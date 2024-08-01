Muhalefetin görevi, muhalefet etmektir... Ama... Muhalefet etmek, her şeye yanlış demek... Her şeyi eleştirmek değildir.

Biz bunları söyleyince... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bence de öyle" dedi:

Mesela ben şöyle bir anlayışı asla kabul etmiyorum.









Bir şey doğru yapılıyorsa, ona 'Yanlış' dediğiniz zaman iktidara itibar kaybettirmiş olmuyorsunuz.

Seçmen nezdinde siz itibar kaybediyorsunuz.

Doğru projelere, doğru politikalara, "Doğru" demek lazım.

Bazen eksiği bile olsa, sahip çıkmak gereken durumlar var... Mesela... Togg... Otomobil.

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Togg... Varank... Ve Özel



Sanayi ve Teknoloji Bakanı iken... Mustafa Varank, Meclis'e Togg ile gelmiş.

Muhalefet kulisi dalgalanmış... "Eyvah! Varank şimdi Togg'un kontak anahtarını sallayacak."







Özgür Özel, boş durur mu hiç... Varank'ın yanına yaklaşmış:

- Bırak anahtarı... Babanın malı mı? Milletin malı... Biz de binelim... Bu aracı sakın siyasileştirmeyin.

Bakan Varank... "Yok" demiş:

- Araç benim değil.

- Öyleyse Meclis'e bir Togg koyun... Her gün milletvekilleri binsin... Hepimizin malı bu.

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Parti içi muhalefet



Kızılderili atasözü... "Ağacın dalları kendi aralarında kavga etmezler."

Ama... CHP'nin çocukluk hastalığı... Parti içi kavga hiç bitmez.

4 Kasım 1979... Kurultay... Kürsüde Genel Başkan Bülent Ecevit:







- Bize en büyük zarar parti içi muhalefetten gelmiştir... Ölçüyü kaçırmalarından gelmiştir... Onlar için önemli olan partiyi iktidar yapmak değil, parti içinde iktidar olmaktı... Bu nedenle seçmen bölündü.

Özgür Özel'e, bitmeyen parti içi kavgaları... CHP'nin şifa bulmayan çocukluk hastalığını... Daha fazlasını anlattım.

CHP lideri dedi ki:

- Parti olarak 100 yaşını geçtik... Çocukluk hastalıklarını bırakacağız... Durum iyiye gidiyor... Zaman zaman eski hastalıkların nüksetmesini isteyenler olabiliyor... Ama fırsat vermiyoruz.

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Kulaklık ar ıza yapınca



Siyasette... Hele de CHP'de... Ağzı olan konuşuyor.

Kimi lideri eleştiriyor... Kimi izlenen politikayı...

Doğru, eğri, dedikodu, yalan birbirine karışıyor.

Bu konu açılınca... Özgür Özel, gülerek bir şey anlattı:







Rahmetli İsmet Paşa'ya yakıştırırlardı... "İşine gelmeyeni duymaz" diye.

İnönü'den miras... Bu sözü çok benimsiyorum.

Bir söz... İşime gelmiyorsa... Duymuyorum.

Hani... Kulaklığı arıza yapıyor ve Paşa duymuyormuş ya... Bende de olmayan kulaklık arıza yapıyor... Duymuyorum.

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Çin devi gelirken



Sohbet uzayınca... Özgür Özel, "Ben bir çorba içsem ayıp olmaz değil mi?" diye sordu.

O çorbasını içerken... Ben de kahvemi yudumladım.

Ve... Manisa'ya gelecek Çin yatırımı konusunu açtım:

- Dünya devi Çinli otomotiv firması BYD, sizin memlekette fabrika kuracak... Ne diyorsunuz?

CHP lideri, "Çok iyi bir şey" diyerek söze başladı:







Volkswagen gelecekti... Son anda vazgeçti.

O zaman, hem Volkswagen'in yönetim kurulu başkanına hem de sendika başkanına mektup yazdım.

Mektupta şunu söyledim: Türk hükümeti size ne vaatte bulunuyorsa doğrudur.

Ama sonra gelmediler.

Şimdi... Çin otomotiv devinin gelmesini destekliyorum.

Fabrika kurulurken onlara lojman lazım... Belki 3 bin, 5 bin lojman.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 'Gerekiyorsa sen yap... Gelsinler otursunlar...' dedim... Daha sonra onlar kendi lojmanlarını inşa edince, Manisalı işçilere tahsis edilir... Çalışırlar, bedava otururlar.

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Devlet geleneği



Şeref Bakşık... İsmet İnönü döneminin CHP Genel Sekreteri.

Anılarını kaleme aldığı, CHP ile Bir Ömür kitabında, muhalefetteki İnönü'yü uzun uzun anlatır.

İnönü... Yabancı bir devlet adamıyla görüşürken, not tutuyor ve neler konuştuğunu Dışişleri Bakanlığı'na bildiriyor... Yazılı olarak.

Süleyman Demirel de öyleydi.

Muhalefette... Siyasi yasaklı olduğu yıllarda... Ziyaretine gelen yabancı devlet adamlarıyla yaptığı görüşmeleri kâğıda döker... Dışişleri Bakanlığı'na gönderirdi.







Özgür Özel'e bunları anlattım.

CHP lideri dedi ki:

Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz... Ama yurtdışına çıkınca Türkiye partisiyiz.

CHP Genel Başkanı seçildikten sonra, bazı yurtdışı temaslarım oldu... Kimlerle konuştuysam, bir dosyada topladım... Türkçesi... İngilizcesi... Almancası.

Ve dosyayı Sayın Cumhurbaşkanı'na teslim ettim.

Devlet geleneği bunu gerektiriyor... Türkiye'nin çıkarları için hep birlikte çalışmamız lazım.

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Yarın... Fenerbahçe... Son notlar



Çarşıyı, pazarı... Erken seçimi... Konuştuk.

Özgür Özel, Fenerbahçeli.

Elbette Fenerbahçe'yi de konuştuk.

Başkan Ali Koç... Teknik Direktör Jose Mourinho...

Eski Başkan Aziz Yıldırım... Cezaevinde iken, Özgür Özel'i Fenerbahçe üyesi yapmış.

Ve son notlar... Yarın.