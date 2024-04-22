6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Haber Yavuz Donat | Gabar'da bahar
Yavuz Donat | Gabar'da bahar

Yavuz Donat | Gabar'da bahar

22.04.2024 | 16:53

Yavuz Donat'ın 22.04.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Sudani ile ortak basın toplantısında çok net mesaj! PKK Irak’tan silinecek... | Video 09:54
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Sudani ile ortak basın toplantısında çok net mesaj! PKK Irak'tan silinecek... | Video 22.04.2024 | 17:11
Mahmut Övür | Filistin davasında yeni dönem 06:05
Mahmut Övür | Filistin davasında yeni dönem 22.04.2024 | 16:57
Melih Altınok | Irak petrolü Türkiye’yi çok rahatlatır 04:14
Melih Altınok | Irak petrolü Türkiye'yi çok rahatlatır 22.04.2024 | 16:55
Yavuz Donat | Gabar’da bahar 09:03
Yavuz Donat | Gabar'da bahar 22.04.2024 | 16:53
Haşmet Babaoğlu | Aynada kendimize bakmaya sıra gelecek mi? 03:04
Haşmet Babaoğlu | Aynada kendimize bakmaya sıra gelecek mi? 22.04.2024 | 16:51
Kerem Alkin | 2024’ün beş küresel riski 04:32
Kerem Alkin | 2024'ün beş küresel riski 22.04.2024 | 16:49
Özlem Doğaner | En büyük ceza vatandaştan... 03:20
Özlem Doğaner | En büyük ceza vatandaştan... 22.04.2024 | 16:47
Hilal Kaplan | CHP’nin borçları meselesi 03:11
Hilal Kaplan | CHP'nin borçları meselesi 22.04.2024 | 16:45
İGA’dan 23 Nisan’a özel reklam filmi | Video 01:08
İGA'dan 23 Nisan'a özel reklam filmi | Video 22.04.2024 | 16:01
Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi | Video 00:32
Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi | Video 22.04.2024 | 15:02
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi | Video 07:13
İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi | Video 22.04.2024 | 12:37
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Irak’a tarihi ziyaret: 13 yıl sonra bir ilk! Yeni dönemin kapılarını aralayacak | Video 01:00
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Irak'a tarihi ziyaret: 13 yıl sonra bir ilk! Yeni dönemin kapılarını aralayacak | Video 22.04.2024 | 12:39
Mahzen-28 operasyonunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar emniyette sergilendi | Video 01:17
Mahzen-28 operasyonunda ele geçirilen silah ve mühimmatlar emniyette sergilendi | Video 22.04.2024 | 11:40
Bakan Yerlikaya: “Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı” | Video 00:34
Bakan Yerlikaya: “Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp dolandırıcılık suçunu işleyen 19 şüpheli yakalandı” | Video 22.04.2024 | 10:56
8 ilde Bozdoğan-28 operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video 01:45
8 ilde "Bozdoğan-28" operasyonlarında 82 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi | Video 22.04.2024 | 08:42
Alanya´da drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza 00:26
Alanya´da drift yapan sürücüye 33 bin 739 lira ceza 21.04.2024 | 22:56
Bakan Fidan’dan Filistin açıklaması | Video 14:27
Bakan Fidan'dan Filistin açıklaması | Video 21.04.2024 | 15:36
Hamas lideri Haniye’den A Haber’e özel röportaj: Erdoğan’ın duruşu bizi onurlandırdı 45:10
Hamas lideri Haniye'den A Haber'e özel röportaj: Erdoğan'ın duruşu bizi onurlandırdı 21.04.2024 | 00:52
Saatteki hızı 90 kilometreyi aştı: Tam fırtına Kastamonu’yu yıktı geçti 00:38
Saatteki hızı 90 kilometreyi aştı: "Tam fırtına" Kastamonu’yu yıktı geçti 20.04.2024 | 19:30
Mahmut Övür | Sivil dalga 04:18
Mahmut Övür | Sivil dalga 20.04.2024 | 17:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA