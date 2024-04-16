Necip Fazıl Kısakürek... Türk şiirinin büyük ustası... Güle Güle şiiri... Sadece iki mısra... Seneler öncesinden bugünün siyasetine gönderilmiş bir mesaj gibi:

"Bu gömlek dikiş tutmaz, hep söküle söküle,







Bütüne gel deseler ve gitsek güle güle."

Meral Akşener... Bir rüzgârdı... Esti, geçti.

Duygularımız onu uzun yıllar siyaset sahnesinde görmeyi arzulasa da... Mantığımız "Güle güle" diyor.

***



Veda vakti



Sosyal medya... Bazı il ve ilçe başkanları... Sevenleri... "Gitme sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım" mesajları...

Partisinin içinden, dışından... Kalmasını isteyen çok. Ama... Fakat... Lakin... Meral Hanım, kurduğu partideki çatlağı görüyor... Japon yapıştırıcı ile yapıştırsa da tutmaz.

Gemi su alıyor... "Çabalama kaptan ben gidemem" diyor.

Akşener... Doğrusunu yapıyor.

Nâzım Hikmet'in Veda şiirini okur gibi:

"Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın."

***



Sıradakiler



Kemal Kılıçdaroğlu gitti... Keşke kurultayı beklemeden çekilseydi.

Meral Akşener... Yılların siyasetçisi.

Gün oldu sempatikti... Sevecendi.

Gün geldi köpürdü... Sertleşti.







Ama... Vatan... Millet... Bayrak... Birlik... Bütünlük sevdasından hiç taviz vermedi.

Zamanı geldi o da çekiliyor.

Sıra... Ötekilerde.

Millette karşılığı bulunmayan... Üçünü, beşini toplasan yüzde iki bile oyu olmayanlar.

Sahi... Neyi bekliyorlar?

***



Maskeli balo, sahte yüzler



Şarkıdaki gibi... Meral Akşener, alkışı duydu, ihaneti gördü.

Siyasetçinin kaderi... Hele de Türkiye'de.

Osman Bölükbaşı... Bir dönemin Anadolu fırtınası... Efsanesi... Dostumuzdu.

Bir seçimden önce... Partisinin adaylarını notere götürdü.

Ellerinden imza aldı... Noter senedi... "Milletvekili seçilince partimden istifa etmeyeceğim."

Sonra... Seçildiler... Ve teker teker istifa edip gittiler.

Meral Hanım... Ah Meral Hanım... Karşılaşırsak size Yassıada tutanaklarını göstereceğiz.

Adnan Menderes'in elinden tuttuğu, makam sahibi yaptığı bazı isimlerin ihanet tutanaklarını.

***



Dalgalı siyaset



Meral Akşener... Bazen... Kürsüye çıkınca... Övgüsünde ya da eleştirisinde... Orantısızdı... Sınırsızdı... Ölçüyü kaçırıyordu.

Coşkun akan sel misali.







30 Ağustos Zafer Bayramı konuşmasında... Ekrem İmamoğlu'nu, Yüce Hakan Fatih Sultan Mehmed Han'a benzeten oydu.

"Ablam, İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yessir görmüş" diyen de.

31 Mart 2024 yerel seçim kampanyasında İmamoğlu'na söylenmedik söz bırakmayan... Yine oydu.

***



Karşılıksız sevenler



Acımasızca eleştiren... Bir an önce çekip gitmesini bekleyen çok... İçlerinde dost bildikleri de çok.

Doğaldır... Burası Türkiye.

Gün oldu, padişahın arkasından kılıç sallandı.

Gün geldi... Başbakan ve iki bakan asıldı.

Ama... Meral Hanım bilsin ki... Sevenleri de çok... Karşılıksız sevenler... Geçmişte adaylık ya da makam beklemeyenler.

Örnek mi? Nihat Yurt... Anadolu'dan bir ses:

"Vatan aşkı sende hep yürek,

Seni seviyoruz can Meral Abla,

Sen hep o aşkla çekersin kürek,

O ilahi aşkla yan Meral Abla."

***



İdeolojiler bitmez



Siyasetçi isen... Hele bir de parti kuracaksan... İdeolojin olacak.

"İdeolojiler bitti... İdeoloji dönemi kapandı" demeyin sakın.

"Bitti" diyen yanılır.

Parti kurar... Bir süre oyalanır... Sonra defteri kapatmak zorunda kalır.

Siyaset tarihi... Siyasi partiler mezarlığı...

Sayısız örnekle dolu.

***



Terk edip gitti dost bildikleri



Dile kolay, tam 200 parti kurucusu... Guinness Rekorlar Kitabı'na girse yeridir.

Ama... Meral Hanım da kabul eder sanırız... Dost bildiklerinin... Kurucu yaptıklarının... Çoğu derleme toplama isimlerdi.







Belirli bir siyasi inancı ve iddiası olmayan... Akşener'in sırtından, Meclis'e kapak atmak isteyen isimler.

Gördünüz... Şu sebep, bu gerekçe... Kimi haklı kimi haksız... Meral Hanım'ı terk edip gittiler.

Unutmayalım... Demokrat Parti'nin... Sadece... Dört kurucusu vardı:

Celal Bayar... Adnan Menderes... Fuat Köprülü... Refik Koraltan.

***



Anket



Yüksek enflasyon... Anketçi çok... Anketler işportaya düştü... Bir kısmı tamamen duygusal(!) anketler... Bastır parayı, gerisine karışma.

Bir de... Anketçi olmayıp da anket yapanlar var.

Biz de yaptık... Hâlâ yapıyoruz.

Fatih Portakal... Bir anket yaptı... Parasız pulsuz... Kimseden bir şey istemeden... Beklemeden.

Meral Akşener'in hatalarını sordu.

Aldığı yanıtlar... Doğruydu:

Muhalefete savaş açması... Hataydı... Yüzde 63.5.

Kalktığı Altılı Masa'ya yeniden oturması... Hataydı... Yüzde 23.5.

***



Güle güle Meral Abla



Meşhur sözdür... Duymuş olmalısınız:

"Hayat dediğin iki kelime... Hoş geldin... Güle güle."

Türk siyasi hayatından bir Meral Akşener geçti.

Doğruları çoktu.

Ama... Yanlışları da az değildi.

Ahmet Muhip Dıranas'ın... "Ne güzel komşumuzdun sen, Fahriye Abla" dediği misal...

Erkek egemen siyasetin sen ne renkli çiçeğiydin... Meral Abla.

Güle güle sana... Yolun açık olsun.