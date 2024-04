Antalya'dan Irak'a sebze gidiyor... Domates, biber, patlıcan, salatalık.

Antalya-Bağdat... 1850 kilometre.

Basra... 2 bin 400 kilometre.

Şırnak Valisi Cevdet Atay dedi ki:







"Silopi'de... Sera organize sanayi bölgesi kuracağız... Irak'a sebzeyi buradan yollayacağız."

Silopi- Bağdat... 550 kilometre.

Basra... 1100 kilometre.

Akıllıca bir proje.

Sahi, bugüne kadar neden kimsenin aklına gelmedi?

***



Çılgın proje



Şırnak'ın 152 bin nüfuslu ilçesi... Habur (Irak) Sınır Kapısı'na 15 kilometre.

Uçsuz bucaksız ova... Verimli.

Karar... Ovaya, organize sanayi bölgesi kurulacak... 980 dönüm arazi.

Bölgenin... Çılgın projesi.

İşsizlik... Bu coğrafyanın en büyük sorunu.

İnsanlar Antalya'ya gidiyorlar... Sera işçiliği.

Karadeniz'deler... Fındık işçiliği... Çay işçiliği.

Vali Cevdet Atay: "Sera OSB demek, binlerce insana iş demek."

Bölge... Projenin bir an önce hayata geçmesini bekliyor.

15 Mayıs'ta... Kazma vurulacak.

***



Erbakan rahmet istedi



Aradan yıllar geçti, söylediği bir sözü hiç unutmadık.

Necmettin Erbakan, "Ben işinin delisi insanı severim" derdi.

Şırnak'ta... İşinin delisi çok.

Başta... Vali Cevdet Atay.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş.

TPAO Bölge Müdürü... Mühendis Oğuz Şahin... Ve 1850 metre rakımda... Gabar Dağı'nda çalışan arkadaşları.

Onlar... Mesai kavramı olmayanlar... Hepsi de işinin delisi.

***



Sıcak gündem



Yıllarca terörle anılan bölge, petrolle anılmaya başladı.

Bugün işsizliğin kol gezdiği bölgede, yarın ara eleman sıkıntısı çekilecek... Kaynakçı... Elektrikçi... Her meslekten usta.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kolları sıvamışlar.

Meslek liseleri kurulacak... Atölyeler yapılacak... Ara eleman yetişecek.

Bölgenin sıcak gündemi siyaset değil.

Mesleki eğitim... Yatırım... Seracılık... Petrol...

***



Devlet adamı



Telefon... 3 defa çaldı... Karşımızda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

Bölgede... Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş'ten... Yatırımcılardan... Sivil toplum liderlerinden aynı sözleri dinledik:

- Cevdet Yılmaz... Her an ulaşabildiğimiz bir devlet adamı.

Cevdet Yılmaz'ın... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bölgede karşılıkları var.

Kredileri devam ediyor.

***





Rahatsız olanlar



Şırnak'tan insan manzaraları.

Vali Atay'a teşekkür edenler olduğu gibi... Onu eleştirenler de var.

Eleştiri:

"Vali, hangi hakla, izin almadan, bir evin buzdolabının içine bakıyor?"

Buzdolabının içi... Ailenin durumunun göstergesi.

Vali... Buzdolabına bakıyor... İçinde ne var? Eksikleri görüyor.

Ve... Ertesi gün gönderiyor.

Aile bundan rahatsız değil.

Öyleyse... Rahatsız olan kim?

Bildiniz... DEM Parti'den birileri.

***



Tersine göç



Osman Geliş, "Tersine göç özlemi var" dedi.

Bölge, yıllarca göç verdi... İstanbul... Antalya... Gelişmiş illere.

Önce pandemi... Sonra geçim şartları... Kırsala... Ana/baba diyarına dönüş başlamış.

TSO Başkanı Geliş, "TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun duruşunun da çok önemli olduğunu" söyledi:

- Rifat Başkan, bölgedeki iş insanlarına moral veriyor... Sahip çıkıyor... Yeni iş imkânları doğuyor... Bu da ters göçü tetikliyor.

***

Mektup



Vali Cevdet Atay dolaşıyor... İlde, ilçede... Çat kapı eve giriyor.

Sohbet ediyor... Dert dinliyor.

Sağa sola bakıyor... Evde ne eksik?

Ve... Ertesi gün gönderiyor.

Gönderenin adı ve adresi bizde kalsın... Vali Atay'a gelen mektuptan, birkaç satır başı paylaşalım:









Sayın Valimiz, merhabalar... Vakıfkent Mahallesi'ndeki evimizi ziyaret ettiniz... Günlerdir sevinçten ağlıyorum.

Bana ihtiyaç ve isteklerimi sordunuz... Evet söyledim... Ama önemli olan eşya değil.

Halimizi hatırımızı sormanız, güler yüzünüz her şeyden önemli.

7 çocuğum var... 6'sını okutuyorum... Tek masaları vardı, sayenizde 2 tane oldu.

Halılarımız başkalarının eskileriydi... Çocukların ayakları üşüyordu... Sayenizde yeni halılarımız oldu.

Çocuklarım benden daha çok dua ediyorlar.

Rabbim bize yaşattığınız mutluluğu size de yaşatsın.

Allah, sizlere, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin.

***



Habur



Sınır kapısı... İnanılmaz bir trafik... TIR... Kamyon... Otomobil... Otobüs... Motosiklet.

1 Nisan-21 Nisan... Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçen TIR... 33 bin 946.

Türkiye'den Irak'a... Irak'tan Türkiye'ye... Giden, gelen yolcu sayısı... Aynı dönemde... 171 bin 332 kişi.

Yolcu gidiş, gelişleri... Genelde, bavul turizmi... Sınır ticareti.







Binek araç... Giriş... Çıkış... Aynı takvimde 19 bin 509.

Araçlar... Tıklım tıklım... Dedik ya... Ticaret.

Türkiye'den... Irak'a taşınanlar... TIR'larla... Kamyonlarla... Neler mi?

Saymakla bitmez.

Malt... Mısır... Nişasta... Elektrikli makine ve cihazlar... Mobilya... Aydınlatma ürünleri... Hububat... Un... Çeşit çeşit meyve... Sebze... Et... Sakatat... Demir ve çelik eşya... Alüminyum ve alüminyumdan eşya... Plastikler ve mamulleri...

Yeter mi?

Saymaya devam edelim mi?

Habur... Gece ışıl ışıl.

Gündüz... Ana/baba günü... İnanılmaz bir trafik.

11 Nisan... Ve 12 Nisan'da, Türkiye'den Irak'a çıkış yapan TIR sayısının 2 binin üzerinde olduğunu söyleyelim... Gerisini düşünün artık.

***



Veda



Elveda Gabar... Elveda Habur... Elveda Eruh... Elveda Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı... Elveda bölgenin esnafı.







Allah'a ısmarladık petrolün başkenti olma yolundaki Şırnak.