Özlemle beklenen buluşma... İki lider, dün, bir araya geldiler... El sıkıştılar... Oturup konuştular.

Birlikte verdikleri fotoğraf, görüşmelerinin... Gündemlerinin... Müzakerelerinin önüne geçti.







Demek ki... Türkiye, böyle bir diyaloğa hasretmiş.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kutluyoruz.

Siyasetin ve sosyal hayatın önemli bir gereğini yerine getirdikleri ve milletin beklentisine karşılık verdikleri için.

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Dünü unutma



Başbakan Adnan Menderes uçak kazası geçirdi... 17 Şubat 1959.

Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuracak Londra Antlaşması için İngiltere'ye uçan Başbakan'ın uçağı... Londra'nın Gatwick Havaalanı'na 4.5 kilometre kala, ormanlık alana düşmüştü... 14 can kaybı.

Yaralı Menderes, İngiltere'de hastaneye kaldırıldı.

Sonra Türkiye'ye döndü... Birkaç gün İstanbul'da dinlendi.

Ve... Yataklı trenle Ankara'ya geldi.

Ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı İsmet İnönü... Başbakan Menderes'i Ankara Garı'nda karşıladı:

- Geçmiş olsun Sayın Başbakan... Hoş geldiniz.

Bu karşılama siyasetteki gerilimi ve yüksek tansiyonu düşürdü... Ama... Yumuşama... Bahar havası devam ettirilmedi.

Sonrası malum... 27 Mayıs 1960 askeri darbesine giden yola döşenen taşlar.

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Bahar rüzgârı



Türkiye, böyle bir buluşmanın olacağını, Erdoğan ile Özel arasında bir diyalog köprüsü kurulacağını SABAH Gazetesi'nden öğrendi.

Ben yazdım... 8 Nisan 2024 Pazartesi... Manşet.

Özgür Özel, "Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz vermeyeceğini... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu isteyeceğini" söylemişti.

Ve... SABAH'ın manşeti günlerce konuşulmuş, gündemden düşmemişti.

Dünkü görüşme... Sıcak ve gergin siyasete, serin bir bahar esintisi getirdi.

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Cemil Çiçek doğru söylüyor



Erdoğan-Özel buluşması devam ederken... Cemil Çiçek'le konuştuk.

"Genel seçim... Yerel seçim... Türkiye çok gerildi" dedi:







- Diyalog... Sorunların yüz yüze konuşulması... Müzakere... Toplumun önemli ihtiyacı...

Devam etmeli... Kurumsallaşmalı... Millet, bunu bekliyor.

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Zaman tünelinden



Cumhuriyet Halk Partisi, yeni genel merkez binasına taşınmıştı... 2006.

Başbakan Erdoğan... CHP Genel Merkezi'ne... Genel Başkan Deniz Baykal'a, "Hayırlı olsun... Güle güle oturun" ziyaretine gitti... 10 Temmuz 2006.

Bir kutu çikolata... Ve çalışma arkadaşları ile... Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül... Adalet Bakanı Cemil Çiçek... AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Salih Kapusuz.

Ziyaret... Sohbet, siyasete bir ferahlık getirmişti.

Aradan zaman geçti... AK Parti yeni genel merkez binası yaptırdı... Taşındı.

Erdoğan bekledi ki... Deniz Baykal, "Hayırlı olsun" ziyaretine gelsin... Deniz Bey, AK Parti Genel Merkezi'ne hiç gitmedi... "Hayırlı olsun" demedi.

Dün... Özgür Özel... AK Parti binasına girerken... Geçmişte yaşananlar bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçti.

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Anılar denizi



Darbe... 12 Eylül 1980... Ara rejim... Ve sonra demokrasiye dönüş.

Partiler kuruldu... Erdal İnönü, siyasete girdi.

Ve... İnönü, Türk siyasetinde hiç görülmemiş bir şeyi yaptı, diğer partilerin genel başkanlarını ziyaret etti.

Prof. İnönü nezaketi... Zarafeti... Milletin hoşuna gitti.

Ama... Burası Türkiye... Yüksek gerilim, Türk siyasetinin kara deliği.

Yıllar sonra... Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı'na aday olunca... Erdal İnönü, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkıp şunları söyledi:

- Özal'ın Cumhurbaşkanlığı meşru olmaz... Adaylıkta inat ederse... Çankaya'ya çıkarsa... Onun elini sıkmam.

Sonra... Özal, Cumhurbaşkanı seçildi... Bir süre sonra... El sıkışma da oldu... Karşılıklı konuşmalar da... Hatta şakalaşmalar bile.

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Tarihten bir sayfa... Murat Karayalçın



Tarih Dede'nin siyaset kitabı... Yakın dönemin sayfaları... Öyle değişik olaylar/ anılar var ki...

Turgut Özal, Cumhurbaşkanı seçildi... 31 Ekim 1989... Belediyelerin çoğunun SHP'de olduğu dönem.

İstanbul SHP'de, Nurettin Sözen... Ankara SHP'de, Murat Karayalçın... İzmir SHP'de, Yüksel Çakmur... Ve daha pek çok il, ilçe.

Özal, bir yere gidiyor... Örneğin Çanakkale'ye... Karşılamaya SHP'li belediye başkanı gelmiyor.







SHP'li belediye başkanları için... Cumhurbaşkanı Özal, "yok hükmünde".

Günlerden bir gün... Yurt gezisi... Özal'ın uçağında idik... Ankara'ya döndük... Akşam saatleri.

Özal, uçağın merdivenlerinden indi... Karşısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı SHP'li Murat Karayalçın... "Başkente hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım."

Turgut Özal'ın memnuniyeti... Anlatılır gibi değil... "Teşekkür ederim Murat Bey... Çok memnun oldum... Bir isteğiniz var mı? Çankaya Köşkü'ne de beklerim."

Murat Karayalçın'ın bu tavrı... Toplumda karşılık buldu... Türkiye'nin her yerinde.

Ve... SHP'li belediyelerin Cumhurbaşkanı Özal'a uyguladığı ambargo delindi... SHP'li belediye başkanları, Turgut Özal'ı karşılamaya ve uğurlamaya başladı.

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Doğru söze ne denir?



Köksal Toptan... 12 Eylül 1980 darbesinden önce Devlet Bakanı idi.

Darbeden sonra... Siyaset normalleşince... Milli Eğitim Bakanlığı yaptı... Ve Kültür Bakanlığı.







Ve AK Parti dönemi... TBMM Başkanlığı.

Dün... Erdoğan-Özel görüşmesi devam ederken... Köksal Toptan ile konuşuyorduk... Dedi ki:

-Güzel başlangıç... Ama bir defalık olmamalı... Devam etmeli... Bunun önkoşullarından biri de siyasetin dili... Yeni bir siyasi üslup milletin beklentisi.