Balkanlar'ın kültür şehri... Bosna Hersek'in başkenti... Müslüman, Katolik, Ortodoks, Musevi... Tam bir mozaik.

Cami... Kilise... Sinagog... Katedral... Aynı fotoğraf karesinde...







Asırlardır... Farklı dinlere ait insanlar, bir arada yaşıyor...

Saraybosna... Avrupa'nın Kudüs'ü.

İç savaş yıllarının askeri karargâhı park olmuş... Piknik yeri.







Binlerce insan... Piknik yapıyor... Müzik... Eğlence... Folklor... Şarkı... Türkü...

Avrupa'nın Kudüs'ünde, Türkiye Günleri etkinliği.

Çarşıda... Lokantada... Otelde... Türkçe konuşan o kadar çok ki.

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Türkçe'nin yükselişi



Bosna-Hersek'te... 200 okulda... Türkçe... Seçmeli ders.

Sadece Bosna-Hersek'te değil...

Polonya, Gürcistan, Macaristan, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Tunus, Endonezya, Karadağ'da... Türkçe seçmeli ders.

Yunus Emre Enstitüsü... 68 ülkede, 88 merkez kurmuş.

Türkçe kursları var... İlgi büyük.

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Gazze gözyaşları



Sokakta... Boynunda atkı... Atkının üzerinde Türk ve Filistin bayrağı olan insan o kadar çok ki.

İsrail'e tepki... Gazze hassasiyeti yüksek.







Gösteriler... Yürüyüşler... Sloganlar.

Kadın... Erkek... Çocuk... İsrail'i kınıyorlar.

Bu coğrafyanın insanı çok acılar çekmiş, hâlden anlıyor.

Anneler... Gazzeli çocuklar için ağlıyorlar.

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Camiler günü



Saraybosna'nın merkezinde... Başçarşı'da... Gazi Hüsrev Bey Camii... Hünkâr Camii... Ferhatiye Camii... Çekrekçi Camii.

Şehirde... Köylerde... Cami çok.

Osmanlı mirası ahşap cami bile var.







Bosna-Hersek'te... 850 projede... Türkiye damgası var... Teşekkürler TİKA.

Fatih'in mirası Hünkâr Camii... TİKA sayesinde... Sapasağlam.

Abdülaziz'in bağış yaptığı... Yapımına katkıda bulunduğu Kutlu Doğum Kilisesi'nin çevre düzenlemesi TİKA'nın eseri.

Ülkenin içlerine girdik... Kırsala... Köylere... Yeşillikler içinde camiler... Yüzlerce.

7 Mayıs... Bosna-Hersek'te Camiler Günü.

***



Balkanlar'daki Konya



Bosna-Hersek şehirlerinin... Dünya'da, 35 şehirle kardeşlik anlaşması var.

35 kardeş şehrin 9'u Türkiye'den.

Çoğu... Saraybosna'nın kardeşi.

Ankara... Sakarya... Bursa....

Fakat... Konya'nın kardeşliği bir başka.

Konyalı... Burada, kardeşten de öte.

Osmanlı dönemi... Konya'dan, Karaman'dan gelen çok olmuş... Torunlar, artık bu ülkenin insanları.

Türkiye Günleri... Sahnede Konyalı çocuklar.

Konya türküleri... Kaşık oyunları... Sonra... Erik dalı.

Piknik yerinde... Parkta.... Binlerce insan... Yerli yabancı... Oynayan oynayana.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay... Kutluyoruz.

Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı da.

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Futbol



Çocuklar... Maç yapıyorlar.

Maçtan sonra... Yanımızdalar.

Başlarında... Koç da var... Antrenör.

Sadece çocuklar değil... Saraybosna'da... Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'u bilmeyen yok.

Başakşehir... Konyaspor... Ankaragücü... Antalyaspor... Adana Demirspor... Rizespor... Hatayspor'u da.







Türkiye'de... Hangi takımda... Hangi Boşnak futbolcu oynuyor? Ezbere sayıyorlar.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko... Rade Krunic... Trabzonspor'da Edin Visca... Ankaragücü'nde Nihad Mujakiç... Riad Bajiç... Adana Demirspor'da Goran Karaciç...

Bu pazar... Büyük maç var... Derbi... Galatasaray-Fenerbahçe... "Saraybosna, bu maça kilitlenmiş" desek yeridir.

Başçarşı'da mini anket... Fenerbahçe taraftarı daha çok.

***



Yükselen Türkiye



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı... Sergi açmış... Yükselen Türkiye... Otoyollar... Tüneller...

Sergiye ilgi büyük.

Mihmandarımız... Türk savunma sanayii konusunda... Oldukça bilgi sahibi.

Türk donanmasının gururu, yerli ve milli üretim savaş gemimiz TCG Anadolu... İnsansız hava aracı (İHA) Bayraktar Kızılelma... Silahlı insansız hava aracı (SİHA) ANKA... Silahlı insansız kara aracı Barkan... Altay tankı... Milli muharip uçağı KAAN... Yenil nesil Fırtına obüs topları... Ağır taarruz helikopteri ATAK... Jet motorlu eğitim uçağı Hürjet... Milli hava savunma füzeleri Siper ve Hisar...

İnanamıyoruz... Togg'u bilmeyen yok.

Bu coğrafyanın insanı... Hani ne derler? "Türkiye ile gurur duyuyor."

***



Akraba ziyareti



İstanbul-Saraybosna... 1140 kilometre.

Otobüsle... 18 saat.

Bilet fiyatı... 50 Euro.

Akraba ziyareti.

Karşılıklı, o kadar çok akraba var ki. Özel araçla gidip gelen daha fazla... Yolculuk 10 saat.

***



Türk dizileri



Televizyonda... 25'in üzerinde kanal var... Türk dizileri... 15'ten fazla.

Yıllar öncesine ait diziler... Yeni diziler... Hangi birini yazalım?

Kurtlar Vadisi... Muhteşem Yüzyıl... Deli Yürek... Ezel... Çukur... Aşk-ı Memnu... Kara Para Aşk... Binbir Gece...

Yalı Çapkını... Diriliş Ertuğrul... Kuruluş Osman... Aldatmak... Emanet... Kızılcık Şerbeti... Ben Bu Cihana Sığmazam... Kardeşlerim...







Diziler... Altyazılı.

İzleyiciler... Dizilerin, Türkçe yayınlanmasından memnun.

TV izleyerek... Türkçe öğreniyorlar... Türkçelerini geliştiriyorlar.

Sokakta... Birbirine, "Dayı" diye hitap eden çok.

Türk dizisinin... Ezel etkisi.

***



Beyaz tahta



Okulları da gezdik.

Kara tahtadan beyaza geçilmiş.

Bölgenin öğrencileri için büyük devrim.

Öğretmenler... Dediler ki:

"Türkiye'nin hediyesi."

Nereye gitseniz Türkiye'den bir iz görüyorsunuz.

***



Basca



Saraybosna'nın merkezi... Başçarşı.

Basca... Lokanta... Kafe... Kahvaltı salonu.

Türk bayrağı asılı.







Sahibi... Bursa İnegöllü... Ömer Sert.

İşi çok iyi... Boş masa yok.

Sabahları... Kahvaltıya gelen çok... Bal... Peynir... Omlet... Zeytin... Kayısı... Çeşit bol.

- Ömer... Bizim parayla kahvaltı kaç lira?

- 250 lira.

Bosna Hersek'te... Ömer gibi, Türkiye'den gelen esnaf hayli fazla.

***



Ver elini Mostar

Yarın... Yine buralardayız.

Önce Mostar... Sonra diğer şehirlere... Köylere uzanacağız.

Sağımızda solumuzda o kadar çok Türk var ki...

Kimi Konya'dan gelmiş... Kimi İstanbul'dan... Kimi Eskişehir'den.

Kimi... Akrabasını özlemiş.

Kimi de turist.