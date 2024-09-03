Afyonkarahisar'ın 17 ilçesinden biri... Sandıklı'dan sonra 2'inci büyüğü... Belde ve köyleriyle birlikte 33 bin nüfus.

10 bin yıllık tarih... Roma... Bizans... Selçuklular... Anadolu beylikleri... Osmanlı.









Kurtuluş Savaşı'nın stratejik merkezlerinden... Birinci ve İkinci Ordu, burada kuruldu.

Tarihi Hac Yolu üzerinde... İstanbul- Hicaz Yolu... Roma-Kudüs Yolu... Bolvadin'den geçerdi.

İç Anadolu... Ege Bölgesi... Akdeniz Bölgesi arasında bağlantı noktası.

Huzur... Tam puan.







Kadına şiddet... Kediye, köpeğe, diğer hayvanlara kötü muamele... Yok öyle bir şey... Büyük günah.

Siyaset... Seçim... Gündem dışı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- CHP Genel Başkanı Özgür Özel buluşması... Bayramlaşma... Normalleşme... Yumuşama... Toplumda karşılığı yüksek.

Siyasette... Meclis'te... Sosyal medyada... Kavga... Kötü üslup... Hakaret... Halktaki karşılığı nefret.

Herkes işinde, gücünde... Tarım... Hayvancılık... Nohut, buğday, fasulye, arpa, mısır, yeşil mercimek, haşhaş, ayçiçeği, elma, armut...

***



Gündem



İnci İletişim... Ertuğrul Sevim... İlçenin merkezinde... Telefoncu. "Sıcak gündem seçimdi" dedi:

Başkan, Ak Partili idi... 31 Mart'ta MHP kazandı... Değişen bir şey yok... Cumhur İttifakı.







Sıcak gündem nedir?

Piyasa... Ekonomi... Neyse ki Temmuz, Ağustos çok iyi geçti... Gurbetçiler geldiler.

Fransa, Almanya, İsviçre, Belçika... Hatta Amerika... Bolvadinli çok.

Yaz tatiline gelen hemşeriler piyasayı canlandırmış.

***



Festival



Kaymak ve Eber Gölü Festivali... 9-18

Ağustos... Aradan günler geçti... Hala konuşuluyor.

32 yıl kesintisiz yapılmış.







Pandemi... 6 yıl yapılamamış.

Bu yıl... Devam... 33'üncü festival.

Büyük ilgi görmüş... Herkes memnun... Özellikle de esnaf.

Böyle etkinlikler, durgun ekonomiye can suyu.

***



Millet lokantası



Abdulkadir Akcan... Eski Bayındırlık Bakanı (20 Eylül 2001-20 Kasım 2002) ... Bolvadinli.

İlçede emeği çok... Siyaseti bırakınca da Bolvadin'den kopmamış.

Güzel bir park yaptırmış... Akcan Parkı. Büyük... Millet Bahçesi gibi.

Parkta güzel bir lokanta var... Park Restoran.

Halk... "Millet Lokantası" diyor.

Belediye işletmesi.

Çorba 50 lira... Lahmacun 60... Pide 80... Büyük boy ayran 35.

Fiyatlar makul olunca... Müşteri çok.

***



Ekmek... 5 lira



Belediye Başkanı Derviş Aynacı, ekmek fabrikası kuracağını söyleyince... Fırıncılar, "Kurma başkanım" demişler:

Ekmeği biz yapalım.







Olur... Siz de kazanın.

360 gram, halk ekmek, maliyetine satılıyor... 5 liraya.

Demek... İstenince oluyor.

***



Al sana serpme kahvaltı



Belediye Başkanı Derviş Aynacı, "Maksat hizmet... Herkes gelebilsin" dedi.

Ve... Herkes geliyor.

Hafta sonları... Kahvaltıya gelen çok.

Bal kaymak... 2 çeşit reçel... Zeytin... Acuka sos... Domates... Salatalık... Yeşillik... Klasik peynir... Kaşar peyniri... Tel peynir... Sucuklu yumurta veya menemen.

Ödeyeceğiniz para... 130 lira.

***



Yiğitbaşı



Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Bolvadin'in gelini.

"Yiğitbaşı" köklü bir aile... Biraz anlatalım:

Gazi Yiğitbaşı... Birinci Dünya Savaşı... Kurtuluş Savaşı... İstiklal Madalyası... Gazi soyadı oradan geliyor.

Siyasette Adnan Menderes dönemi... Gazi Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekili... 10 yıl... 1950-1960.







Ve darbe... 27 Mayıs 1960... Yassıada... İşkence... Vefat 12 Nisan 1961.

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Şehabettin Yiğitbaşı... İşte bu Kurutuluş Savaşı gazisinin oğludur... Şehabettin Yiğitbaşı, geçen hafta sizlere ömür... Bolvadin'de toprağa verildi.

Prof. Şehabettin Yiğitbaşı'nın oğlu... Operatör Dr. Burhan Selim Yiğitbaşı... Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın eşi.

Bolvadin... Emirdağ arası 38 kilometre... Komşu ilçe Emirdağ... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın memleketi.

Söylemeye gerek yok... Kadın Bakan... Kadın Vali... Bolvadin'le yakından ilgililer.

***



40 Göz Köprüsü



Tarihi köprü... Bizans... Selçuklu...

Osmanlı... Zaman içinde onarımlar... Eklemeler... Şimdi 57 gözü var.

Tarihi İpek Yolu ve antik Kral Yolu üzerinde.

Geçmişte... Anadolu'ya sahip olmak isteyenlerin, üzerinden geçmek zorunda kaldıkları köprü.

Kanuni Sultan Süleyman, Bağdat seferine hazırlanıyor... Köprünün onarılması şart... Hemen Mimar Sinan'ı gönderiyor... Köprü uzatılıyor.

Kurtuluş Savaşı... Yunan kuvvetleri köprüyü tahrip ediyor.

Cumhuriyet... Köprü eski haline geliyor.

40 Göz Köprüsü... Bugün, tescilli... Koruma altında... Birinci grup tarihi eser.

Ama... Kaç kişi Anadolu'nun ortasında böyle bir tarihi zenginlik olduğunun farkında?

Turizmin kültür boyutunun biraz eksik olduğunu söylemeliyiz.

***



Tarih kokulu cami



Selçuklu eseri... Alaca (Hacı Halife) Camii... Kanuni Sultan Süleyman döneminde restorasyonu yapılmış.

Bitişiğinde medrese var.

Prof. Necmettin Erbakan... Gençliğinde... Bu camide/medresede ders almış... Hocası Ahmet Fevzi Efendi.







Gezseniz... Hayran kalırsınız.

Ahşap ceviz oymalar... Kartal ve çiçek figürleri... Müze gibi.

Hayran kalmamak mümkün değil.

***



Yükselen değerler



Bolvadin'i görüp gezmemizi öneren... Israr eden... Mehmet Emin Güzbey... Odak Gazetesi sahibi... Afyonkarahisar'daki evimiz.

Ova... Köylerle dolu... Girişlerinde köyün adı yazılı olduğu tabela var... Tabelalarda mutlaka bayrak var... Kırmızı-beyaz... Şanlı bayrak.

Bölge... Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklar.

Atatürk... Cumhuriyet... Demokrasi... Vatan... Mavi vatan... Yeşil vatan... Vazgeçilmezler... Yükselen değerler.

Atatürk'e saygısızlık... Başı açık, başı kapalı tartışmaları... Cumhurbaşkanı'na hakaret... Siyasette küfür... Nefretle karşılanıyor.

Unutmadan... Belediye Başkanı Derviş Aynacı'nın veteriner hekim olduğunu söylemeliyiz.

Böyle bir yerde... Elbette... Sokaktaki dilsiz dostlar... Herkesin başının tacı.

***



Komutan



İhsan Sarısoy... Emekli Astsubay... Hakkâri... Terörle mücadele... Gazi... Şimdi memleketinde kent ekipmanları yapıyor.

Ürün çeşidi... Yüzlerce.







Oyun parkları... Salıncak... Kaydırak... Lunapark malzemeleri.

İhracata çalışıyor... Azerbaycan... Türki Cumhuriyetler... Balkan ülkeleri.

Anadolu bozkırında... Böyle bir tesis... Kimin aklına gelebilir... Tebrikler İhsan Komutan.