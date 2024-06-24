Portakal çiçeği kokulu coğrafya modern ve büyük bir havalimanına kavuştu... Açılışa hazır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile konuştuk... Açılış töreni için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarih bekleniyor.

İhale aşamasından bitimine kadar... Havalimanın adı Çukurova Bölgesel Havalimanı idi.







İnşaat bitti... Tabelalar bile asıldı... Yine:

Çukurova Bölgesel Havalimanı.

Fakat... Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhteşem eserin son halini görünce... Karar verdi... Ve isim değişikliğine gidildi:

Çukurova Uluslararası Havalimanı.

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GURUR ABİDESİ



Havalimanını, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve SABAH Gazetesi Çukurova Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu ile birlikte gezdik.

Beğendik... Hayran kaldık.







Türk müteahhidinin... Türk mühendis ve mimarlarının... Türk işçilerinin eseri.

Biliyoruz... Günlük sorunlar, enflasyon, emekli maaşı, hayat pahalılığı moralleri bozuyor.

Enseyi karartmaya gerek yok... Bu günler de geçer.

Ama... Unutmayalım... Türkiye'de güzel şeyler de oluyor... İşte Çukurova Uluslararası Havalimanı.

Bir gurur abidesi.

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TALEP YAĞMURU



Havalimanı terminalinin büyüklüğü... 110 bin metrekare.

Ticari alanlar... Lokantalar... Gümrüksüz satış mağazası... Eczane... Yöresel ürünler ve hediyelik eşya satış yerleri.

Tıpkı... İstanbul Havalimanı gibi.

Global markalar yer kiraladılar... Dünyanın en ünlüleri.

Talep o kadar çok ki.

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BÜYÜK TÜRKİYE'NİN RAKAMLARI

Havalimanı, 8 milyon metrekare arazi üzerinde.

Pist uzunluğu 3 bin 500 metre.







Dünyanın en büyük uçakları iniş-kalkış yapabilir.

Yıllık yolcu kapasitesi... 9 milyonun üzerinde. İhtiyaca göre kapasite artışı mümkün...Altyapı, üstyapı uygun.

Katlı otopark... 45 bin metrekare... Bin 500 araçlık... 7/24 kamera takip sistemi.

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BASIN TOPLANTISI

Yurtdışından gelecek olan bir devlet adamı havalimanında basın toplantısı yapmak isteyebilir.

Ya da memleketine dönerken.







Cumhurbaşkanı Erdoğan... Veya bir siyasi parti lideri... Bakan... Havalimanında basın mensupları ile bir araya gelebilir.

Bunun için salon hazır... Modern... Konforlu.

Basın toplantısı salonunda kürsüye çıkan ilk kişi... Ben oldum... Hatıra fotoğrafı.

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YENİ NESİL HAVALİMANI

Türkiye'de... Havalimanının apron kapısına kadar demiryolu hattı bulunan bir başka havalimanı var mı? Bilmiyoruz.







Bırakalım Türkiye'yi... Dünyada bile sayılı olsa gerek.

Çukurova... Akıllı/yeni nesil havalimanı.

Her şey düşünülmüş.

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KARGO TERMİNALİ

Çukurova... Türkiye'nin narenciye deposu.

Ayrıca... Her mevsim, her çeşit sebze.

Günümüzde... Kargo taşımacılığı çok önemli.

Bölgede... Hava kargo büyük ihtiyaçtı... Yılların kanayan yarası.

O nedenle kargo terminali de büyük tutuldu.

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ÖZEL ODA

Cumhurbaşkanı... Havalimanında özel bir görüşme yapacaksa... Yabancı bir devlet başkanı ile konuşacaksa...

Özel oda gerekiyor.

Hazır... Dayalı döşeli.

Çukurova'nın sıcağı malum... Ve bir de günün yorgunluğu... Dinlenmek için en ideal yer.

Yorgunluk kahvesini bu mekânda içtik.

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PALMİYE KULE

Uçuş kulesi... 52 metre yüksekliğinde... Neye benziyor?







Çukurova'nın kebabı meşhur ya... Mühendislerden biri "Adana kebabına benziyor" dedi... Kahkahalar yükseldi.

Bölge sıcak... Palmiye için ideal iklim.

Öyle olunca... Kulenin neye benzediği belli... Palmiyeye.

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YOLCU KÖPRÜLERİ

Çukurova... Ve Havalimanı ile ilgili anlatacak o kadar çok şey var ki... Bir güne sığacak gibi değil.

Yarın... Devam edeceğiz.

Adana... Mersin... Tarsus'tan notlar.

Unutmadan... Yolcu köprülerinden de söz etmeliyiz... Hani körük dediğimiz havalimanı köprüleri.

Uçağın kapısına dayanıyor... Kışları yağmurdan, yazları güneşten koruyor.

Tam 8 yolcu köprüsü... Hepsi de yerli ve milli üretim.

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TURİZM PATLAMASI

Hamit İzol... Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı.

"Kurban Bayramı'nın ardından yeni bir bayram daha geliyor" diyerek, söze başladı:

Uluslararası Çukurova Havalimanı bayramı... Yıllardır bekliyordu... Nihayet hayalimiz gerçekleşti.

Havalimanı demek... Yeni bir Mersin'in doğması demek.

Sahil şehriyiz... Ama bir türlü turizm şehri olamadık... Turizm pastasından pay alamadık... Havaalanı ile birlikte Mersin'de turizm patlaması olacak.

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ANKET

Mersin... Gazeteci, sivil toplum lideri, lokantacı, çiftçi, şoför, otelci... Çarşı, pazar... Kamuoyu yoklaması... Anket... Nabız tuttuk.

Ekonomi... Değişmeyen gündem konusu.

Fakat... Halkın odaklandığı iki ayrı konu daha var... Herkesin dilinde... Bölgenin beklentisi... Çılgın projeler... Yatırımlar.

Birincisi... Havalimanı... Yapıldı... Sorun çözüldü.

İkincisi... En az havalimanı kadar önemli... Mersin-Antalya sahil yolu.

Tüneller... Viyadükler... İnşaat devam ediyor... Çoğu bitti azı kaldı.

Bu büyük yatırım da tamamlanınca... Kim tutar Mersin'i?

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ÇOK ÖNCE YAPILMALIYDI

Havalimanı, iki büyükşehir arasında... Adana ile Mersin.

Toplam... 4 milyon nüfus.

Ayrıca... Bölge, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapılarından.

Aslında... Çok daha önce yapılmalıydı... 25-30 yıl önce.

Yapılamadı... Bir çok engel çıktı.

Hayır... Ekonomik nedenler değil... Siyaset... Bölgesel çekişmeler.

Uzun hikâye... Yarın anlatırız.