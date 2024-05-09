Veysi Şahin... Mühendis... Mardin'in Midyat ilçesine sınıf atlatan Belediye Başkanı... 2019... Yüzde 59 oy ile seçilmişti.

Bulvarlar... 27 bin metrekarelik millet bahçesi... Dünyanın ilk telkâri müzesi... Cami, türbe, kilise manastır restorasyonu, 57 bin metrekarelik spor kompleksi.







Maaşını... Kız öğrencilere burs olarak verdi.

Makam otomobilini... Gelin aracı yaptı... Devletin aracına değil, kendi otomobiline bindi.

Gençlik merkezi... 15 semt sahası... Bisiklet yolları... Yüzme havuzları... Sosyal konutlar... Kapalı halk pazarları.







Bu kadar hizmetin mutlaka karşılığı olmalı... Değil mi?

31 Mart 2024... Tekrar seçildi... Ama yüzde 30.5 oyla.

Bunca hizmet oy getirmedi... Veysi Şahin'in oyu 28.5 puan geriledi.

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Kuyudan çıktı



Bölgede siyaset iki partili... AK Parti ile DEM... Eskiden DEM yoktu... HADEP vardı... Benzerleri vardı... HEP, DEP, DEHAP, DTP, BDP, HDP.

31 Mart 2024... Midyat'ta... AK Parti ile DEM Parti dışında...

Demokrat Parti de aday çıkardı... Hüda Par da... Yeniden Refah Partisi de.

CHP... Hayır... Aday çıkarmadı.

Şu nedenle, bu nedenle AK Parti'den ayrılmış olanlar... Canlarını dişlerine taktılar, AK Parti'nin aleyhine çalıştılar.

Veysi Şahin için, "Sandıktan değil... Kuyudan çıktı" desek, yeridir.

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'Kaybet, kaybettir' seçimi



Eğer... AK Parti... Veysi Şahin'i aday göstermeseydi... İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin... Midyat'ta belediye başkanlığını kaybederdi.

Zira... 31 Mart seçimleri... Daha önceki seçimlere benzemiyor.

Bazı partiler seçime, kazanmak için girmediler.

AK Parti'nin kaybetmesi için mücadele ettiler.

2024 seçimleri... Siyaset bilimi açısından... Tam bir laboratuvar.

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Aman nazar değmesin



Demokrasi çok sesliliktir... Herkes düşüncesini söyleyecektir.

Siyaset bir yarıştır... Partiler arasında kıyasıya yarış.

Ama kavga etmeden... İşi hakarete vardırmadan... Sürekli yumruk sıkmadan.

Batman... Gercüş... Midyat'ta... Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Aziz Sancar'ın memleketi Savur'da... 31 Mart 2024 seçimleri sonrası sergilenen yumuşamadan... Üsluptan... El sıkışmalardan memnuniyet gözledik.

Herkesin beklentisi... Siyasette sertliğin geri gelmemesi.

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Sandığa gitmeyenler



Midyat... Seçmen sayısı 80 bin.

Kullanılan oy... 52 bin. Seçmenin 28 bini sandığa gitmedi.

Sandığa mesafeli duranların çoğunun AK Parti seçmeni olduğunu söylemeye gerek yok.

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İnsan hikâyeleri



Bölgeye gelince... Sadece Batman'a, Midyat'a, Gercüş'e, Savur'a değil... Başka yerlere de göz attık.

Her yerde... Farklı insan hikâyeleri dinledik.

Örneğin... Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi 12 bin 830 nüfus.

Baba, yılların Belediye Başkanı... Bahattin Aktuğ... AK Partili.

Zamanla... Baba yorgun... Başkanlığı bırakacak... Kime mi? Ortanca oğluna... Bilal Aktuğ... 31 Mart 2024 seçiminde AK Parti adayı.

Büyük oğul... Selahattin Aktuğ... İtiraz eder... "Sıra bende" der... Ve Büyük Birlik Partisi'nden aday olur.

Anne, çok önemli... O da, rengini... Tavrını açıklar:

- Büyük oğlum haklı... Onun yanındayım.

Siyaset... Seçim... Kıran kırana yarış.

Baba ile ortanca oğul bir yanda...

Anne ile büyük oğul bir yanda...

Sonuç... BBP adayı... Büyük oğul Selahattin Aktuğ... Yüzde 31.56 oyla başkanlık koltuğuna oturdu.

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Hoşgörü coğrafyası



Midyat'ta... Merkezde ve köylerde... 160 cami var... 40 da kilise.

Ezan ile çan sesi birbirine karışıyor... İmam ile papaz, aynı kahvede buluşuyor... Müslüman, Süryani ve Ezidi, ölünce aynı mezarlığa gömülüyor...

Camiler... Kiliseler... Tertemiz... Bakımlı... Onarım gerektiğinde Midyat Belediyesi hizmete hazır.

Camilerde... Din adamı sorunu yok.







Fakat... Kiliselerde papaz sorunu var.

Bir papaz, birkaç kiliseye gidiyor.

Bu pazar günü... Süryani köylerinden birine.

Gelecek pazar... Başka bir Süryani köyüne.

Midyat'ta... 13 Süryani köyü var.

5 de Ezidi köyü.

Elbette gittik... Papazla... Süryanilerle... Ezidilerle sohbet ettik... Anlatacağız.

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MidyatWood



Midyat... Açık hava müzesi gibi... Tarihi konaklar... Mağaralar... Hamamlar... Çeşmeler... Çarşılar... Tarih kokan bir coğrafya.

Pek çok TV dizisi çekildi... Ve sinema filmi... Hükümet Kadın, Ay Lav Yu filmleri, Berivan, Bir Bulut Olsam, Aşka Sürgün, Sıla ve son olarak Hercai dizileri.

Belediye Başkanı Veysi Şahin'in yeni dönem vaatlerinden biri:

MidyatWood Film Platosu Projesi.

İyi düşünülmüş... İhtiyaç var.

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Hıncal Uluç



Midyat'a gelip de... Kütüphaneye uğramamak olmaz:

Hıncal Uluç Kütüphanesi.

Rahmetli babası Fuat Uluç... Emekli Albay... Midyat'ta görev yapmış.







Saat 08.00... Sabah yürüyüşü... Kütüphane açık... Sınavlara hazırlanan gençler.

Geçen yıl uğramıştık... Henüz açılmamıştı.

Böyle bir kütüphaneye ihtiyaç vardı... Teşekkürler Belediye Başkanı Veysi Şahin.

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Huzur bayramı



Ramazan Bayramı'nın üzerinden 28 gün geçti... Ama... Midyat'ta hâlâ bayram konuşuluyor.

Esnaf memnun... Otellerde boş yer kalmamış... Lokantalar iyi iş yapmışlar.

Midyat'a gelip de... Telkâri almadan dönmek olur mu?

Kuyumcuların keyfine diyecek yok.

Kiminle konuşsak... "Huzurun getirdiği bereket" diyor.

Ve... 38 gün sonraki Kurban Bayramı'nı iple çekiyor.

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Erdem'e vefa



Midyat... Bölgeye katkısı olanın adını anısını mutlaka yaşatıyor... Bulvarda... Caddede... Sokakta... Kültür Merkezinde... Parkta. Zeynel Abidin Erdem... Midyat'ın komşusu, Savur ilçesinden. Prof. Aziz Sancar'ın akrabası.

Doğduğu topraklardan kopmamış... Mardin'e... İlçelerine... Destek oluyor.

Belediye Başkanı Veysi Şahin'in vefası... Şehrin ortasındaki bulvarın adı... Zeynel Abidin Erdem Bulvarı.

Merak ettik... Savur Belediyesi, hemşerileri için böyle bir jest yapmışlar mı? Cadde, sokak, park... Ne gezer?