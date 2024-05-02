AKSARAY

Şikâyetler, problemler, talepler az veya çok, her dönemde var... Malatya, Manisa, Şırnak... Gezdiğimiz her yerde dinliyoruz.

Ama... Sorunların standardının da yükseldiğini gözlüyoruz.

Aksaray'ın köylüsü... Bir yandan ilaç, gübre, tohum, mazot fiyatlarından yakınırken... Bakıyoruz, klimalı traktör kullanıyor.







Aksaraylı sanayiciye, "en önemli sorunu" soruyoruz.

"Kredi" demiyor... Tren istiyor.

Yüksek Hızlı Tren değil... Sanayicinin üretimini limana taşıyacak tren... Yük treni.

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ORHAN AĞAÇLI



Bir Anadolu efsanesi... İş insanı... Sanayici... Yılların vergi rekortmeni.

Hayırsever... Anadolu kaplanı.

Devletle... Krediyle, teşvikle işi yok.

Yaş 90... Gündemi ise... Üretim... İstihdam.







Ağaçlı ailesi, Aksaray'da 80 kişiye ekmek kapısı olacak... Yeni bir tesis açtı.

Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Necati Çetinkaya, Saffet Arıkan Bedük, Yaşar Öncan... Aksaray'a geldik.

Kutladık... Kurdele kestik.

Elbette... Kamuoyu yoklaması da yaptık... Halkın arasına girdik... Dinledik... Çevre il, ilçe, beldelere göz attık.

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İLLE DE DEMİRYOLU



Ahmet Koçaş... Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

"İddialıyız" diyerek söze başladı:

Organize Sanayi Bölgesi'nin büyüklüğünde Türkiye'de 13'üncü sıradayız.

İhracatta... 23'üncü sırada.

10 yıl içinde, Büyükşehir olacağız.

Havaalanı, teşvik, kredi istemiyoruz... Tek derdimiz demiryolu taşımacılığı.

Fazla değil... 80 kilometre... Aksaray'dan Ulukışla-Çakmak istasyonuna bağlanalım... Devamı zaten Mersin Limanı.

Demiryolu olursa, Aksaray'a yabancı yatırımcı yağacak.

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ERDOĞAN'IN ÇEVRESİ



İbrahim Baykan... Avukat... Eski Baro Başkanı... Şehrin kanaat önderlerinden.

Sohbet ederken... Söz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılınca... Dedi ki:

Eğri oturalım, doğru konuşalım... Erdoğan, yalnız adam.







Sağındakilere, solundakilere bak... Geçmişte makam sahibi yaptığı ve şimdi karşısında olanlara bak... Erdoğan olmasa muhtar bile seçilemezlerdi.

Sonra... Söz güncel siyasete geldi.

İşte İbrahim Baykan'ın söyledikleri:

- Kemal Kılıçdaroğlu artık köşesine çekilmeli... CHP'nin içine el atmaktan vazgeçmeli... Meral Akşener çekilmesini bildi, kutluyorum... Özgür Özel bence doğru yolda.

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ÖZLENEN BULUŞMA



Bugün, Ankara'da önemli bir buluşma var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelecekler.

Biliyoruz... Gündemleri yoğun.

Ama... Sokaktaki insan gündemden çok buluşmayı konuşuyor.

Birinci partinin lideri ile ikinci partinin liderinin el sıkışmaları... Oturup konuşmaları... Aksaraylı için özlenen görüntü.

Sadece Aksaraylı için mi? Herkes için.

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ÇUKURKUYU



Aksaray'a komşu sayılır... Bor'un beldesi.

Yiğit... Şehit... 15 Temmuz hain darbe girişiminin simge ismi Ömer Halisdemir'in memleketi.

Nüfusu 3 bin.

Ama iki ay sonra 15 bine çıkar... Güneydoğu'dan... Özellikle Şanlıurfa'dan çalışmaya gelen tarım işçileri.

Domates... Kavun, karpuz... Kiraz... Daha sonra elma, armut için gelenler... Toprak bereketli.







Ahmet Halisdemir... MHP... 31 Mart 2019'da seçilmişti.

31 Mart 2024... Seçmen sayısı 2 bin 127... Geçerli oy 1915...

Ahmet Halisdemir'in aldığı oy 1325.

Ali Soylugan... AK Parti adayı... 563 oy.

Yeniden Refah Partisi... 18 oy.

Saadet Partisi adayına 9 oy çıktı.

Soracaksınız... "CHP adayı ne yaptı?"

Ana muhalefet partisinin adayı yok... Seçime katılmadı.

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DESTEK ZAMANI



Çukurkuyu'nun... Fahri hemşerisiyiz.

Yılda birkaç kez uğrarız... Sorunlarıyla ilgileniriz.

Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir dedi ki:

Bayatsalı yolu... Yapıldı... Sadece asfaltlaması kaldı... Ankara- Adana E-90 yoluna ulaşımımız kolaylaşacak.

Niğde İl Özel İdaresi asfaltımızı yapacak.

TOKİ'ye ait 50 dönüm arazi var... Arzumuz TOKİ'nin 150-200 ev yapması.

Kamyona... İş makinesine ihtiyacımız büyük.

Çukurkuyu'nun yakın coğrafyasında... Büyükşehirler var... Konya... Kayseri... Adana... Mersin.

Çukurkuyu ilgi bekliyor... Destek... Kamyon... İş makinesi.

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EMEKLİ ZORDA



Aksaray'dan son notlar... Kalabalıktık... Sohbet ediyorduk.

Emekli bir Aksaraylı... Dedi ki:

- Eskiden emekli maaşı, iki asgari ücret karşılığı idi... Emekli zorda... Temmuz zammını bekliyoruz.

İbrahim Baykan... O da emekli... 15 bin 400 lira alıyor... Ama hâli vakti yerinde... Bodrum'da yazlığı var.

"Geçen hafta" diyerek söze başladı:

- Bodrum'daydım... Limandaki köfteciye uğradım... Her zaman yemek yediğim yer... İki porsiyon İnegöl köfte, piyaz ve ayran... Hesap 900 lira... Olacak iş mi?