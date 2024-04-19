Salı gününü çarşambaya bağlayan gece... İnsanlar uykuda... Ve deprem... 4.3.

Düşük büyüklükte... Zarar ziyan, can kaybı, yaralanan yok.

Ama... Tedirgin olan... Uykusu kaçan çok.

Bölge... Hafta geçmiyor ki, sallanmasın.

Diyeceksiniz ki... "İnsanlar artık alışmıştır."

Haydi... Sokakta birine bunları söyleyin de görelim... Anında lafı yapıştıracaktır:

"Kolaysa gel de sen alış."

***



Kayısının başkenti



Asrın depremi... 1393 can kaybı... 9 bin 108 yaralı.

103 bin bina, 27 bin 500 işyeri depremden etkilendi.

40 bin bina... Çoğu yıkıldı... Bir kısmı da ağır hasarlı.







Ama... Türk devleti büyük devlet... Malatya'nın küllerinden yeniden doğması için yoğun bir çalışma var.

7 binden fazla konut hak sahiplerine verilmiş...

İnsanlar mutlu.

Köy evleri... İnşaatlar devam ediyor... Yapılan evlere köylü yerleşiyor.







Konteyner çarşılar... Hareketli... Hayat devam ediyor.

Depremden sonra defalarca geldik.

Ve bu gelişte sevinerek gördük ki...

Kayısının başkenti, yavaş yavaş ayağa kalkıyor.

***



Tecrübenin bedeli



Cemil Çiçek... Siyasette bir ömür... Tecrübeli devlet adamı.

Ama... Türkiye'de... Herkes, her şeyi çok iyi bildiği için... Tecrübenin ne önemi var! Konferans... Özal'lı Yıllar... Cemil Bey diyor ki:

"Tecrübelerimi satmaya kalksam evimin elektrik faturasını karşılamaz."

Yaşar Öncan dostumuz "Bak" diyerek kulağımıza eğiliyor:

- Öğrenciler, Cemil Bey'in bu sözlerini defterlerine not ediyorlar.

***



Aman ne iyi



Önceki gelişlerimizde... Vali Ersin Yazıcı, aynı şikâyetleri dinliyordu... 3 temel şikâyet.

1. Hayalet binalar yıkılırken çok toz çıkıyor.







2. Yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor... Yine toz.

3. Hırsızlık... Hırsızlar şehirde kol geziyor.

Bu defa... Bu şikâyetler yok.

Vali Yazıcı ile Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal'ı kutladık.

***



Büyük göç



Depremden önce, depremden sonra... Şehrin nüfusunda bir yıl içinde 70 bin azalma var.

Depremde... 200 binden fazla insan Malatya'dan ayrıldı... Ankara... Antalya... Diğer yerlere...







Gidenlerin çoğu dönmüş... Ama dönmeyenler de az değil... 70 bin.

Vali Ersin Yazıcı dedi ki:







- 10 bin öğrencinin ikamet yeri Malatya... Ama okudukları okullar başka şehirlerde.

Şurası kesin... Dönmemekte kararlı olanlar var.

***



Önce kalite



Turgut Özal Üniversitesi... 6 fakülte... 9 bin öğrenci.

Rektör... Prof. Dr. Recep Bentli'nin hedefi... Öğrenci sayısını artırmak değil.

Hedef... Eğitim kalitesini yükseltmek.

Sohbet sırasında... Söz Turgut Özal'dan açılınca... Recep Hoca dedi ki:

- 17 Nisan'da Özal öldü... 18 Nisan'da üniversite sınavına girdim... O gece hiç uyumadım.

Sadece o mu? Bütün Malatya uyumamış.

***



Doğru plan



Malatya'da... 2 yeni Malatya doğuyor.

Şehrin Batı'sında... İkizdere'de... Sağlam zeminde... TOKİ konutları yükseliyor.







Şehrin Doğu'sunda ise... Yine sağlam zeminde... Gelinciktepe'de... TOKİ... Apartmanlar... Sosyal donatılar.

Yeni yapılanmayla... Malatya hem büyüyor hem de nefes alıyor.

***



Hanife Anne



Yazmazsak olmaz... Hanife Yazıcı... Vali Bey'in eşi... Rize'de, Balıkesir'de, Antalya'da da böyleydi... Ersin Yazıcı'nın görev yaptığı her yerde.

Şehit ailelerinin, gazilerin evlerine gidiyor.

Öksüzün, yetimin başını okşuyor.

Dinlediği sorunları eşine aktarıyor.

Hanife Hanım... Şehrin annesi... Devletin sıcak yüzünü gösteren bir anne.

***



Terminal



Havaalanının terminali Malatya'ya yakışmıyor.

Yenisi yapılmaya başlandı... Ama müteahhit işi bırakmış... İnşaatın gecikeceği anlaşılıyor.

Ne zaman gitsek, Diyarbakır'ın yeni terminaline bayılıyoruz... Gurur duyuyoruz... Büyüyen Diyarbakır'a yakışan bir eser.

Benzerini... Malatya'da da görmek istiyoruz.

***



Erdoğan'a mektup



Malatya... 2 Başbakan çıkardı... İsmet İnönü... Turgut Özal.

Ve... 2 Cumhurbaşkanı... Yine İnönü ve Özal.

İsmet İnönü Üniversitesi'nde... İsmet İnönü Müzesi var.

Turgut Özal Üniversitesi'nde de... Turgut Özal Müzesi.

Olmuyor... Üniversitede değil, şehrin merkezinde müze gibi bir müze... Modern bir müze... Tek müze yapılması gerekiyor.

Devlet müzesi... İki önemli şahsiyetin adlarının ve anılarının yaşatılacağı... Kolayca ulaşılıp gezilecek bir müze.

Anlaşılıyor ki... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, el atmadan bu işler olmuyor.

Sayın Cumhurbaşkanım... Malatyalılar, müzeyi sizden bekliyor.

***



Siyasi panorama



Malatya... Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi... 31 Mart 2019:

AK Parti... Yüzde 68.47 ile şampiyon.

CHP... Yüzde 23.23.

Aradaki makas... 45.24 puan.

31 Mart 2024'e gelince;

AK Parti yine birinci... Ama bu defa oyu... 49.97... Başkan Sami Er.

CHP... Yine ikinci... 37.98.

Aradaki makas... 11.99'a düşmüş.

AK Parti oylarındaki gerileme... Hayli yüksek.

CHP adayı Veli Ağbaba ile konuştuk:

"Kazanmak üzereydim... Nasıl kazanamadığına hâlâ şaşırıyorum" dedi.

Çarşı, pazar... Halkın arasına girdik... Herkesten aynı sözleri dinledik:

1. Veli Ağbaba... İyi çalışmış... Kapı kapı dolaşmış.

2. AK Parti teşkilatları... Lokomotifleri için... Aynı sözleri dinleyemedik.