatırım" diyorlar.

DEM Parti adayları... Temsilcileri ise... Seçim afişlerindeki sloganı tekrarlıyorlar:







"Bizim olanı geri alacağız."

Yani... "2019'da biz kazanmıştık... Ama seçtiğimiz başkan gitti, yerine kayyum geldi... Gelecek Pazar... Kayyum gidecek... Başkanlığı geri alacağız."

***

İKİ GÖRÜŞ



Diyarbakır'a... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce geldik.

İstasyon meydanı... Miting... Cumhurbaşkanı'nı dinledik.

Sonra... Erdoğan, komşu şehre gitti... Batman'a... Mitinge.

Biz yine halkın arasına döndük... Gazi Caddesi... Melik Ahmet Caddesi... Nazım Hikmet Bulvarı... Hasan Paşa Hanı... Yanık Çarşı.

Sokağın sesi... Dinlediklerimiz... Gözlemler:







11 yıldır köşesine (Hilvan ilçesine) çekilen Leyla Zana... Şimdi sahada.

Zana... Bölge siyasetinde karşılığı, ağırlığı olan bir isim... "İstanbul'daki DEM seçmeninin, Meral Danış Beştaş'a oy vermesini" istiyor.

Sokak... "Kürt siyasetindeki görüş farklılığını" konuşuyor.

Birinci görüş... "Çözerse Erdoğan çözer... Çözümün adresi Erdoğan.'' Ahmet Türk, Leyla Zana ve Selahattin Demirtaş'ın bu görüşü savunduğu söyleniyor.

Diğer görüş... "DEM'in politikası... Önce Öcalan'a özgürlük."

***

MESAJ



Erdoğan, önceki gün Aksaray'da ve Yozgat'ta... Uzun uzun... İstanbul'daki para sayma görüntülerinden... Deste deste dolar ve euro kulelerinden söz etmişti... Ve CHP'ye yüklenmişti.

Diyarbakır'da ise... "Kısa bir para sayma makinesi hatırlatması" yapmakla yetindi:

"Bu paralar nereden geliyor, nereye gidiyor?"

Konuşmasında ağırlığı ise terörle mücadeleye... Huzura verdi.

Yıllarca terörün gölgesinde yaşayan bölge insanı... Huzura... Huzur iklimine öyle susamış ki... Erdoğan, "Huzur" dedikçe... Meydandan alkış yükseldi.

***

MİTİNGİN FİNALİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan... "Ön koşul... Kırmızı çizgi" denilecek sözler:

- Terörün güdümüne girmemiş... Terörle arasına mesafe koyan... Milletin bütünlüğüne, devletin bekasına karşı olmayan herkesle konuşuruz.

Ve... Mitingin final cümlesi:

"Gelin yeni dönemin kapılarını birlikte aralayalım."

Alkış... Alkış... Alkış... Bölge insanının da beklediği bu... Umut... Nasıl alkışlamasın?