Ramazan Bayramı'nın üzerinden 12 gün geçti... Şehirde 23 Nisan coşkusu yaşanıyor... Ama Şırnak'ta hâlâ bayram konuşuluyor... Neden mi?

Pandemi döneminden sonra en kalabalık bayram olduğu için.

Şehir, dolmuş taşmış. Vali Cevdet Atay, "Huzurun getirdiği bereket" dedi.







Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş... "Huzur her şeyin başı... Huzur başlı başına bir servet" diye ekledi.

Çarşıya çıktık... Berber, taksici, manav, bal satıcısı... Aynı sözleri söyledi:

- Huzura alıştık... Huzur bir nimet... Önce huzur.

***

KAMUOYU YOKLAMASI



Seçim... Siyaset... Sokağın sesi.

Kiminle konuştuysak... "Seçim sakin geçti" dedi... Kavgasız... Gürültüsüz.

Ama... "Van seçiminde" sorun çıkınca... Sandıktan çıkan DEM Parti adayına engel çıkarılınca... Şırnaklı, rahatsız olmuş.

Hayır... Kırıp dökme olmamış... Olay çıkmamış.

Halk toplanmış... Tepki göstermiş... Doğal... Olacak o kadar.

Sonra... Yüksek Seçim Kurulu kararı... Sandıktan çıkanın göreve başlaması... Tansiyonu düşürmüş.

Şırnaklının gündemi, seçim, siyaset değil ekonomi... İşsizlik.

***

PETROLÜN BAŞKENTİ



Otelde, markette, lokantada herkes, petrolü konuşuyor.

Şırnaklı iddialı... Milletin dilinde aynı söz:

"Petrolün başkenti olacağız."

"Hele durun... Acele etmeyin" diyecek olsanız, tepki alırsınız.

Eh... Haksız da sayılmazlar.

Türkiye'de toplam petrol üretimi... Günde 118 bin 472 varil.

40 bin 100 varili... Şırnak'tan çıkıyor.

İkinci sırada... 40 bin varil ile Batman.

Sonra... 10 bin varil... Adıyaman.

Geri kalanı da Trakya.

Gabar ve Cudi dağlarında... Öyle yoğun bir çalışma var ki... Kısa süre sonra Şırnak'tan "petrolün başkenti" diye söz edileceği kesin.

***

ŞİRİN MUHTAR



Seçimin üzerinden haftalar geçti... Ama... Pek çok yerde hâlâ seçim afişleri duruyor... Duvarlarda.

En çok dikkatimizi çeken muhtar adayları afişleri.

Neredeyse... Hepsi de bıyıklı.

Sorduk soruşturduk... Araştırdık.

Şırnak merkezde... 2 kadın muhtar adayı varmış...

2'si de kaybetmiş.







Koskoca Şırnak'ta hiç mi kadın muhtar yok? İlçelerde, köylerde.

Nihayet... İdil ilçesinin Yağmurca Köyü'nde aradığımızı bulduk.

Şirin Yağan... 10 yıldır muhtar... 31 Mart'ta 3'üncü kez seçime girmiş.

Karşısına bir rakip çıkmış... Amcasının oğlu... Abdulkadir Yağan.

Sonuç... Amcaoğlu seçimi kazanmış... 10 oy farkla.

Ama... Bir ihbar... Amcaoğlunun sabıkası var... Muhtarlığı iptal.

Ve... Şirin Yağan... Yine muhtar.

Tebrik ettik... Başarılar diledik.

Unutmadan... Yağmurca Köyü 17 hane... Nüfus 250.

***

YERİNDEN YÖNETİM



Geçen gelişimizde... Vali Cevdet Atay geziyordu... Ev ev.

Mülki idare amirinin kapıyı çalması... Yerdeki mindere oturması... Hane halkıyla çay içmesi... Sohbet etmesi... Şırnaklıya ilaç gibi geliyor.







Vali... Yerinde dert dinliyor.

Not alıyor... Bazen telefonla ilgilileri arıyor... Talimat veriyor.

Budur... İnsana dokunmak budur.

Teşekkürler Şırnak Valisi Cevdet Atay.

***

İŞSİZLİĞİN FRENİ



Kadir Kurtul... Kahramanmaraşlı sanayici... Tekstil ürünleri... İç piyasaya... İhracata.

Sosyal sorumluluk projesi... Şırnak'ta da yatırımı var... Fabrika.

150 işçi çalışıyor... Çoğu kadın... Kot pantolon yapılıyor.

Marka ürün. Şırnak'tan Amerika'ya... Avrupa'ya ihraç ediliyor.







Kadir Kurtul... Şırnak'ta örnek... Model insan... Adı herkesin dilinde.

Fabrikaya gittik... Osman Geliş ile birlikte... Gezdik... İşçilerle sohbet ettik...

Kahramanmaraşlı sanayiciye dua ediyorlar.

Personele veda edip çıkarken... Osman Geliş dedi ki:

Yatırım... İstihdam... İşsizliğin ilacı... Antibiyotik misali.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Kayseri'den... Sayın Kadir Kurtul gibi 10 sanayici Şırnak'a gelse... Böyle fabrika kursa... 150'şer kişi çalışsa... 1500 istihdam... Şehrin kaderi değişir.

Her şeyi devletten beklemeyelim... Bu ülke bizlere çok şey verdi... Bizler de elimizi taşın altına sokalım.

***

ANKARA BULUŞMASI



Ankara'da... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantı yapılmış.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılmış.

Şırnaklı iş insanları ile Ankara'nın buluşması.

Konu... Bölgeye yatırım.

Bölgeden... Değişik sektörlerden çok kişi toplantıdaymış.

Ankara'da... Külliye'de ağırlanmak gururlarını okşamış.

TSO Başkanı Osman Geliş anlattı... Ankara buluşması sonrasında... Bölgede... Hareketlenme olmuş... Yatırım iklimi doğmuş.

Projeler... Yatırım hazırlıkları... Heyecan gözledik.

Ve... Gözlemimizi... Halkın beklentisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a söyledik... Telefonla:

- Bölgede karşılığınız var, bunu bilmenizi isterim... İkincisi de... Şırnak sizi bekliyor.

Cevdet Bey, "Söz" dedi:

- İşleri toparlayıp ilk fırsatta geleceğim.

***

GÜNDEMDEKİ ŞEHİR



Meydanda... Kahvede.

Şehir... Gündüz kalabalık... İnsanlar, işinde gücünde...

Geceleri... Işıl ışıl... Hayat devam ediyor... Kahve sohbetleri...

Vali Cevdet Atay... TSO Başkanı Osman Geliş... Akşam yemeğini birlikte yedik... Hayır, lokantada değil... Evde.

Yemek sonrası... Sohbet... Herkes, "Memnunuz" diyor:

- Eskiden terörle anılan Şırnak, şimdi petrolle anılıyor... Türkiye'nin gündemindeki şehir olduk... Memnunuz.

***

SİLOPİ'DEN HABUR'A



Huzur iklimi ve değişen Şırnak... Tarım... Hayvancılık... Yatırım.

Ve Habur sınır kapısı... Yükselen ihracat.

Yarın... Şırnak notlarına devam.