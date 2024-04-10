Cengiz Ergün... Manisaspor'u Süper Lig'e çıkaran efsanevi başkan... Sonra belediye başkanlığı.

Ardından... İki dönem "büyükşehir" belediye başkanlığı.

Varlıklı bir aileden geliyor... Babası adına "hayır işleri" yaptı:

"Cemal Ergün Üst Geçidi... Cemal Ergün İlköğretim Okulu."

Katı atık tesisi... 19 ilçeye altyapı... Çok çalıştı.

Manisa'ya sınıf atlattı.

31 Mart 2024'te... Aday olmamalıydı.

Siyaseti "zirvedeyken" bırakmalıydı.

Özgüven... "Nasıl olsa alırım" dedi... Hata yaptı.

Vefalı Manisa... Onun yaptıklarını unutmayacak.

***



Özgür Özel... 'Bayramda kavga olmaz'



Salı... Arife... Saat 11.45... Önce ses tellerinden, sonra da iki gözünden ameliyat olan... Ve evinde dinlenen Özgür Özel ile... İkinci sohbet.

Önce, "Geçmiş olsun." Sonra karşılıklı bayram kutlaması... Sağlık, huzur, mutluluk dilekleri.

Pazartesi günü Özgür Özel ile yaptığımız sohbeti... Bant çözümünü yazmıştık... Arayan çok oldu... Özgür Bey'i de, bizi de.

Ve... Bugün bayram... Özgür Özel ne yapacak? İşte söyledikleri:









Ege'nin bir köyünde doğdum... Örf, âdet, gelenek gereği... Yaşça büyük olan aranır... Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı arayacağım.

Ziyaret isteğimi kendisine de söyleyeceğim... Çankaya'da kabul ederse memnun olurum... Kendi takdiridir... Ev sahibinin uygun göreceği yere giderim.

Bayram konuşması... Kısa olur... İnsani bir bayramlaşma... Hatır sorma... İyi dilekler.

Daha sonra kabul etmeleri durumunda yapacağımız görüşme için altyapı hazırlıklarım var.

Bayram günü kavga olmaz... Millet bizlerden kavga beklemiyor.

Meclis'te ana muhalefet partisiyiz... Muhalefet olmanın gereğini elbette yapacağız... Ama Sayın Cumhurbaşkanı ile diyalog kanallarını açık tutacağız... Demokrasinin gereği.

***



Topuklu Efe



Ömer Faruk Çelik... Metropol ilçe Şehzadeler'in "kurucu belediye başkanı".

"İki dönem" görev yaptı.

Şehzadeler Parkı... Diğer illerden gezmeye gelen çok... Onun eseri.

Kentsel dönüşümde başarılı.

Kapısı herkese açıktı... Parti ayrımı yapmadı.







Yerel seçimden 6 ay önce "kararını" açıkladı:

"Belediyecilik bir hizmet ve bayrak yarışıdır... Görevimi yaptım, aday değilim."

Israrlar geldi... "Aday ol" diye, kabul etmedi.

31 Mart 2024... Şehzadeler... CHP adayı Gülşah Durbay... Devir teslim töreni... Ellerinde çiçekler.

Ömer Faruk Çelik'i kutluyoruz... Başarılı bir 10 yılı geride bıraktı.

Yeni başkana... Gıda mühendisi Gülşah Durbay'a da başarılar diliyoruz.

Unutmadan... Belediyenin önüne... "Topuklu Efe" afişi çoktan asılmış.

***



Jübile



Jübile... Sadece futbolcular için değildir.

Siyasette de jübile vardır... Siyasetçi, zamanı geldiğinde çekilmesini bilmelidir.

Aksi hâlde... Seçime girer kaybeder, girer kaybeder, girer kaybeder.

Ya da... Oy yerine "nal toplar". Yüzde bir oy... Yüzde yarım oy... Hatta daha da altı.

Rahmetli... Anadolu fırtınası Osman Bölükbaşı dostumuzun bir sözü vardı:

"Zengini hayırsız evlat, memuru süslü avrat, siyasetçiyi de kuru inat batırır.''

Türkiye'de... Jübile zamanı gelip de geçen... Ama gitmemekte inat eden... O kadar çok isim var ki... Hangi birini yazalım.

***



Ulupark... 'Siyaset akademisi'



Manisa'da akşam... Meşhur Ulupark... Nargile içen çok... Sohbet geç saatlere kadar.

Dostlarla birlikteyiz... Hüseyin İçer... Ertuğrul Aytaç... Tarkan Kayhan... Zühtü Babacan... Bayram Ali Baylan... Gökhan Aytaç... İbrahim Dayı... Timur Köksal...







Sohbet derin... Komşu masalardan gelenler oluyor. Biri... "Seçimde AK Parti teşkilatları yeterince çalışmadı" diyor.

Diğeri... Mutlaka yazmamızı istiyor: "Yazıktır... Ayıptır... Günahtır... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırtına binmişler... Yeter artık."

Öteki... "Bu adaylarla... Bu teşkilatla... AK Parti'nin kaybedeceği belliydi" diyerek söze giriyor. Ulupark... Bir "siyaset akademisi".

Merak eden gitsin... Çok şey öğrenecektir.

***



Siyaset... Gelenek... Nezaket



Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e hükümeti kurma görevini verdi... Ocak 1978.

Ecevit... Hükümeti kurdu... Korutürk onayladı.

Kabine listesi Meclis'te okundu... Saat 15.00.

Ve... Bakanlar "hemen" göreve başladılar... Bir saat sonra.

Zira... Başbakan öyle istemişti... "Ülke zor durumda, devir teslim törenleriyle kaybedilecek zaman yok" demişti.







Oysa... Devir teslim töreni "bir siyasi gelenek... Devlet geleneği."

Manisa... 3 Nisan Çarşamba... Saat 15.30.

Ferdi Zeyrek... Yeni Büyükşehir Belediye Başkanı...

Elinde bir demet çiçek... Belediyeye geldi.

Çiçeği... Cengiz Ergün'e verdi... Kucaklaştılar.

Sonra... Sohbet... Ardından veda.

Ferdi Zeyrek... 15 yıl belediye başkanlığı yapan Cengiz Ergün'ü bir demet çiçekle uğurladı... Asansöre kadar.

***



Hizmet... Ve oy



Sabuncubeli Tüneli... Çift tüp... 4 kilometre... Manisa ile İzmir'i birbirine yaklaştırdı.

Bursa-İzmir Otoyolu... Manisalı memnun.

Yatırımlar... Yeni fabrikalar... Dünyayla rekabet... Tarım... Zeytinyağı... İhracat... Manisa "uçuyor".

Yapılan hizmetler... Herkes takdir ediyor.

Ama... Sıra oy vermeye gelince... O farklı bir şey... Hizmet, ille de oy getirmiyor.

Devreye... Başka faktörler giriyor.

Bazen... "Tencere."

Bazen... "Emeklilerin tepkisi."

Unutulmasın ki;

Süleyman Demirel... Boğaz'a ilk gerdanlığı taktı... Ve köprünün açılışından sonraki ilk seçimi... Kaybetti.

Turgut Özal... İstanbul Boğazı'ndaki ikinci gerdanlık onun eseri... Kurdelesini bizzat kesti... Ve açılıştan sonraki ilk seçimi... Kaybetti.

Hizmetler unutulmaz... Dün unutulmadı... Bugün de unutulmuyor.

Fakat... "Oy" denilince... Biliyorsunuz... Hesaplar değişiyor.

***



Nice bayramlara



Kimimiz evdeyiz... Kimimiz sahillerde... Kimimiz ana baba diyarında... Uzun tatil... Dileriz arkasından ekonomide rahatlama, siyasette yumuşama gelir

Bayram denilince... Kimi... Barış Manço'yu hatırlar:

"Bugün bayram,

Erken kalkın çocuklar,

Giyelim en güzel giysileri,

Elimizde taze kır çiçekleri,

Üzmeyelim bugün annemizi.''

Kimi de... Şenay'ın şarkısını söylemeye başlar:

"Bütün dünya buna inansa... Hayat bayram olsa... İnsanlar el ele tutuşsa."

Nice bayramlar derken... "Atatürk'lü bir Ramazan Bayramı" aklımıza geldi:

28 Mayıs 1922... Ramazan Bayramı'nın ilk günü... Meclis'in önü... Orduya dualar edilir. Ve... 2 ay sonra... Mustafa Kemal Paşa, Kocatepe'dedir... Büyük zafer.

Milletçe... Sağlık, barış, huzur içinde... Bayramımız kutlu olsun.

***



Yarın



Dün... Manisa'dan yazmıştık... Bugün devam ettik.

Ama... Manisa "özelinde" yazacak başka şeyler daha var.

Ve... Siyaset "genelinde".

Yarın... Görüşmek üzere.