Seçmen sayısı... Merkezde, ilçelerde, köylerde... Toplam 411 bin.

Arif Arslan... Batman'ın ilk gazetesi Çağdaş'ın yazarı... Yazı İşleri Müdürü... Dedi ki:

- 100 bin seçmen sandığa gitmedi... Çoğu AK Partili.

Çarşıda... İlçelerde... Çok kişiden şu sözleri dinledik:

- AK Partili seçmenin önemli kısmı oy vermeye gitmedi... Gidenler de Erdoğan'ın hatırı için gitti... Bir de milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun hatırı için.

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Orda Gercüş var uzakta



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in memleketi. Bakan Şimşek... Arıca Köyü'nden. Annesi Mehdiye Hanım'ın mezarı köyde. Babası Hasan Bey'in mezarı ise Gercüş'te. Ağabeyinin hem köyde evi var hem Gercüş'te. Yeğenleri... Burada... Gercüş ilçesinde. Gercüş'te... Kiminle konuştuysak... Hangi partiden olursa olsun... Şunları dinledik:

1. Mehmet Şimşek'i çok seviyoruz... Başımızın tacı.

2. Seçimden önce geldi... Gönlümüzü fethetti... Büyük adam oldu ama Gercüş'ten, doğduğu köyden kopmadı.

3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in buluşmaları siyasetteki gerilimi yumuşattı... Devamı için dua ediyoruz.

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Sevindik



Batman merkezde... Beşiri, Hasankeyf, Kozluk, Gercüş ilçelerinde... Çarşıda, kahvede... Her yerde şu sözleri dinledik:

- Sessiz, hilesiz, sakin, tertemiz bir seçim oldu... Sandık sonuçlarına kimse itiraz etmedi.

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Tek hedef... AK Parti



İstanbul'a 1568 kilometre uzaklıktaki Gercüş, bir Türkiye fotoğrafı... Siyasetiyle... Sosyolojisiyle... Çocukların hedefleriyle.

31 Mart 2019... Belediye seçimleri:

Gündüz Günaydın... AK Parti... 43 oy farkıyla belediye başkanı seçildi... HADEP'e karşı.

Başka parti... Yok.

31 Mart 2024 seçimlerine gelince...

AK Parti yine Gündüz Günaydın ile seçime girdi... Gündüz ikinci kez başkan... 54 oy farkla.

Karşısında aday çoktu... DEM Parti... CHP... İyi Parti... Saadet Partisi... Demokrat Parti... Hüda Par... Yeniden Refah Partisi... Gercüş'te... Yerel seçim yarışına ilk kez bu kadar çok parti katıldı.

Başkan Gündüz Günaydın... Dedi ki: "Bütün adaylar tek hedef için çalıştılar... AK Parti kazanmasın."

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Çocuklar... Geleceğimiz



Okula gitme oranı yüksek.

Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ile sohbet ederken... Çocuklar yanımıza geldiler.

Sorduk... "Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?"

Ahsen... 7 yaşında:

- Kaymakam olacağım. Soner...







13 yaşında:

- Jandarma olacağım... Veya polis.

Hasine... 11 yaşında... Duyduklarımıza inanamadık:

- Yargıtay Başsavcısı olacağım.

Miray... Henüz 5 yaşında:

- Doktor olacağım.

Belediye Başkanı Gündüz Günaydın... Dedi ki:

- 16-17 yaşında iken... Hedefim belediye başkanı olmaktı... Ve oldum... Bu çocukların da hedeflerine ulaşacaklarına inanıyorum.

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Çifte bayram



Batman Petrolspor... 27 Mayıs'ta... Deplasmanda... Manisa Turgutluspor'u 3-2 yenerek... İkinci lige yükseldi.

Batmanlıların sevincine diyecek yok.







Maç dönüşü... Takımı, 10 binler karşılamış.

16 Mayıs Perşembe... Batman'da çifte bayram var.

Batman'ın il oluşunun yıldönümü... Ve Petrolspor'un ikinci lige yükselişi... Şenliklerle kutlanacak.

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Aferin çocuklar



Batman... Gazze hassasiyetinin... İsrail'e tepkinin... Yüksek olduğu illerden.

Haftanın 3-4 günü mutlaka protesto var.







Basın açıklaması... Sivil toplum örgütlerinin tepkisi... Kadınların ses yükseltmesi.

Ve çocuklar... Gazze için yürüyorlar.

Batman'ın... Gazze'ye gıda yardımı ise hız kesmiyor.

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Devlet adamları



Cevdet Yılmaz... Cumhurbaşkanı Yardımcısı... Ve Mehmet Şimşek... Hazine ve Maliye Bakanı.

Biri Bingöllü... Diğeri Batmanlı.

İkisi de bölgede partiler üstü kişilik.

Halkta... Karşılıkları var... Her partiden.

Ve ikisinde de sıfır kibir... Sıfır ego... Halktan kopukluk sıfır.

Paylaşmak istedik.

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Türkiye uçuyor



Kahvede sohbet... "Ey Batmanlılar" dedik:

- Bir isteğiniz var mı?

Birisi, "Var" dedi:

- Ankara'ya... İstanbul Havalimanı'na... Sabiha Gökçen'e uçak kalkıyor... Memnunuz... İzmir ile Antalya'ya da uçak seferi konulmasını istiyoruz.

Kahvedekiler... "Evet... İstiyoruz" diye seslerini yükseltince... Yazmak şart oldu.

İşsizlik... Bölgenin en önemli sorunu.

Batman... Üç organize sanayi bölgesi istiyor:

Seracılık OSB... Tekstil OSB... Gıda OSB.

Sorun Ankara'ya iletilmiş... Ankara, "Olur" demiş.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden karar çıkmış... OSB'lerin yerleri belirlenmiş.

Bölge insanı... Bir an önce temel atılmasını bekliyor.

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Yatırım... Yatırım



Ticaret Borsası'na uğradık... Yönetim Kurulu toplantısı vardı.

Borsa Meclis Başkanı Beşir Altunç, gündemlerindeki en önemli konuyu anlattı:

Sertifikalı hububat deposu... Bölgenin ihtiyacı.

70 bin tonluk depo... Arazi hazır...120 dönüm.

Üretici ürününü depoya koyacak... Buğday... Mercimek... Nohut.

Depodaki ürün karşılığında banka kredisi alabilir... Ürün depoda bozulmaz, istediği zaman satabilir... İç piyasaya... Dışarıya.

Batman'da... Nereye gitsek yatırım konuşuluyor.

Sevindirici.

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Ver elini Midyat



Batman'a veda... Dinlerin ve dillerin buluştuğu Midyat'a merhaba.

Türk... Kürt... Arap... Süryani... Ezidi... Aynı sokakta... Aynı kahvede.

Yarın... Yine bölgedeyiz.