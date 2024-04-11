Toplumun sesi... Ortak aklı... Siyasi iktidarları belirleyen ve değiştiren güç... Siyaset biliminde önemli kavram... Çoğunluğun görüşü... İşte kamuoyu.

Ege'yi dolaşıyoruz... Ertuğrul Aytaç ile birlikte... Yarım yüzyıllık gazeteci.

Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın.

Bandırma, Susurluk, Akhisar, Kırkağaç, Karşıyaka, Buca, Menemen, Çine, Söke, Efeler...

Meral Akşener'in, İYİ Parti genel başkanlığından çekilme kararı kimse için sürpriz değil... Beklenen sonuç.

Akşener seçim kampanyasında CHP'ye vurdukça, CHP'nin oyu artmış.

Meral Hanım, "Bana abla demeyin" diye, CHP'lileri azarlamıştı... Özgür Özel'in seçimden önceki son mitingi... Turgutlu... 29 Mart Cuma... "Ben yine abla diyeceğim... Eski dost düşman olmaz." Özgür Bey'in bu sözleri büyük alkış almış.

Akşener... Yanlış masa... Yanlış yol arkadaşları... Yanlış seçim stratejisi.

Ve final... Yeni hayatında sağlık ve mutluluklar.

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ARKA BAHÇE



Çok partili demokrasi döneminde... 1950 sonrasında... Manisa'da bir kez olsun belediye başkanı çıkaramayan CHP... Bugün;

CHP'li Büyükşehirler arasında... Ege'de birinci... Türkiye'de ise üçüncü.

CHP'nin tırmanışında... İYİ Parti'nin katkısı büyük.

İYİ Parti... 31 Mart 2024'te... CHP'nin arka bahçesi olmuş.

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BÜYÜK YANILGI



Dolaştığımız yerlerde şunu gözledik:

Pek çok yerde... AK Parti teşkilatları... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs 2023'te aldığı oyu... Kendilerine verilen oy sanmışlar.

Adaylar da öyle... Erdoğan'a verilen oyun kendilerine de verileceği beklentisine... Umuduna kapılmışlar.

Sadece Ege'de değil... Her yerde.

Büyük yanılgı.

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İLGİNÇ BİR SOHBET



Zafer Ünal... Mühendis... Manisa'nın eski belediye başkanlarından... 1989-1994.

Doğruyol Partisi... Süleyman Demirel okulundan.

Manisa... Merkez sağ siyasetin saygın isimlerinden Zafer Ünal, 31 Mart 2024'te ne yaptı? Hangi partiye oy attı?







İşte cevabı:

Daha önce Cengiz'e (Ergün) oy vermiştim... MHP adayı olarak girdiği seçimde de... Cumhur İttifakı adayı iken de.

Fakat bu seçimde DYP'nin il ve ilçe teşkilatları... Başkanları, delegeleri... Ferdi'ye (Zeyrek... CHP... Büyükşehir Belediye Başkanı) çalıştılar.

Oy gizlidir... Söylenmez... Biz eski dostuz, sizden gizlemem... Ben de Ferdi'ye oy verdim.

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KİBİR



Cengiz Ergün... Manisa'da 15 yıl aralıksız belediye başkanlığı... Rekor... Her kesimden oy almıştı.

Hukukumuz var... Yılların dostu... Birlikte çok oturduk... Esnaf lokantasında yemek yedik... Halkın arasına girdik.

Zafer Ünal-Cengiz Ergün dostluğu da öyle... Çok eskilere dayanır.

Ve... Günün sorusu:

- Seçmen bu defa Cengiz Ergün'e neden sırtını çevirdi?

Zafer Ünal dedi ki:

- Bu konuya hiç girmek istemezdim... Ama madem sordunuz cevap vereyim... Son zamanlarda Cengiz'e bir kibir geldi... Maalesef.

Kibir... Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçimden sonra kadrolarını... Teşkilatını aynı nedenle eleştirmişti... Kibir.

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BİLGELER... DERLER Kİ...



Hacı Bayram Veli'nin sözü... "Altın söz" denilse yeridir:

"Kibir bele bağlanmış taş gibidir, onunla ne yüzülür ne de uçulur."

Arnavutluk atasözü:

Kibirle, atla yola çıkan, yürüyerek geri döner.

Kibir felakettir... Bilgeler, kibir için o kadar söz söylemişler ki:

Büyük yanlışların altında çoğu kez gurur ve kibir yatar.

Bir yere gelince kibirlenenler, o yeri kaybeder.

Kibirli ve inatçı insan önce kendini mükemmel görür ve kendi sonunu hazırlamaya başlar.

Uzatmayalım... Hırs ve kibir aklın önünde giderse... Yol kazası kaçınılmazdır.

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OLMAZSA OLMAZ HAYRULLAH SOLMAZ



Manisa... Eski İl Genel Meclisi Başkanı.

AK Parti kurucu il başkanı.

Yerel seçim 2004... Metropol ilçe Yunusemre'de aday adayı.

Dostları arasında bir tekerleme var:

"Olmazsa olmaz Hayrullah Solmaz."

Manisa'ya gelip de onunla konuşmamak... Olmaz.

Sohbet ettik... Dedi ki:







Büyükşehir'de boş oy attım... İlçede (Yunusemre) ise Mehmet Çerçi'ye... Ama kaybetti.

14 Mayıs 2023... Elbette AK Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a oy verdim.

28 Mayıs 2023... Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanıma.

Tayyip Bey, yerel seçimin sonucunu biliyordu... Emekliye 5-10 bin lira verseydi oy kaybı azalırdı.

Cumhurbaşkanımızın kafasında derin bir plan var... Anayasa'yı değiştirmek... Yorgun kadroları yenilemek.

Tayyip Bey, rüzgâr bekliyordu, fırtına oldu... Şimdi aynı fırtına çevresi için esecek.

Çok kişi oturduğu koltuğu babasından miras zannetti... Tayyip Bey, hepsinin koltuğunu altlarından çekecek.

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Mehmet Yılmaz öyle bir şey söyledi ki:

- Mehmet Çerçi... Yunusemre Belediye Başkanı idi... Hizmet destanı yazdı... Ama seçimi kaybetti... Nedeni AK Parti teşkilatı.

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GÜNÜN SORUSU



Ertuğrul Aytaç ile birlikte anket yaptık... Belki 40 kişiye sorduk... "Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?"

Değişik yanıtlar aldık.

En ilginç yanıt Mehmet Yılmaz'dan:

- Türkiye'nin en büyük sorunu... Sorunu muhataplarına söyleyememek.

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DOĞRUCU DAVUT'A VEDA



İzmir'e geldik... Ege turuna başladık... 3 Nisan Çarşamba... İlk gün Manisa Ticaret ve Sanayi Başkanı Mehmet Yılmaz ile sohbet... Doğrucu Davut.

Ege turuna nokta koyarken... Son sohbet... Yine Mehmet Yılmaz'la.

- Siyaset... Seçim... Neden böyle oldu?

- Değişim gerekiyordu... İnsanlara tepeden bakmayacaksın.







- Bayramdan sonra... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten... Beklentileriniz?

- Kimse Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ve Mehmet Şimşek bakanımızdan para istemiyor... Üretimin önündeki engelleri, bürokrasiyi kaldırsınlar yeter.

Bu sözleri... Balıkesir, Aydın ve İzmir'de de dinlemiştik... İş çevrelerinden.