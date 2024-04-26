Yarın... İyi Parti Olağanüstü Kongresi toplanıyor... Kurucu Genel Başkan Meral Akşener'in veda kongresi.







Kongreye ve seçilecek genel başkana başarılar, partiyi bugünlere taşıyan Meral Akşener'e de sağlık ve mutluluklar diliyoruz.

2017'den 2024'e... İyi Parti ve Meral Akşener'in seyir defterine bir göz atmaya ne dersiniz?

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KOPMA KAÇINILMAZ



Siyasette boşluk olmaz... Hiçbir makam boş kalmaz... Doldurulur.

Meral Akşener'in çekilmesiyle boşalan makam da doldurulacaktır.

4 aday var.

Görünün o ki... En şanslıları... Koray Aydın ile Müsavat Dervişoğlu.

Sonra... Mehmet Tolga Akalın... Ülkü Ocakları kökenli.







Ve Günay Kodaz... Kurucular Kurulu Üyesi... İhraç edildi... Partiye dönüş davası açtı... Mahkemesi devam ediyor.

Kongre öncesi havayı koklamaya, nabız tutmaya çalıştık... Gözlemimiz o ki...

Genel başkanlığa kim seçilirse seçilsin... İyi Parti'nin Meclis Grubu'nda kopmalar olacak.

Kaç milletvekili istifa eder?

Bilemeyiz... Biraz da seçilecek genel başkana bağlı.

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KIRILMA NOKTALARI



Siyaset... Zor zanaat.

Attığın her adıma dikkat edeceksin... Ölçecek biçeceksin... Yoksa faturası ağır olur.

Meral Akşener... Acemi bir siyasetçi değil... Ama buna rağmen çok hata yaptı.

İşte... Yol haritasındaki birkaç kırılma:

Tutturdu, "Başbakan olacağım..." Sistem değişti... Artık öyle bir makam yok ki.

2-6 Mart vakası... Altılı Masa'dan kalktı... Geri döndü... Hatanın daniskası.

14 Mayıs 2023... Genel seçim... Yüzde 15-16 bandındaki parti... Ancak 9.9 oy alabildi... Al sana bir kırılma daha.

Olmaz ki... Bu kadar da kırılma yaşanmaz ki.

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ÇELİŞKİ YUMAĞI



Afyonkarahisar... 26 Ağustos 2023... Meral Akşener, ilk kez, "hür ve müstakil" sözcüklerini kullandı:

"İyi Parti yerel seçime hür ve müstakil... Kendi adayları ile girecektir."

Ama... Aynı akşam... Bir grup gazeteciyle sohbet etti.

"Yerelde... Teşkilatlar ittifak yapabilir" dedi.

Bir hafta sonra... Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında konuştu:

"Kesinlikle ittifak yok."

Meral Hanım, sadece kendi tabanının değil... Herkesin kafasını karıştırdı.

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İLKE ÇİĞNENİNCE...



Tarih 13 Eylül 2023... Parti yönetimi toplandı... Aday belirleme ilkesi açıklandı:

"Teşkilatların görüşü alınacak ve kamuoyu yoklamaları yapılacak."

Fakat... Adaylar belirlenirken bu ilkeye uyulmadı.

Teşkilat mensuplarında gücenmeler oldu... Ve istifalar.

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ORANTISIZ ÖVGÜ VE YERGİ



Meral Akşener... Bakanlık yaptı... TBMM Başkanvekilliği de.

Eskiden övgüsü de, eleştirisi de abartılı değildi.

Evet... "Asena" idi... "Yiğit" idi. Ama birilerini överken de, eleştirirken de orantıya dikkat ederdi.

Hatırlayalım... Ekrem İmamoğlu'nu az mı övdü?







Fatih Sultan Mehmed'e benzetti... "Ablam, senin yüzünde Rabbi Yessir gördü" dedi.

Mansur Yavaş'ı... Öve öve bitiremedi.

Sonra... Yerel seçim döneminde... Meydanlarda... Ekranlarda... İkisini de... Yerden yere vurdu... Demediğini bırakmadı.

Neler söylediğini yazmıyoruz... Biliyorsunuz.

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GİDEN GİDENE



Seçimde (14 Mayıs 2023) İyi Parti 44 milletvekili çıkardı.

Bir yıl bile olmadı... Sayı 38'e indi.

Gün geçmiyor ki... Kuruculardan ya da teşkilattan istifa haberi gelmesin.

Zaman tüneline... Seyir defterine bakıyoruz da... Kimler gitmemiş ki.

Yavuz Ağıralioğlu... Parti sözcüsü... Ağır top.

Durmuş Yılmaz... Eski Merkez Bankası Başkanı.

Bahadır Erdem... Genel İdare Kurulu Üyesi.

Ece Güner... Genel Başkan Yardımcısı.

Ümit Dikbayır... Partinin Mali İşler Başkanı idi... Milletvekili... Akşener'den "Halam" diye söz ederdi.

Faruk Köylüoğlu... Ankara İl Başkanı... Meral Hanım'ın oğlu gibiydi.

Hangi birini sayalım? Hepsini yazsak yerimiz yetmez.

Daha dün gibi... 23 Nisan... Ankara İl Başkanı Akif Sarp Önder istifa etti.

Sahi... Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok'un suçu, günahı neydi de görevden alındı?

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KAN KAYBI



Mesut Özarslan... Keçiören Belediye Başkanı... CHP'den seçildi... Ziyaretine gideceğiz... Tebrikler... Hayırlı olsun.

Sahi... Mesut Özarslan, İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi... Ankara Kurucu İl Başkanı değil miydi?

İyi Parti... O kadar çok kan kaybetti ki... Serumla... Aspirinle... Antibiyotikle derlenip toparlanması, sağlığına kavuşması... Zor gibi.

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KAPAK



Bütün siyasi yanlışlarına rağmen... Meral Akşener'i kutluyoruz... Partisinde, "çekil" sesleri yükselmeden çekilmesini bildiği için.

Seçimden önce... "Kaybedersem gerekeni yaparım" dedi.

Faturayı üstlendi... Mırın kırın etmedi.

Bedel ödemekten çekinmedi.

Meral Akşener'in bu tavrı, "Gitmem de gitmem... Yüzde 1 oy alamasam bile gitmem" kafasındakilere, havasındakilere, inadındakilere... Kapak olsun.

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GEÇTİ BOR'UN PAZARI



Partinin doğum tarihi, 25 Ekim 2017... Siyasette bir rüzgâr estirdi... Ama uzun sürmedi... Sabun köpüğü gibi.

7 yıl öncesine... Ve bugüne bakıyoruz da... Aklımıza Namdar Rahmi Karatay'ın meşhur şiiri geliyor:

"Başta kavak yelleri estiği günler hani?

Umduğumuz neşeler, şerefler, ünler hani?

Beklenilen alaylı, şanlı düğünler hani?

Servi gibi ümitler döndü birer iğdeye,

Geçti Bor'un pazarı, sür eşeği Niğde'ye."