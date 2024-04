Ovadan... 377 rakımlı Cizre'den... Dağa doğru tırmanıyoruz... Bin 850 rakımlı Gabar'a.

Bahar... Meşe ve palamut ağaçları... Ters laleler... Gelincikler... Çeşit çeşit endemik bitkiler... Koyunlar, kuzular... Kaval çalan çobanlar.

Köylerden geçiyoruz... Üzerimizde, TPAO-Gabar yazılı montu gören çocuklar el sallıyor.

Stabilize yol... Asfalt yol... Beton yol... Gabar'a tırmanan yol... 350 kilometre.







Yol yapımı devam ediyor... 600 kilometreye çıkacak.

Ve... Tepedeyiz... İkiz kuyularda.

Şehit Aybüke Yalçın... 26 ve 29 numaralı kuyular.

Bahar rüzgârı... Çiçeklerden gelen parfüm esintileri... Ve petrol kokusu... Birbirine karışıyor.

Kuyunun başındayız... Vanayı çeviriyoruz... Petrol akıyor... Yerli ve milli.

Türk mühendisi... Türk ustası... Türk işçisi... Gabar'da bayram devam ediyor... Petrol bayramı.

***

PETROL DENİZİ



Batman'da... Bin 360 petrol kuyusu var... Günde toplam 40 bin varil petrol çıkıyor.

Gabar'da ise... 33 kuyu var... Çıkan petrol günde 40 bin 100 varil.







Gabar'ın altı... Petrol denizi.

Hedef 1:

Haziran'da... Günlük 50 bin varil.

Hedef 2:

2024 sonunda... Günlük 100 bin varil.

***

VATAN HİZMETİNDEKİ MÜHENDİSLER



Oğuz Şahin... İTÜ mezunu... Petrol mühendisi... TPAO Bölge Müdürü.

Gabar'da... Arkadaşlarını tanıtıyor.

Serap Türkkan... İTÜ mezunu... Denizlili... Petrol mühendisi.







Evet... Türk kadını, bin 850 metre yükseklikte... Vatan hizmetinde.

Süheyla Özkan... Jeolog... İTÜ mezunu.

Rıdvan Üstün... Petrol ve doğalgaz mühendisi... ODTÜ.

Mehmet Badullu... Kimya mühendisi... Ege Üniversitesi.







Kış aylarında kar 4 metre... Ama onlar... Mühendisler, ustalar, işçiler... Nöbete... Petrol çıkarmaya devam ettiler.

Öğle yemeğini birlikte yedik... Konteynerde.

Hepsinin selamı var... Ailelerine... Onlarla gurur duyan herkese... Okul arkadaşlarına... Hocalarına...

***

ŞEHİTLER ÖLMEZ



Aybüke Yalçın... Batman... Kozluk ilçesi... Lise... Müzik öğretmeni.

2017... Kozluk Belediye Başkanı'na PKK saldırısı... Aybüke öğretmene isabet eden mermi... Ve... O şimdi Peygamberimizin komşusu... Şehit.

Aybüke öğretmenin adı... Gabar'da... 6 kuyuda yaşıyor.







Astsubay Esma Çevik... Şırnak... İdil ilçesi... PKK... El yapımı patlayıcı... Esma komutan da... Şehit... Peygamberimizin yanında.

Esma Çevik adı... Gabar'da... 25 kuyuda.

Ve... İsmail Can Akdeniz... Jandarma Teğmen.

Nisan 2022... Cudi Dağı'nda operasyon... Yaralandı... Ankara'da tedavi... Ve şehit... Peygamberimizin bir diğer komşusu.

2 petrol kuyusunda... Tabelada... Adı yazılı.

***

GABAR'DA KAMP



Gabar yolu... Trafik yoğun... İş makineleri... Petrol tankerleri... Dağ kalabalık.

Gabar'da petrol üretim tesislerinde... 3 bin 860 kişinin çalıştığını... Biliyor muydunuz?

TPAO elemanları... Ve değişik kuruluşların çalışanları.

Yakında... Gabar'da... Kamp... Yaşam alanı oluşturulacak... Konteyner kent.

***

KOCA YUSUF



Yüzde 100 yerli ve milli kule... Sondaja başlamak üzere.

Konya'da üretildi... Aksaray... Tuz Gölü... BOTAŞ... Gaz depolama tesislerindeydi.

Söküldü... 87 TIR'a yüklendi... Ve bayram öncesi Gabar'a getirildi.

Montajı yapıldı.

TP-1500... Gabar'daki en büyük petrol sondaj kulelerinden biri.

***

ALLAHU EKBER



Osman Geliş... Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Bölgenin kanaat önderlerinden... Gabar'da bizi yalnız bırakmadı.

"Petrolün başkenti olacağız" diyor.

Dinleyenler heyecanlı... Herkes, bölgenin kaderinin değişeceğini söylüyor.

Bu sırada... Ezan sesi geliyor... Petrol kulelerinin tepelerinden, Gabar'a yayılan ezan sesi.

TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin, merkezi sistemden söz ediyor.

Cizre'de ezan okunuyor... Merkezi sistem... Ezan Gabar'dan duyuluyor.

Namaz vakitleri... Aksamıyor.

***

İKİZ KUYU



İkisinin de adı Şehit Aybüke Yalçın.

26 numaralı kuyudan petrol çıkıyor... 2 bin 760 metre derinlikten.

Diğerinde ise... Sondaj devam ediyor... Şu anda 25 metrede.

2.5 ay sonra... Petrole ulaşılacak... 2 bin 880 metrede.

Boş yok... Nerede sondaj yapılsa petrol bulunuyor... Aman nazar değmesin.

***

İNANILIR GİBİ DEĞİL



Gabar'da... En kaliteli petrolün... Motorin ile benzin karışımı petrolün çıktığı kuyu... Şehit Teğmen Akdeniz kuyusu.

Sondaj derinliği... 4 bin metre... Dile kolay.

Türkiye'deki... En derin petrol üretim sahası.

Ama... TPAO öyle bir sistemle-teknikle çalışıyor ki... İnanamazsınız.

Sondaj... Önce... Gabar'ın altına doğru iniliyor... Sonra... Yatay olarak ilerleme başlıyor... Cudi Dağı'nın altına... İnanılır gibi değil.

Bunu biz yapıyoruz... Bizim mühendislerimiz... Kadın, erkek... Ustalarımız... İşçilerimiz... Eli öpülesi emekçilerimiz.

***

İLK MÜJDE... 2022



Türkiye, Gabar'da petrol bulunduğunu SABAH Gazetesi'nden öğrendi... 5 Aralık 2022... Pazartesi.

Ben yazdım... Manşet oldu:

"Gabar Dağı'ndan Petrol Fışkıracak."







Sevinenler oldu... Bayram yapanlar... TV programları... Gazete haberleri... Büyük mutluluk.

Ve... Acı ama gerçek... Üzülenler de çıktı... Kimi petrol bulunduğuna inanmak istemedi... Kimi de, "Siyaset" dedi... "Seçim yatırımı" gibi sözler etti.







Burası Türkiye... Var böyle tipler... "Nereden çıktı şimdi bu petrol işi? İnşallah doğru değildir" kafasındakiler.

Sonra... Gabar'a defalarca geldik.

Her dönüşümüzde de ham petrol getirdik... Küçük pet şişelerde... Eşe dosta, bazı siyasetçilere verdik.

Bu defa... Elbette... Boş dönmek yok... Petrol... Şişe şişe.

***

MECLİS BAŞKANI'NA AÇIK MEKTUP



Sayın... Prof. Dr. Numan Kurtulmuş... Değerli Hocam.

İşinize karışmak gibi olmasın ama... Acaba... Meclis'te bir heyet oluştursanız... Her partiden milletvekilleri.

Başlarında siz de bulunsanız.

Yüce Meclis'ten Gabar'a... Petrol sahasına.

Gabar'da petrol çıktığına inananlar... İnanmayanlar... Şehitlerimizin adlarını taşıyan petrol kuyularını.

Dağın tepesinde çalışan binlerce insanı... Mühendisi... İşçiyi. Bizzat görseler...

Numan Hocam!

Böyle bir Gabar turuna ihtiyaç var... Hem bölgeye moral olur... Hem de günde 40 bin 100 varil petrol çıkaran insanlarımıza "yalnız değilsiniz" mesajı.

Böyle bir yüksek heyet ziyareti... Şehit Aybüke Yalçın, Şehit Esma Çevik, Şehit İsmail Can Akdeniz'in ruhlarına okunmuş bir Fatiha yerine geçer.