Abdullah Özdemir... Mersin Ticaret Borsası Başkanı... Sohbet... Çukurova Uluslararası Havalimanı konusuna gelince dedi ki:

- Mutluyuz... Açılışını dört gözle bekliyoruz... Bizim için bayram olacak.

Mersin'de... Nereye gitseniz, kimi dinleseniz... Benzer sözler duyarsınız.







Abdullah Özdemir, "40 yıldır bekliyoruz" diyerek devam etti:

- Taze meyveyi, sebzeyi ihraç etmekte zorlanıyorduk... Şimdi kargo uçakları ile Batı'ya ürünlerimizi yollayacağız.

Çukurova Uluslararası Havaalanı demek, Mersin'in dünyaya açılması demek.

Sevinçten uçuyoruz.

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TARSUS



Mersin'in ilçesi... Nüfusu 350 binin üzerinde... Türkiye'nin 54 ilinin nüfusundan fazla.

Selahattin Özbozkurt... 42 yıllık gazeteci... Yerel Son Manşet gazetesi.

"Tarsus uçuşa geçecek" diyerek, söze başladı:

- Çukurova Uluslararası Havalimanı... Yılların hayali... Oh, çok şükür... Nihayet gerçekleşti.







-Bütün Tarsus, bir an önce açılmasını bekliyor.

- Kazanlı-Tarsus sahil bandı turizm bölgesi ilan edilmişti... Ama çivi çakılmadı... Havaalanı ile birlikte yerli, yabancı yatırımcı yağacak.

- Ürün çeşidimiz 70'e yakın... Narenciye, üzüm, domates, incir, kiraz, muz, patlıcan, kabak... Bereketli topraklar... Yere, bastonu dik, seneye ağaç olsun. Havalimanı ile birlikte sabah kargo uçağına ürünü yükle, 3 saat sonra Moskova'da... Almanya'da.

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ADANA



Geçen yıl Adana'da bir ödül gecesindeydik... Sahneye davet edildik... Ödül almaya.

Bu sırada... Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar dostumuz, oturduğu yerden sesini yükseltti:

Havalimanını Mersin'e kaptırdık Yavuz Abi... Yaz bunu.

Hani... Ne derler? Yürüme mesafesinde. Adanalı'nın beklentisi, mevcut havalimanının büyütülmesi idi.

Özetle; Mersin'deki, Tarsus'taki Çukurova Uluslararası Havalimanı sevinci Adana'da pek yok.

Veya... Şöyle söyleyelim... Adana'nın mutluluğu düşük yoğunluklu.

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BURUK SEVİNÇ



Savaş Çokduygulu... Adanalı... Gazete sahibi... Yazar... 5 Ocak Gazetesi. "Alışmıştık" dedi:

Havalimanı şehrin bitişiğinde... 5 dakika... Yakınlığına alıştık... Ulaşmak çok kolay... Bütün mesele bu. Evet, terminali çok eskidi... Adana'ya yakışmıyor... Bunu herkes kabul ediyor... Havalimanımız büyütülseydi... Yeni bir terminal binası yapılsaydı... Beklentimiz buydu. Ama olan oldu... Çukurova Uluslararası Havalimanı'na alışacağız... Yapacak bir şey yok... Hayırlı olsun.

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"BÜTÜN MESELE BU"



Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın... Otobana uzaklığı 11 kilometre.

Tarsus'a... 15 kilometre.

Adana'ya... 35 kilometre.

Mersin'e daha uzak... 45 kilometre.

Mersinli... Sevinçten uçuyor.

Adanalı ise... Komşu kapısı yakınlığındaki havalimanına alışmış... 35 kilometre uzun geliyor. Savaş Çokduygulu'nun söylediği gibi... "Bütün mesele bu."

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ASRIN DEPREMİ İNŞAATI ETKİLEDİ



Aslında... Daha önce bitebilirdi... Fakat... Asrın depremi havalimanı inşaatını da etkiledi.

Hayır... İnşaatta en ufak hasar yok. Ama... Çalışan 2 bin 200 işçiden yüzde 85'i deprem olan illerden gelmişlerdi... Hatay... Adıyaman... Osmaniye... Kahramanmaraş'tan.

Kiminin evi yıkılmıştı... Kiminin annesi veya babası... Ya da çocuğu... Eşi... Bir akrabası... Enkaz altında kalmıştı. Dev şantiyede 175 mühendis çalışıyordu... Bir kısmının deprem bölgesinde yakınları vardı.

Çalışanların çoğu gidince... Havalimanı inşaatı da aksadı.

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YARALARI SARMA SEFERBERLİĞİ



Asrın depreminin sabahında... Havalimanının şantiye şefi Ferhat Güney, hemen AFAD'ı... Kızılay'ı... Depremin vurduğu illerin valilerini aradı:

Bize hangi görevler düşüyor?

İş makineleri... Sokak aydınlatacak kapasitedeki jeneratörler... Arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine hareket ettiler.

Aynı gün... Bir TIR yiyecek... Bir TIR giyecek... Depremzedelere yetiştirildi.

Havalimanındaki personele ait banyolu konteynerler... Prefabrik yemekhaneler... İşçi yatakhaneleri... Mobil sağlık istasyonu... Son hızla Hatay'a, Kahramanmaraş'a ulaştırıldı.

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YEŞİL



Havalimanında... Yeşil alan 3 milyon metrekare... Portakal ağaçları bile var.







Peyzaj... Otomatik sulama... 80 bin metrekare.

Dolaşmaktan... Ayaklarımıza kara su indi desek yeridir... Hele de bu yaz sıcağında.

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VE BETON



Havalimanında... 36 ayrı yapı var.







Polis merkezi... Jandarma... Nizamiye... Gümrük... Say say bitmiyor.

Unutmadan... Beton alandan söz etmedik... Apron... Yollar... Toplamda... 2 milyon 900 bin metrekare beton alan.

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YARIN



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın havalimanını açıyorum" dese... Ertesi gün uçuşlar başlayabilir... Yurt içi... Yurt dışı.







Ekipler hazır.

"Yarın" derken... Sözgelişi... Zira yarın açılması söz konusu değil. Fakat... Çukurova halkı gerçekten hemen açılmasını arzu ediyor.

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GÖRÜLMEYE DEĞER



Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı gezerken... Bölgede olduğumuzu bilenlerden telefon yağdı... Mersin... Tarsus... Adana'dan... Eş, dost.

"Neredesiniz? Bekliyoruz" telefonları.







"Havalimanındayız" yanıtını verince... Sitem eden edene:

- İnsan, bir haber verir... Ben de gelir, görürdüm.

Gerçekten... Görülmeye değer bir eser.

Emeği geçenleri kutluyoruz.