Sonunda Koray Aydın da gitti... Sürpriz değil... Veda edeceği belliydi... Zaten kimler gitmedi ki?

Kuruldu... 25 Ekim 2017... Sıcak ve gergin siyasette bir serin esintiydi.

Ataerkil siyasete bir kadın eli değmişti.

Sonra... Yanlış adımlar... Yanlış masa... Yanlış yol arkadaşları... Şairin söylediği gibi;

"Selvi gibi ümitler döndü birer iğdeye..."

Şimdi... Müsavat Dervişoğlu, yaraları sarmaya, hastayı ayağa kaldırmaya çalışıyor... Kolay değil.

Bugün ve yarın, İYİ Parti üzerinde bir atölye çalışması... Nereden nereye?

***

SONBAHAR



Toplumun sevgisi taze meyveye benzer... Zamanında yenilmezse çürür.

Siyasette de böyledir.

İYİ Parti, toplumdaki sevgiyi/sempatiyi değerlendiremedi.

Zamanı yönetemedi... Zamanın kıymetini bilemedi... Ve zaman aktı gitti.

Bahar geçti... Yaz geçti... Şimdi sonbahar.

***

YÖNETİM



Yönetim... Bir takım oyunudur... Takım oyununun anayasası "Sevgi, saygı, arkadaşlık, güven, dostluk, dayanışmadır."

İYİ Parti böyle bir takım oyununu başaramadı.

Gün oldu... Takımdakiler birbirlerini yediler.

Gün geldi... Yıldızlar, partiyi terk ettiler.

Böyle yönetime parti tabanı güvenir mi?

Seçmen... Güvenip de oy verir mi?

***

VE LİDER



Lider... "Benim liderim yanlış yapmaz... Liderimin mutlaka bir bildiği vardır" denilen kişidir.

Lider... Karda, kışta, yokuşta, partiyi çeken lokomotiftir.

Kurucu Genel Başkan Meral Akşener, başarılı bir liderlik sergileyemedi.

Tabanına, "Benim liderim hata yapmaz" dedirtemedi.

Sonuç... Hüsran... Liderliğe de siyasete de veda.

***

ARKA BAHÇE



Meral Akşener ve arkadaşları, 2017'de, "Seçmen AK Parti ile CHP arasında sıkışır... Bize oy vermek zorunda kalır" düşüncesiyle, İYİ Parti'yi kurdular.

Ama her partinin temel ihtiyacı olan arka bahçeyi ihmal ettiler.

Arka bahçe... Fikir üretim merkezidir.

Araştırmacıların, bilim insanlarının bulunduğu kurullardır... Kurumlardır.

Siyaset okuludur.

Bunlar olmadan siyaset yapamazsınız... Tökezler, yolda kalırsınız... Savrulur, yalpalarsınız.

***

YANLIŞLIKLAR



Altılı masa... Masayı terk... Sonra masaya geri dönüş... 14 Mayıs... 28 Mayıs... 31 Mart... Aday tespitleri... İhraçlar, istifalar... İYİ Parti bir travma geçirdi.

Aspirin tedavisiyle atlatmaya çalıştı... Olmadı.

Sonunda... Lider gitti... Kadro değişti.

Müsavat Dervişoğlu, kırıp dökmeden... Kavga etmeden, partiyi derleyip, toparlamaya çalışıyor.

Kendisine yardımcı olmak isteyen de çok... Ceketinin eteklerinden çeken de.

***

MAKAS DEĞİŞİKLİĞİ



Kurulduğunda... Bir rüzgâr yakalamıştı... İvme kazanmıştı.

Lider... Sadece AK Parti'yi değil, CHP'yi de eleştiriyordu... CHP seçmeninden ilgi görüyordu.

Sonra... Makas değiştirdi... CHP ile kol kola girdi.

Neydi o masa arkadaşlıkları? Yemekler, sohbetler.

Neydi o Ekrem İmamoğlu ile sarılıp, kucaklaşmalar?

Sonra... Yine makas değişikliği... Ve... CHP ile saç saça, baş başa kavga.

Sonuç ortada... Yokuş aşağı, frensiz iniş.

***

YAPRAK DÖKÜMÜ



Kurucular... Partinin temel taşları... Ve birer birer istifalar... Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan, İsmail Ok...

Seçim öncesi... Seçim sonrası... Tam bir yaprak dökümü.

Aytun Çıray... Yavuz Ağıralioğlu... Ahad Andican... Aydın Sezgin... Hasan Subaşı... Durmuş Yılmaz... Bahadır Erdem... Ece Güner... Bilge Yılmaz... Cem Karakeçili... Birol Aydemir...

Milletvekilleri İdris Nebi Hatipoğlu, Adnan Beker, Salim Ensarioğlu, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Yüksel Arslan, Seyithan İzsiz, Bilal Bilici...

Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve Adana İl Başkanı Azime Kocacık...

Unutmadan... İhraçlar da var...

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır...

Eski Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal ile kurucular Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak...

İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım ve İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu...

Say say bitmiyor.

İstifalarla... İhraçlarla... Bir partinin büyüdüğü nerede görülmüş?

***

FIRTINALI DENİZDE KAPTANLIK



Sakin denizde kim olsa kaptanlık yapar.

Kaptanın ustalığı fırtınalı denizde belli olur.

Türk siyasetinin sakin dönemleri çok azdır... Darbeler... Muhtıralar... Krizler... Siyasetçi yargılamalar... Çalkantılar...

Eski kaptan yapamadı... Gitti.

Yeni kaptan... Müsavat Dervişoğlu... Gemiyi onarmakla meşgul... Ustalığını zaman gösterecek.

***

GÜNÜN SORUSU



Adnan Menderes... 1950... "Yeter söz milletindir" diyerek yola çıktı... Tek parti iktidarına başkaldırı.

1965... Süleyman Demirel... Büyük Türkiye yürüyüşünü başlattı.

1977... Bülent Ecevit... "Düzen değişikliği" dedi. Birinci parti olarak sandıktan çıktı.

1983... Turgut Özal... "Serbest piyasa ekonomisi... Dünyaya açılan Türkiye..." Tek başına iktidar.

1995... Necmettin Erbakan... "Adil düzen." Birinci parti oldu.

2002... Recep Tayyip Erdoğan... "Muhafazakâr demokrasi... Kendine güvenen, Batı'ya kafa tutan, rekabet eden Türkiye." 22 yıldır iktidar.

Siyaset, vizyon, ufuk, iddia, inanç işidir.

Günün sorusu... İYİ Parti... Ve daha pek çok parti... Böyle bir vizyon sergilediler mi?

"Erdoğan gitsin, ben geleyim... Erdoğan'a, Bahçeli'ye kızdım, parti kurup, intikam alacağım" demek... Vizyon, hedef, ufuk değil ki.

***

DEVAMI YARIN



Müsavat Dervişoğlu... Belli bir çizgisi olan... Gençlik yıllarından bu yana aynı çizgiyi koruyan... İddia ve inanç sahibi bir siyasetçi.

92 gündür İYİ Parti Genel Başkanı.

İzliyoruz.

Yarın... İYİ Parti üzerinde atölye çalışmasına devam edeceğiz.