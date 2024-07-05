Sacayağı... Tarihi şehri bir üst sınıfa çıkarmak için canını dişine takmış, uyum içinde çalışan 3 kişi... Tanımalısınız.

Dr. Cahit Çelik... Vali... Dağlara tırmanıyor... Sulara dalıyor... Vali, sporcu olunca... Şehirde yaşayanlar da spor yapıyor... Kadın, erkek.

Emrah Özdemir... Belediye Başkanı... Mühendis... Yıllanmış sorunlara parmak basıyor... Kentsel dönüşüm.

Prof. Dr. Hasan Uslu... Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü... 28 bin öğrenci... Türkiye'nin 11 yeşil üniversitesinden biri... Dünyanın ilk 1500 üniversitesi arasında.

Niğde'yi bu gelişimizde çok farklı bulduk.

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LOKANTA



Şerife Türkeş... Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi... Bizi hiç yalnız bırakmadı.

Ekonomiyi, hayat pahalılığını, çarşıyı, pazarı, zamları konuşuyorduk... Dedi ki:

- Büyük şehirlerde... Sahillerde... Ailece lokantaya gitmek zor... Ama Niğde'de kolay... Yemek vakti geldi... Haydi lokantaya gidelim... Kendiniz görün.

Gördük... Tertemiz bir lokanta.

5 kişi yemek yedik... Gelen hesabı söylemeyelim... Ama... İstanbul'da... Çeşme'de... Bodrum'da... Bir kişi yemek yese, çok daha fazla para öder.

Bakkal... Manav... Taksici... Berber... Kafe... Semt pazarı... Fiyatlar makul... Kazık yok.

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'ŞEHİTLERE SAYGI' TIRMANIŞI



Vali Cahit Çelik, siparişi verdi... Tişörtler hazır... Tam 253 tişört.

Hepsinin üzerinde bir şehidin fotoğrafı var... Ve de ismi.







15 Temmuz hain darbe girişiminde... Gül bahçesine girercesine kara toprağın altına giren yiğitlerin fotoğrafları... İsimleri.

13-14 Temmuz... 253 dağcı... Aladağlar'a tırmanacaklar... Zirveye... 3 bin 723 metre.

Şehitlerimizi anacaklar.

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YARI MARATON



Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı... 2023.

Başta Vali Cahit Çelik... 100 dağcı... Aladağlar'a tırmandı... Mesaj, "Türkiye'nin zirveye tırmanışı."

Niğde'de... İşte böyle bir vali var... Demirkazık Dağı'na tırmanmış... Erciyes'e... Hatta Ağrı'ya.







Plaketli... Madalyalı bir vali.

Unutmadan... 21 Temmuz'da yarı maraton var.

Niğde ile Bor arasında... Gidiş-geliş... 21 kilometre.

Elbette... Vali Cahit Çelik de koşacak.

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KALEKONDULAR YIKILIYOR, TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR



Niğde... Tarihin mirası... Binlerce cami... Kiliseler... Bedesten... Manastır... Katedral... Su kemerleri... Milat öncesine uzanan derinlik.

Kale... Binlerce yıllık.







Selçuklu... Birinci Alaeddin Keykubat döneminde onarılmış.

Osmanlı dönemi... Sadrazam İshak Paşa dönemi... İkinci Onarım... 1740. Sonra... Kaderine terk edilmiş.

Çarpık şehirleşme... Gecekondular... Kale demeye bin şahit gerek... Tarihe ihanet.







Emrah Özdemir... Belediye Başkanlığı'nda 2'nci dönemi... Kalenin çevresini yıkıyor... Temizliyor.

Önceleri çok tepki çekti... Ama geri adım atmadı... Doğrusunu yaptı.

Gün geldi... İş makinesini kendisi kullandı. Dün eleştirenler... Bugün alkışlıyor, teşekkür ediyor.

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ANADOLU İNSANI



Erken seçim... Gündem dışı... Kimsenin umurunda değil. Siyasette yumuşama, normalleşme. Millet, memnun... Devamını istiyor. Hayvancılık... Tarım... Ürün para ediyor... Ama girdiler pahalı... Mazot... Gübre... Yem. Esnaf... "İşler nasıl?" diye soruyoruz.

Yanıt:

"Eh işte... Bugüne de şükür... Allah, devlete, millete zeval vermesin."

Anadolu kültürü... Anadolu irfanı... Şükretmesini bilen bir coğrafya.

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TURİZM ATAĞI



Niğde... Türkiye'nin çok komşulu şehirlerinden.

Aksaray... Nevşehir... Mersin... Adana... Kayseri... Konya... Niğde, komşular arasında sıkışmış kalmış.

Şimdi... Turizmle atak yapmak istiyor.

Kapadokya'nın arka bahçesi Niğde'nin...

Biraz destekle turizm şehri olması işten bile değil.

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MEHMET DOĞANLAR



Sanayici... Aile şirketi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 fabrika... İplik üzerine.

Üretim, ihracat yapan tekstil firmalarına.

400'e yakın çalışan... Tam kapasite.

- Mehmet Bey, durum nedir?

- Geçen yılın biraz gerisindeyiz... Ama yine de iyi sayılır... Gelecek yılın daha da iyi olacağına inanıyoruz.

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ÇEVRECİ ÜNİVERSİTE



Üniversite... Öğrenci sayısı 2 yılda, 21 binden 28 bine çıktı.

Öğrenci yurdu diye bir sorun yok... Yurtta bin yatak boş. Şehir ile üniversitenin bütünleşmesi, kaynaşması tam puan.

Fiziki büyüklük... Bir milyon metrekare.

15 fakülte... 6 meslek yüksekokulu... 4 enstitü... Konservatuar... 20 araştırma merkezi.

Türkiye'nin yükselen kurumlarından.

Öğrenciler... Ege'den... Çukurova'dan... Doğu'dan... Orta Anadolu'dan.

Yabancı öğrenci sayısı... Binin üzerinde.







2023... Hidrojen ve yakıt pilleri konusunda uzmanlaşan tek üniversite.

Bir diğer uzmanlık... Güneş enerjisi panelleri.

Enerji verimliliği sıralamasında... Türkiye birincisi. Sıfır atık... Emine Erdoğan'ın elinden ödül/belge alan üniversiteler arasında.

Tarım dışı alanları ıslah ederek, arpa, buğday mısır eken... Hayvanlar için yem üreten... Bal üretimini teşvik için çiftçilere ana arı dağıtan...

Niğde'ye bilimsel, sosyal ve ekonomik anlamda öncülük eden üniversite.

Gezdik... Hayran kaldık... Spor tesisleri... Parasız sinema bile var.

Rektör... Prof. Dr. Hasan Uslu'yu kutladık.

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ANADOLU... BİR HAZİNE



Niğde'ye veda... Anadolu, kültürel miras... Gez, dolaş moral bulursun.

Şairin dediği gibi... "Dertlerden kurtulursun."

Pazartesi... Yine Anadolu'dayız... Bir başka diyardayız.