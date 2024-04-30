ERZURUM

Kemal Kılıçdaroğlu gitti... Meral Akşener gitti... Hoş gidişler ola.

"Neden gittiler? Devam etselerdi" diyen yok.

Sokak, yeni gidişler bekliyor... Altılı Masa'nın diğer ayakları... Toplumda karşılığı olmayanlar... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temposuna ayak uyduramayanlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in el sıkışması... Diyalog rüzgârı toplumda karşılık bulmuş.

Kamuda tasarruf... Piyasada fiyat denetimi herkesin beklentisi.

Sokağın sıcak gündemi... Manisa'da, Adana'da, Şırnak'ta... Erzurum'da... Her yerde... Ekonomi.

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İyi Parti adayı Uçar



Seçimin galibi Mehmet Sekmen'i kutladık... Aldığı oy yabana atılır gibi değil... Yüzde 50.42.

Yarışın ikincisi ise... Fatma Canan Uçar... 22.18... İyi Parti.

DEM Parti... Üçüncü... 7.80.







CHP... Dördüncü... 6.52.

Zafer Partisi... Beşinci... 5.11.

Şunu söylemek istiyoruz:

DEM... CHP... Zafer... Üçünü topla... Fatma Canan Uçar'ın oyu etmiyor.

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Tebrikler Canan Hanım.

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Para yönetimi



Anadolu'da yaygın bir söz... "Parayı zapt etmek, deliyi zapt etmekten zordur."

Para yönetimi önemli... Pek çok belediye, görüyorsunuz, hizmette sınıfta kalmış, yatırım hak getire, borcu ise boyunu aşmış.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bakıyorsunuz...







Hizmet... Kentsel dönüşüm... Tam puan.

Bütçenin yüzde 70'i yatırıma harcanmış.

İsraf... Bankamatik personel... Yok böyle bir şey.

1950'den bugüne... Erzurum'da... Üç dönem belediye başkanlığı yapan tek kişi... Mehmet Sekmen... Rekor.

Başarısının gerisinde... Deliyi... Hayır, yanlış söyledik... "Parayı zapt etmek" var.

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Kapı kapı



Seçimden önce... Erdoğan, her mitingde, parti teşkilatlarına, "Ev ev dolaşacaksınız, çalmadık kapı bırakmayacaksınız" demişti ya...

Erdoğan'ın sözlerine AK Parti teşkilatlarından çok, Erzurumlu Canan Uçar kulak vermiş.

Köy, mahalle, belde, ilçe... Dolaşmadığı yer kalmamış.

Saadet Partisi... DEVA Partisi... Demokrat Parti... Bu partilerin aldıkları oyları topla... Canan Hanım'ın dörtte biri etmiyor.

Bir hususun altını çizelim... Herkes bilsin... Yüzde 22.18, İyi Parti'nin oyu zannedilmesin. Oylar, kapı kapı dolaşan, çalışkan adaya ait.

Demek ki neymiş?

Aday doğru olacak... Ve çalınmadık kapı bırakılmayacak.

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Pastadan pay



Çifte Minareli Medrese... Selçuklu mirası... Bir turist kafilesiyle karşılaştık... İngilizler... Kültür turizmi.

Kış turizmi... Palandöken... Tarihin en yoğun sezonunu geçirmiş.

Lift geçiş sayısı iki milyonu aşmış.







15 Nisan... Kış turizmi sezonu kapanmış.

Ama Kuzey'de... Kar hâlâ bir metre... Profesyonel kayak turizmi. Hazirana kadar.

Yaz mevsiminde ise... Futbol kulüpleri bekleniyor... Yüksek irtifa... Spor kamp turizmi.

Erzurum... Turizm pastasından pay alan şanslı şehirlerden.

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Tortumlu Muhittin



Lokantalarda... Komilik yaparak çalışmaya başlayan... Sonra garsonluğa yükselen ve şimdi Sini Restoran'ın sahibi olan Dadaş.

İkisi kız, dört çocuk babası... "Hepsi de üniversite mezunu" dedi.

Muhittin Güney... 76 yaşında... Emekli... Ayda 12 bin lira.

Sohbet... Konu, sandığa gitmeyen emekliler.

Soruyoruz:

- Muhittin... Cumhurbaşkanı Erdoğan senin emekli maaşını kaç liraya yükseltsin?

Muhittin alıyor sözü... Dinleyelim:







20 bin versin... 30 bin versin... Önemi yok... Yarın erir... Sayın Cumhurbaşkanım önce piyasayı durdursun.

Eskiden... Asgari ücretle yedi çeyrek altın alıyordum.

Enflasyon inmedikçe, ne kadar maaş verirsen boş.

Eskiden... Birkaç arkadaş buluşunca, "Gel lokantaya gidelim" diyorlardı... Şimdi yok.

40 yaşındaki insanı emekli ettik... Şimdi para yetiştiremiyoruz.

Sini Restoran'da dört kişi yemek yedik... 800 lira... Çay ve kahve Muhittin'in ikramı.

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Erzurum-Japonya hattı



Arkun Barajı... 2014'te açılışı yapıldı... Çoruh Nehri üzerinde... İspir ilçesine 40 kilometre.

Baraj gölü balık kaynıyor... Somon balığı.

İhracat... Trabzon üzerinden Japonya'ya.

Erzurum'un elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 55'i... Aynı barajdan karşılanıyor.

Baraj değil... Altın yumurtlayan tavuk.

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Yeni nesil belediyecilik



Palandöken Dağları... Bu kış iyi kar yağdı.

Karlar erimeye devam ediyor.

Ama... Karlar henüz erimeden... Akıllı/yeni nesil belediyecilik devreye girmiş.

Dağın, güneş almayan kuzey cephesindeki... Yükseklerdeki boşluklara... Çukurlara kar depolanmış.

Üstleri de keçelerle kapanmış.

Gelecek sezon kar yağışı gecikirse... Palandöken Turizm Merkezi'ne yetecek kadar kar şimdiden hazır.

Aklınla bin yaşa Mehmet Sekmen.

Şunu da söylemeliyiz... Önemli...

Erzurum... 2025-Türki Cumhuriyetler Turizm Başkenti... Kış oyunları... Cumhurbaşkanları düzeyinde ekonomik forum.

Hazırlıklar şimdiden başlamış.

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Kadının adı var



Palandöken... Metropol ilçe... Nüfus 180 bin.

İlçenin... Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi... Nüfus 52 bin.







31 Mart 2024... Muhtarlık seçimi... Aday sayısı 43... Kıyasıya yarış.

Kazanan... Bir markette kasiyer olarak çalışan Şeyda Ateş.

"Erkek egemen bir toplumda 42 kişiyi geride bıraktım... Ben galip geldim" diyen muhtar... Şeyda Ateş'i kutluyoruz.

Unutmadan... İspir ilçesinde de sandıktan iki kadın muhtar çıktı.

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Kurbanlık



Türkiye'de... Büyükbaş hayvan zenginliğinde..

Birinci sırada Konya var.

Erzurum... İkinci sırada.

Haziran'ın 16'sı... Kurban Bayramı.

Erzurum'da... Kurbanda... Çoğunlukla büyükbaş kesilir.

Ortaklaşa... Yedi kişi... Kurban etini bölüşürler.

Bayram hazırlığı başlamış... Pasinler Ovası büyükbaş dolu... İsteyen bugünden satın alabilir.

Erzurum'a gelmişken... Kurbanlık beğendik... Pazarlık ettik.

Tosun... Maşallah 600 kilonun üzerinde... 200 bin lira. Pazarlıkla 190 bine indi.

Yedi ortak... Kişi başı 27 bin lira... Biri ben... Altı arkadaş daha lazım.

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Mobil mezbaha



Erzurum merkezde... 10 mobil mezbaha... Kurban Bayramı'na hazır.

İlçelerde de olacak elbette.

Geçen yıl... Kurban Bayramı'nda... Büyükbaş iki bin liraya kesilmiş.

Kurbanlık kesilip parçalara ayrılıyor... Poşetlere konuluyor... Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti.

Erzurumlu memnun.

İki bin lirayı vermemek için... Kasaplığa soyunanlar da var... Bir kısmı soluğu hastanede alıyor.