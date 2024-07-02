Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun, X hesabından bir paylaşımda bulundu... 5 Haziran 2024... Çarşamba:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti."

6 Haziran Perşembe... İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Bu görüşme bizi bağlamıyor" dedi.

Aradan 28 gün geçti... Akşener, sessizliğini koruyor.

Ama... İYİ Parti'nin örgütlerinde ve kulislerinde hala bu konu konuşuluyor... Merak ediliyor.

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31 Mart



Yerel seçim öncesi... Meral Akşener'in, "Seçime hür ve müstakil gireceğiz'' açıklaması... Ve... Partide kafa karışıklığı... Kopmalar.

31 Mart... Seçim sonrası... Yeni kopuşlar başladı.

İYİ Parti, arka arkaya gelen, bu iki kopuşun/sarsıntının etkisinde.

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Eksen kayınca...



Kurulduğunda... "Merkeze yelken açmak... Merkezi kucaklamak" hedef alınmıştı.

AK Parti ile CHP arasında merkezde yer almak... Yer açmak.

Bu süreçti İYİ Parti, hayli yol aldı... Katılımlar oldu.

Altılı masa dönemi... Parti, merkez siyaseti konumunu korudu. Fakat... Masanın çöküşü... Ardından 14-28 Mayıs seçimleri... İYİ Parti'de, eksen kayması başladı.

Söylemlerde büyük değişim... Koyu bir CHP karşıtlığı yaşandı.

AK Parti'nin ve MHP'nin dili kullanılmaya başlandı.

Teşkilatın da, İYİ Parti seçmeninin de kafası karıştı... Ve sonuç:

İstifalar... Kongre... Meral Akşener'in çekilmesi... Müsavat Dervişoğlu dönemi.

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Kadro... Yol arkadaşlığı



Siyasette kadro... Yol arkadaşlığı çok önemli.

Geçmişten iki önemli örnek...

Adalet Partisi... Güçlü Genel Başkan Süleyman Demirel... Tek başına iktidar. Zamanla... Ferruh Bozbeyli, Sadettin Bilgiç, Mehmet Turgut, Faruk Sükan... 41'ler partiden ayrılınca... Parti de, Demirel de güç kaybetti... Uzun hikâye.

CHP... Ve Güçlü lider Bülent Ecevit.

Ecevit'in yükseliş dönemindeki kadrosu... Yakın yol arkadaşları... Turan Güneş... Deniz Baykal... Haluk Ülman... Besim Üstünel... Ahmet Naki Yücekök... Tam bir yıldızlar geçidi.

Ecevit... Yükselince... Yıldız kadroyu koruyamadı... Ve... CHP'de gerileme dönemi başladı.

Bu iki örnek siyaset bilimi açısından önemli ders. Ve günün sorusu: Meral Akşener'in birlikte yola çıktığı kadrosu... Yol arkadaşları... Şimdi nerelerdeler?

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İkinci ders



Yakın siyasi tarih... Kadro... Kader birliği... Yol arkadaşlığı konusunda farklı bir örnek:

Necmettin Erbakan olayı.

Erbakan Hoca, 1960'larda kimlerle birlikte yola çıktıysa... Ölene kadar da, onlarla birlikteydi. Partisi kapandı... Sürgüne yollandı... Yeniden parti kurdu... Ama yol arkadaşlarını hiç bırakmadı... Recai Kutan... Oğuzhan Asiltürk... Şevket Kazan... Lütfi Doğan... Fehim Adak...

İşte bu da ikinci ders.

İYİ Parti... Yolun başlangıcı... Ümit Özdağ... Koray Aydın... Yusuf Halaçoğlu... Nuri Okutan... Aytun Çıray... Hiçbiri partide kalamadı.

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Dursun Müsavat Dervişoğlu



Mücadeleci... İddialı... İnançlı... Bir dönemin Fatsa Ülkücü Gençlik Derneği Başkanı.

12 Eylül 1980 darbesi... Cezaevi... İşkence.

Ülkü Ocakları Eski genel Başkanı.

İzmir... 11 yıl MHP İl Başkanı.

MHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı.

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi... Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı... Sonra Meclis Grup Başkanvekili.

Siyaset yolunda ağaran saçlar... Çizgisinde kırık yok.

Ama... İşi zor... Çok zor.

Su alan gemiyi yüzdürmeye... Takla atan otobüsü tamir edip, sefere çıkarmaya çalışıyor.

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Hedef



Genel Başkan Dervişoğlu, kırıp dökmeden kendisine bir ekip kurdu... Kozmik oda.

Siyaset üretimi... Meclis grup toplantıları konuşması... Yol haritası bir ekip/ kozmik oda çalışması.

Hedef... Vatandaşın İYİ Parti'ye güvenini inşa etmek.

Sabırla... Şeffaflıktan sapmadan... Merkez siyasete doğru yürümek.

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İlk konuşma



Meclis... İYİ Parti Grubu... Kürsüde Müsavat Dervişoğlu... 8 Mayıs... İlk konuşma... 21 sayfa.

Genel çizgi... "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine hayır... Yeni Anayasa demek abesle iştigaldir.''

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Sıcak selam



Çarşamba günleri, İYİ Parti TBMM grup toplantısı var... Kürsüde Genel Başkan Dervişoğlu.

Önce... Selam... Sıcak/ sevecen bir kucaklama... Partinin önemli ihtiyacı.

"Sayın milletvekillerimiz,

Değerli basın mensupları,

Ekranları başında ve sosyal medya ortamında, toplantımızı takip eden aziz milletim,

Hepinizi en samimi duygularımla, sevgiyle, saygıyla ve muhabbetlerimle selamlıyorum, Hoş geldiniz, şeref verdiniz."

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Şampiyon Galatasaray



Müsavat Dervişoğlu... Meclis Grup Toplantısı... İkinci konuşma... 15 Mayıs.

Üçüncü konuşma... 22 Mayıs.

Dördüncü konuşma... 29 Mayıs. Beşinci konuşma... 5 Haziran. Böyle devam edip gidiyor... Her çarşamba.

Konuşmalar... Ülke sorunları... Ekonomi... Eleştiriler... Normalleşme/ yumuşama siyasetine bakış... Emekliler... Çarşı pazar... Geçim sorunu...

Bazen... Özel bir konunun konuşma metnine girdiği de oluyor... Örneğin... 29 Mayıs... Çarşamba:

"2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray camiamızı tebrik ederim."

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Filenin Sultanları



Grup konuşması... 26 Haziran... Eleştiri yağmuru.

Maaşlar... Vergiler... Peynir... Zeytin... Köfte ekmek... Kelle fiyatına hürriyet... Kıyma... Zamlı etiket.

Arada... Selam... Teşekkür de var:

"Kadın Milli Voleybol Takımımızı tebrik ediyor, bize yaşattıkları gurur ve sevinç için partim ve milletim adına teşekkür ediyorum."

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Kolay değil



Müsavat Dervişoğlu'nun... İYİ Parti'nin... İşi kolay değil.

Duman'ın şarkısındaki gibi.

Şarkının son sözleri... Tam 10 kere tekrarlanan mısra.

"Kolay, kolay, kolay, kolay, kolay değildir."