AKSARAY

Muhafazakâr siyasetin, milliyetçi damarın güçlü olduğu bir coğrafya... Komşuları gibi... Konya... Nevşehir... Niğde.

AK Parti'nin ilk seçimi... 28 Mayıs 2002... Tek başına iktidar... Aldığı oy yüzde 34.28.

Aksaray'daki oyu ise 14 puan fazla... Yüzde 48.9.







Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince...

24 Haziran 2018... Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 76.19.

28 Mayıs 2023... Erdoğan, yüzde 75.38.

Bugün... Anadolu'nun ortasından manzaralar.

***



Lider... Ve aday



Seçim liderle kazanılır... Ve de teşkilatla.

Ama... Aday da önemli... Hem de çok.

AK Parti, Evren Dinçer'i aday göstermeseydi... Aksaray'da belediye başkanlığı seçimini kaybederdi.

1. Partisinde, "Evren Dinçer aday olmasın" diye kulis yapanlar, çalışanlar oldu.









2. Fakat... Erdoğan, anketlere baktı... Sokağın sesini dinledi... Ve Evren Dinçer'i ikinci kez aday gösterdi.

AK Parti'nin başka yerlerde olduğu gibi Aksaray'da da kan kaybı olduğunu söylemeliyiz... Şöyle ki:

2019'da... Evren Dinçer, yüzde 41.07 ile seçilmişti.

31 Mart 2024... Sandıktan 36.85 ile çıkabildi.

***



Banka müdürünün oğlu

Cumartesi... İyi Parti kongresi... Lider değişikliği... Aksaraylı, çok ilgiliydi.

Bahse girenler bile oldu... Kimi "Koray Aydın" dedi, kimi de "Müsavat Dervişoğlu."

Seçim... Üçüncü tur... Dervişoğlu kazanınca...

Aksaray Barosu Eski Başkanı... Şimdi Onursal Başkan... İbrahim Baykan dostumuz dedi ki:

- Bizim banka müdürünün oğlu çok iddialıydı... İyi de çalışmıştı... Ama kaybetti.

Koray Aydın'ın babası Halil İbrahim Aydın, bir zamanlar Aksaray'da... İş Bankası Müdürü imiş... Ülkücü bir banka müdürü.

Lise ikinci sınıf öğrencisi Koray Aydın, okulun bando takımındaymış.

İyi de trampet çalarmış... İbrahim Baykan ile birlikte.

***



Yanlışın faturası



Aksaray'ın yedi ilçesi var... Ortaköy, Güzelyurt, Ağaçören, Sarıyahşi, Sultanhanı, Eskil ve Gülağaç.

İlçe belediyelerinin hepsi de AK Parti'deydi... Yedide yedi.

31 Mart 2024... Durum değişti.

AK Parti'de üç belediye kaldı:

Ağaçören, Eskil ve Sultanhanı.

Üç belediyeyi MHP aldı:

Gülağaç, Ortaköy ve Sarıyahşi.

Güzelyurt'a gelince... İyi Parti kazandı... 1... Yazı ile bir oy farkla.

AK Parti ile MHP... İtiraz ettiler.

2 Haziran'da... Güzelyurt seçimi yenilenecek.

Dolaştık... Sorduk... AK Parti neden geriledi/kaybetti.

Market... Çiftçi... Taksici... Oto tamircisi... Berber... Dediler ki:

Öncelikle aday hatası... AK Parti, aday gösterilecek kişiyi göstermedi... Aday olmayacak kişiyi aday gösterdi.

Bir de malum sebepten... Ekonomi... Ve emekliler.

***



Reis'e mektup



Ahmet Koçaş... Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Ekonomiyi... İhracatı... Beklentileri konuştuk... Yarın anlatırız.

Söz seçimden, siyasetten açılınca... Ahmet Koçaş, dedi ki:







Ekonomik şartlar milletin cebini ve mutfaktaki tencereyi etkileyince... Seçmen tepki gösterdi.

Reis, 4 yıl daha görevde... Ondan, yeni bir hikâye bekliyoruz... Geçmişte olduğu gibi... Toplumu heyecanlandıracak bir hikâye.

Reis, taksi durağına gidiyor... Akaryakıt istasyonuna uğruyor... Simit yiyor, çay içiyor... Ama devleti yönetenlerin hepsi öyle mi?

Millete tepeden bakanlar var... Halk, onları istemiyor.

Reisimiz, bizi anlamayan, elimizi sıkmayan, kucaklamayan, randevu vermeyen insanları ayıklasın.

***



Şehir ve insan



Ankara'dan Çukurova'ya giderken... Aksaray, yolumuzun üzerinde.

Yılda birkaç kez uğrarız.

Eskiden katı atık tesisi şehrin içindeydi... Hastanenin hemen yanında... Aksaray'ın kanayan yarasıydı.

Yazları... Sağlıkçılar, hastalar perişan olurlardı.

2019... Evren Dinçer, belediye başkanı seçilince... İlk işi, bu pisliğe el atmak oldu.







Katı atık tesisi şehir dışına çıkarıldı.

Kentsel dönüşümden de söz etmeliyiz... En önemlisi, Aksaray'ın göbeğindeki değişim.

Vilayet konağının karşısı... Aksaray'a yakışmayan bir manzaraydı.

Yıkılması gereken yerler yıkıldı... Görüntü kirliliği sona erdi... Şimdi orada modern bir yapılaşma devam ediyor.

Seçmenin, Dinçer'e ikinci kez oy vermesi boşuna değil.

***



Komşu ne âlemde? 'Niğde...'



Aksaray'a gelmişken... Çevreyle ilgilenmemek olmaz... Komşularla.

Komşulardan biri... Niğde.

Belediye AK Parti'de idi... Yine AK Parti'de.

31 Mart 2019... Emrah Özdemir, yüzde 38.13 ile belediye başkanı seçildi... CHP yüzde 12.16 oy aldı.

31 Mart 2024... Emrah Özdemir 36.23... CHP'nin oyu yükseldi... 25.59... Ama ipi göğüslemeye yetmedi. Niğde'deki durum, Aksaray'a çok benziyor.







Şöyle ki... Doğru adayla seçime girildi.

Emrah Özdemir'den önce... Niğde Belediyesi borca batmıştı... Hacizler geliyordu.

Özdemir... Hesap kitap adamı... Borçları ödedi... Hizmet geldi... Yatırım... Kentsel dönüşüm.

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Halktan kopmayan... Çarşı pazar dolaşan Mühendis Emrah Özdemir... Niğde'de... Belediyeyi de derleyip toparladı, partisini de.

***



Siyasette yumuşama



Aksaray'ı... Komşularını anlatmaya devam edeceğiz... Yarın.

Bu arada, vurgulamak şart:

Milletin gözü kulağı Ankara'da... Külliye'de... Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel'in yapacakları görüşmede.

Görüşmeden ne çıkar? Ayrı konu.

Ama... El sıkışmaları... Karşılıklı oturup konuşma kararı almaları bile... Aksaray ve Niğde'de halka "Oh" çektiriyor:

"Oh! Nihayet... Çok şükür."