Yıllar öncesine ait bir türkü... Ama devir değişti... Artık türküyü bizden çok İranlılar söylüyor.

Tebriz, Urmiye, Hoy, Erdebil, Salmas'tan... Van'a turist yağıyor.

Vali Ozan Balcı açıkladı:

- 2023... Van'a gelen İranlı sayısı 1 milyon.

Bu yıl beklenen... Yüzde 20 artış.

İkram Kali ile dolaşıyoruz... Kaldırımlar, mağazalar İranlı dolu.

Ailece gelen çok... İranlının alışverişi, Van ekonomisinin can suyu.

***



Farsça zamanı



İngilizce kurslarına rağbet... Geçmişte kaldı.

Şimdi rağbet... Farsça kursuna.

Van Ticaret ve Sanayi Odası hizmeti... Ücretsiz kurs... Öğretmenler içinde İranlı da var.

TSO Başkanı Necdet Takva dedi ki:

- 10 kişi bir araya gelsin... Hemen yeni bir sınıf açıyoruz.

İş insanı... Tezgâhtar... Garson... Taksici... Kuyumcu... Kuaför... Kadın, erkek... Farsça öğrenmek isteyen çok.

Farsça konuşanın iş bulma şansı yüksek.

Türkçe öğrenen İranlı da çok.

***



Peynirciler Çarşısı



Van'a gelip de uğramamak olmaz.

Otlu peynir... Kilogramı 100 lira... 150-200 lira... Çeşit çeşit.

Bal... 200 lira olanı da var, 800 lira olanı da.







Apaydın Şarküteri... Rüstem Apaydın... 40 yıllık peynirci... Baba mesleği.

"İşler durgun" dedi:

- İranlı, otlu peynire alışsa işler açılacak... Peynir alan İranlı oldukça az... Onların merakı kozmetik... Yiyecek... Giyecek... Güzellik salonu... Eğlence...

***



Acem turizmi



İranlı turist... Yerli turistten, Amerika'dan veya Avrupa'dan gelen turistten daha fazla para harcıyor.

Yılbaşında... Nevruz'da... Bayram tatillerinde... Hafta sonlarında gelen gelene.







Oteller... İranlı dolu... Yılda 600 bin İranlı otellerde konaklıyor.

Avrupa'dan İranlı sanatçı geliyor... İranlılar için konser.

***



'Bak Hele Bak'



Paris'e gidip de Eyfel Kulesi'ni görmeden dönmek neyse, Van'a gelip de kahvaltı yapmadan dönmek öyle bir şey.

Kahvaltıcılar Sokağı bile var.

"Bak Hele Bak Yusuf Konak"a uğradık... Yusuf Konak, yılların dostu.

Hemen çayımızı getirdi... Ve masamıza bir Van kedisi koydu... Ahşap... Bir gözü mavi... Diğeri sarı.







Ve aldı sazı eline:

"Kedimin gözü mavi,

Evdeki eti yedi bitirdi,

Sucuğa dokunma bari."

- Yusuf... İşler nasıl?

- Allah'a çok şükür... Devletimiz var olsun... Valimiz sağ olsun... Yaz geliyor, turizm canlanıyor... Allah, İranlılardan razı olsun.

***



Sıcak dostluk



Kayhan Türkmenoğlu... Van Milletvekili... AK Parti.

Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı.

Dostluk Grubu, aybaşında İran'daydı... 6-11 Mayıs.

Helikopter kazasında ölen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile... Ve bazı bakanlarla bir araya geldiler.

Kayhan Türkmenoğlu'na sorduk:







- İran'da görüşmeleriniz nasıl geçti?

"Beklediğimizden çok daha iyi geçti" diyerek, söze başladı:

- Hakan Fidan... Dışişleri Bakanı... Babası Vanlı... İran ile koyu bir dostluğu, işbirliği var... Helikopter kazasında ölen İran Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanımızı öve öve bitiremedi.

Türkmenoğlu... Cep telefonundaki bir fotoğrafı gösterdi.

İran Dışişleri Bakanı ile birlikte... Görüşmede çekilen fotoğraf.

***



'Eski Van' ayağa kalkıyor



Eskiden... Müslümanlar ve Ermeniler, Van'da kardeş kardeş, komşu komşu yaşıyorlardı.

Aynı bakkaldan alışveriş ediyor, aynı fırından ekmek alıyorlardı.

Osmanlı'nın çöküş dönemi... 1915... Emperyal güçlerin kışkırtmaları... İsyanlar... Van yakıldı, yıkıldı.

Ve... 3 yıl süren Rus işgali... 10 binlerce Vanlı... Anadolu'nun başka yerlerine göç etti.







İçlerinde Yaşar Kemal'in ailesi de var, Ruhi Su'nun ailesi de.

Anadolu'da... "Van kadar yakılıp yıkılmış bir başka şehir ve Vanlı kadar çile çekmiş bir halk yok" desek yeridir.

Eski Van... Kalenin güneyindeydi... Yok edildi.

Devletin kararı: "Eski/tarihi Van ayağa kalkacak... Küllerinden yeniden doğacak."

Vali Ozan Balcı kolları sıvadı.

Ulucami... Kızıl Minareli Camii... Horhor Camii... Han... Hamam... Tarihi binalar restore ediliyor.

Gezdik... Beğendik.

***



Filistin dayanışması



Gazze için yürüyüş... Basın açıklaması... Yardım kampanyası... Söyleşiler... Devam ediyor.

Van İslami Dayanışma Platformu'nu kutluyoruz.









Başarılı bir sivil örgütlenme.

Gazze'den misafir konuşmacı bile getiriliyor.

Şehrin her yerinde duyuruları var.

***



Cazibe merkezi



Sahil yolu... Van'a sınıf atlatan yatırım... Bitmiş... Büyük başarı.

Sahi yolunun yanında bin dönümlük rekreasyon alanı... Bu bölge, Van için bir kültür adası olmuş.







Van Gölü... Dip çamuru temizliği... Göl pislikten kurtulmuş... Pırıl pırıl.

Mayıs bitiyor... Hava çok güzel... Van, sizi bekliyor.