Konya'da... Şehrin merkezinde... Birbirine yakın 3 cami bulunmaktadır... Bölgede yaygın bir söz vardır:

"Sabah namazında, Kapı Camii'nde, bir yalan uydurdum... Öğle namazında, Azizi'ye Camii'nde, bu yalanı duydum... İkindi namazında, Sultan Selim Camii'nde, uydurduğum yalana ben de inandım."

Günümüzde... Camide yalan uydurmaya gerek yok.

Sosyal medyada bir yalan paylaş... 10 dakika sonra kendin de inanırsın.

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DEVLET YALAN SÖYLER Mİ?



Kitap... Siyasette Yalan. Yazarı Hannah Arendt... Türkçesi de yayınlandı... Sel Yayıncılık... 2018.

Amerika'daki... Devlet yalanları, bir bir açıklanıyor.

Yalan üzerine kurulu Pentagon belgeleri... Kamuoyu oluşturmak için yazılan raporlar.







Devlet yalanları, bizim yakın tarihimizde de var.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinden hemen sonra... Devletin en üst yönetimi Milli Birlik Komitesi, bildiri yayınladı... 3 Haziran 1960.

Başkanlığını... Darbenin lideri Cemal Gürsel'in yaptığı komitenin raporunda;

"Demokrat Parti yönetiminin gençleri öldürdüğü... Cesetlerin bir kısmının derin kuyulara atıldığı... Bir kısmının da kıyma makinelerinde kıyılıp, hayvan yemi yapıldığı" yazılı.

Aslı, astarı yok... Yalanın daniskası.







Bir başka yalan... Darbe günü, "Eskişehir Örfi İdare Kumandanlığı" tebliği.

Satırbaşları:

- Ankara'daki bütün hükümet erkanı ve Demokrat Parti başkanları yabancı memleketlere kaçarken yakalanmışlardır.

· Beraberlerinde 12 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı kaçırmakta iken yakalandılar.

Yalan... Hem de yalanın kuyruklusu.

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MEHMET ŞİMŞEK YALANI



Daha çok yeni... Günlerce tartışılan yalan:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa etti."

Resmî açıklama yapılıyor, "Yalan" diye.

Ama... Yalana inanan o kadar çok ki.







Mehmet Şimşek dayanamıyor:

"Anlaşılan resmî açıklamalar yetmemiş... İstifa etmedim... Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir."

Yalancı... Yalancılar... Özür dilemiyorlar.

Yalan söylemeyi sürdürüyorlar.

Utanmasalar... Bakanı azarlayacaklar... "Neden istifa etmedin?" diye.

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BOZUK MAYA



Meşhur sözdür... "Arife günü yalan söyleyenin, bayram sabahı yüzü kara çıkar."

Yalancı yüzsüzse... Bayram sabahı yeni yalanları söylemeye başlar.

Bir başka meşhur söz:

"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar."

Ama... Huylu huyundan vaz geçer mi? Klavyenin başına geçer... Yassıdan sonra, yeni yalanları paylaşıma sokar.

Ve... Bir başka meşhur söz daha:

"Eğer bozuksa maya, ne ar kalır ne haya."

Ortalıkta... Mayası bozukların sayısı o kadar çok ki.

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ÖZGÜR ÖZEL YALANI



Herkesin başına gelebilir... Ev kazası... CHP liderinin ayağında basit bir kırık.

Hemen... Yalan rüzgârı esmeye başlıyor:

"Özgür Özel, ayağından vuruldu."







Parti yönetimi açıklama yapıyor:

"Kuyruklu yalan."

Ama... Yalana inanan çok... Özgür Özel, dayanamıyor... Ayak röntgenini göstermek zorunda kalıyor... "Akıl ve ahlak dışı bir kampanya" diyor.

Sonuç... Özür dileyen yok. Yalancılar neredeyse, "Neden ayağından vurulmadın? Keşke vurulsaydın" diyecekler.

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MUHİTTİN BÖCEK YALANI



Pandemi süreci... Covid 19... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastanelik olmuştu... Yoğun bakımda kaldı... 64 gün.

Hemen... Mezarını kazmaya, tabutuna çivi çakmaya başlayanlar, koro halinde harekete geçti.

Başkanlık koltuğuna oturma yarışı bile başladı.







Bunları yapanlar ise... Dışarıdan değil... Muhittin Böcek ile aynı partiden... Arkadaşları.

Çok şükür... Başkan iyileşti... Görevinin başına döndü... Ve bir kitap yazdı:

"İkinci Yaşam... Siyaset ve İhanet."

Muhittin Böcek, 31 Mart 2024'te yeniden başkan seçildi... Sağlığı yerinde.

Onu ölmeden mezara gömmekte yarışan arkadaşları (!) ise... Antalya'da siyaset yapmaya devam ediyorlar... Muhittin Böcek ile aynı partide.

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ADNAN MENDERES YALANI

Cumhuriyet döneminde... Milletin, Atatürk'ten sonra en çok sevdiği siyaset ve devlet adamı Başbakan Adnan Menderes idam edildi... 17 Eylül 1961.

İdamından sonra... Eşi Berin Menderes mahkemeye verildi.

Davanın konusu:

· Eşiniz Adnan Menderes 11 Şubat 1958'de Bursa'ya gitmiş ve Emekli Sandığı'na ait Çelik Palas Oteli'nde konaklamıştır.

· Otelde yemek yemiştir... Otelin telefonunu ve sabununu kullanmıştır.

· Ayrıca... Otelde, şerefine bir ziyafet verilmiştir.

· Fakat... Otelden ayrılırken bütün bunların parasını vermemiştir.

· Borcu 3 bin 535 liradır... Faturası da ektedir.

· Eşinizin bu borcunu faizi ile birlikte ödeyeceksiniz.

Dava aylarca sürer... Tanıklar dinlenir. Ve anlaşılır ki... Menderes, otelde değil, Bursa Valilik Konağı'nda kalmıştır.

Çelik Palas'taki ziyafeti ise Ticaret Odası vermiş, parası da ödenmiştir.

Yıllarca süren davanın sonunda... Ankara Asliye 9. Hukuk Mahkemesi Hâkimi Mehmet Kaya'nın, 1964/118 sayılı kararı... Özetle:

"Mahkemeye sunulan fatura sahtedir... Hukuk mantığına aykırı olan bu davanın reddine..."

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CELAL BAYAR YALANI



Bunlar... İtibar cellatları... Bulanık suda balık avlayanlar... Yüzsüzler.

Ortalığı karıştırmak isteyenler.

Yalandan, iftiradan beslenenler.

Her dönemde varlar... İstemediğiniz kadar.







Geçmişte... 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra... Laf çıkardılar:

"İş Bankası... Gizli kasa... İçinde 103 bin lira... Celal Bayar'ın parası."

Sonunda heyet kuruldu... Maliyeciler... Hesap uzmanları... Polis... Savcı... Eski Cumhurbaşkanı Bayar'ın, bankadaki kasası açıldı.

Kasada... Reşide-Celal Bayar çiftinin merhum oğlu Refii Bayar'ın bir tutam saçı ve bir Cumhuriyet altını vardı.

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PİNOKYO BURUNLULAR



Klavye kahramanları... Kâğıttan kaplanlar... İçlerinde kimi ararsanız var.

Televizyona çıkıyor... Atış serbest... Yalandan kim ölmüş?

Klavyenin başına geçiyor... Etrafa çamur saçıyor... Demokrasi (!) var.

Yalan... Jet hızıyla yayılıyor... Dünyanın en hızlı uçağı... Lockheed SR-71'den bile hızlı.







Yalanlanıyor... Doğrusu anlatılıyor... Ama yayılma hızı, kaplumbağa gibi.

Pinokyo burunlular... Yalan söyledikçe burunları uzayanlar.

Kimileri... Siyaset yaptıklarını sanıyorlar.

Kimileri... Entelektüel... Kanaat önderi pozlarındaki şöhret budalaları.

Kimileri... Geçimlerini yalandan... Borsayı, piyasayı karıştırmaktan sağlıyorlar.

Kadın veya erkek... Onları tanıyorsunuz.