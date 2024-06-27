Selçuk Aslan... Vali... Saat 21.00'de Türkçe öğretmeni eşi Pınar Hanım'la birlikte bir pastaneye gidiyor... Ya da çay bahçesine. Korumasız.







Çayını içiyor. Yanına gelenlerle sohbet ediyor. Sorunları dinliyor... Not alıyor. İsteyenlerle fotoğraf çektiriyor. Vakit ilerleyince de... Konuta dönüyor... Yine korumasız. Sohbet ediyorduk... Dedi ki:

- Bir şehrin valisi sokakta, korumasız ve tek başına gezemezse, o şehirde yaşayan insanlar da gezemezler.

***

ÇÖZÜMÜN ADRESİ... 'BELEDİYE'



Sokak hayvanları... Bir süredir gündemin sıcak konularından... Yeni kanun hazırlıkları sürüyor.

Faruk Özlü... Belediye Başkanı... Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı... Dedi ki:

Yeni bir yasal düzenlemeye gerek yok.







Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu konuda zaten 2 yasa çıkardı... Yakın geçmişte... 2004'te ve 2021'de.

Belediyeler görevlerini tam olarak yaparsa, sokak hayvanları diye bir sorun kalmaz.

Belediyeler görevlerini yapmadığı içindir ki bu konu ülke gündemini meşgul ediyor.

***

'ORMAN BENİM'



Ankara ile İstanbul arasında... Otoyol ve devlet karayolu üzerinde bulunan Düzce... Ilıman iklimi, arazisi ve zengin su kaynaklarına sahip.







Her taraf yemyeşil... Gözünüzün gördüğü yer ağaç. Orman ve ağaç kalitesi yüksek... İlin yüzölçümünün yüzde 47'si ormanlarla kaplı.

Durum böyle olunca, orman varlığını korumak... Vali Selçuk Aslan'ın en önem verdiği konulardan.

***

DESTEK



Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Partili.

Akçakoca... Düzce'nin en büyük ilçesi... Karadeniz sahilinde... Bölgenin gözde turizm merkezi.

Belediye Başkanı Fikret Albayrak... CHP'li.

Kurban Bayramı... Akçakoca... Yerli turist akınına uğrayınca... Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, hemen 3 belediye otobüsünü ilçeye yolladı... Akçakoca'ya destek, tatilcilere hizmet.

***

YÖNETİCİ FARKI



Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de... Her yerde... Belediyelerin şirketleri var.

Örneğin İstanbul'da... BELBİM... BELTUR... Hamidiye Su... İGDAŞ... İSPARK... İSTAÇ... İDT... KİPTAŞ... Devamı var, uzatmayalım.

Ankara'da... ANFA, BUGSAŞ, Halk Ekmek, Seğmen Su, Metropol İmar...







Elbette Düzce Belediyesi'nde de şirketler mevcut. Her şirkette... 7 yönetim kurulu üyesi.

İşte burada, Düzce farkı ortaya çıkıyor.

Belediye Başkanı'nın kararı: "7 çok... Yönetim kurulu üyesi sayısı 4'e inecek."

İniyor... Ve işler aksamıyor... Tıkır tıkır yürüyor.

***

ARAÇ HAVUZU



Belediyede üst düzey yönetici çok... Başkan yardımcıları... Makam sahipleri... Müdürler. Elbette makam araçları da olacak.

Düzce modeli... Belediye Başkanı Faruk Özlü dışında makam aracı kullanan yok.

Havuz var... Araç havuzu.

İhtiyacı olan yönetici, havuzdan araç istiyor... Göreve gidiyor.

***

OTOKONTROL



Öğle yemeği... Düzce'nin merkezinde, İstanbul Caddesi'nde... Çarşı Lokantası.

Mekân tertemiz... Mutfak zengin... Et ve sebze yemekleri.

Fiyat makul... Kazık yok.

4 kişi... Çorba, ana yemek ve tatlı... Ödediğimiz hesap, 650 lira.

Şöyle örnek verelim... Bitişik lokantanın camındaki yazı:







"3 lahmacun... Ayran veya şişe içecek... Salata ve mezeler... 200 lira."

Lahmacunun biri insanı doyurmaya yeter.

Bir şehrin valisi... Belediye başkanı... Emniyet müdürü... Halkın arasına giriyorsa... Esnaf lokantasında yemek yiyorsa...

O şehirde... Temizlik tam puan oluyor.

Ve lokantada, pastanede, çay bahçesinde, çarşıda, pazarda kimse fiyatları abartmıyor.

***

ORTAK AKIL



Yeni nesil yönetim sözünü boş yere söylemedik... Akıllı yönetim de diyebiliriz... Veya bir şehrin ortak akılla yönetimi.

Yönetim kademesindekiler uyum içindeler. Öyle olunca... Halkın memnuniyetine diyecek yok.

İş insanı Ragıp Gökesaoğlu dostumuzla bütün gün dolaştık... Çarşı, pazar... Organize sanayi... Herkes şehir yönetiminden memnun.

***

DOĞUM AZALIYOR NÜFUS ARTIYOR



Düzce'de doğum oranı, Türkiye ortalamasının altında.

Fakat... Şehrin nüfusu sürekli artıyor... Yılda 8 bin... 10 bin. Nedenini Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye sorduk... Dedi ki:

- Ekonomi çok canlı... Ticaret... Sanayi... Sürekli yatırımcı geliyor... Bunun sonucu da doğal olarak şehir nüfusunun artışı.

***

AMANSIZ MÜCADELE



Düzce... Yasadışı özellikle de uyuşturucunun geçiş güzergâhında. Uyuşturucuyla mücadele... Aralıksız sürüyor... Otoyolda... Şehrin içinde... İlçelerde.







Vali Selçuk Aslan, "Yakalananların sayısı her geçen ay artıyor" dedi.

Polis... Jandarma... 7/24 kontrolde.

Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder... Operasyonları bizzat yönetiyor.

Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre... Yargı... Mücadelenin diğer önemli ayağı.

***

TURİZM BEREKETİ



Kurban Bayramı... Turizm patlaması yaşandı... Yerli turist. Ege sahilleri... Bodrum... Marmaris... Çeşme... Kuşadası doldu taştı.

Akçakoca... 38 bin nüfus... Bayramda 2'ye katlanmış.

Şikâyet sıfır.

Ne kirlilik... Ne konaklama tesislerinde fiyatlar yükseltilmiş ve de lokantalarda.

***

DEVAMI YARIN



Bitmedi... Düzce notlarına yarın devam edeceğiz. Anlatılacak çok şey var. Örneğin... Gittiğimiz yerlerde, işsizlik büyük sorun.

Düzce'de ise... Tam tersi... Sorun, çalışacak eleman bulamamak.