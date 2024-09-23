Toros Dağları'nı aştık... Uçağımız alçalmaya başladı... Seraların ve narenciye bahçelerinin üzerinden geçtik... Ve Çukurova Uluslararası Havalimanı'na indik.







10 Ağustos'ta açıldı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından.

11 Ağustos'ta uçuşlar başladı.

Yolcu trafiği... Yerli yabancı... 500 bini aştı.







Bir milyonuncu yolcu havaalanına inince... Hediyesi, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'dan. Eğer... Bir milyonuncu yolcu bir öğrenci ise... Ya da öğretmen... Hediye bilgisayar. Başka meslekten ise... Veya emekli... Hediye alacak.

Ama... Vali Pehlivan, henüz, hediyenin ne olacağına karar vermedi.

***

GÖZLEM



Geldik... Bölgeyi gezdik... İl, ilçe... Çarşı, pazar dolaştık... Havalimanı konusunda çok sayıda insanla konuştuk... Gözlemimiz:

Mersinli... Mutluluktan uçuyor.

Tarsuslu... Sevinçli... Şen.

Adanalı... Alışıyor... Yavaş yavaş.

***

HAVA TRAFİĞİ YOĞUN



Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan her gün 110 uçuş olduğunu... Biliyor muydunuz?

İç hat, dış hat... Hava trafiği yoğun.

Uçağın biri iniyor, diğeri kalkıyor.







İstanbul'a... Ankara, İzmir, Van, Trabzon, Antalya, Bodrum'a...

Moskova'ya... Brüksel'e, Lefkoşa'ya, Hannover'e, Köln'e, Düsseldorf'a, Londra'ya...

Bu yoğunluk... Bu kadar yurtdışı uçuş, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yok.

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YOLCU MEMNUNİYETİ



Gezdik... İç hatlar terminali... Dış hatlar terminali.

CIP salonları... Lounge... THY'nin... Çelebi'nin... Büyük... Tertemiz.







Kafeler... Alışveriş yerleri.

MADO... Hem iç hatlarda hem de dış.

Masaj bile var... 25 lira.

Yolcu memnuniyeti... Tam puan.

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EN ÇOK UÇANLAR... ADANALILAR



Şehrin nerede ise içindeki Şakirpaşa Havalimanı'na alışmışlardı.

Kapanmasını istemiyorlardı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mahalle baskısı nedeniyle... Çukurova Havalimanı'nın açılış törenine katılmamıştı.

Ama şimdi... Çukurova'dan... En çok Adanalılar uçuyorlar.







Zeydan Karalar'a aradık:

- Başkan... Çukurova Havalimanını gördünüz mü?.. Çok güzel olmuş... Buradan hiç uçtunuz mu?

- Güzel olmuş diyorlar... Henüz uçmadım... Uçacağız elbette.

Havalimanı, Mersin il sınırları içinde... Fakat Adana'ya daha yakın... 24 kilometre.







Mersin'e ise... 47.

350 binin üzerinde nüfusu olan Tarsus ise... 20 kilometre... Tarsuslunun keyfine diyecek yok.

Havalimanı terminalinde Adanalılar ile konuştuk.

Çukurova Havalimanı yapılırken... Açılırken... Mırın kırın eden Adanalı, şimdi büyük, modern, pırıl pırıl havalimanını görünce... "Gerçekten de çok güzelmiş" diye konuşuyor.

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TEKNOFEST



Adana'da... Mersin'de... Tarsus'ta... Nereye baksanız afişler:

"TEKNOFEST... 2 Ekim- 6 Ekim... Adana'da... Şakirpaşa Havaalanı'nda.''

Hani... Şakirpaşa kapanacaktı.

Yalan, dolan... Sosyal medya... Ortalığı birbirine katmıştı.

Hayır... Şakirpaşa'nın kapandığı falan yok.

Eğitim merkezi oluyor.

TEKNOFEST gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

Adana'daki TEKNOFEST'in paydaşlarından biri de Mersin.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan dedi ki:

- 160 bin projeyle TEKNOFEST'e katılacağız.

Yanlış okumadınız... 160 bin.

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TURİZMCİ... DEDİ Kİ...



Tayyar Zaimoğlu... Adanalı... Turizmci... Çukurova Otelciler Birliği Başkanı... Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı.

Söze, "Daha fazlasını istiyoruz" diye başladı:

● Çukurova Uluslararası Havalimanı ile birlikte, bölge uluslararası uçuşlara açıldı... Memnunuz.

● Avrupa'ya daha çok uçuş istiyoruz... Tarifeli uçuş.

● Havaalanı... Uluslararası uçuşlar ile sadece Adana'yı Mersin'i değil bölgeyi de kucakladı... Osmaniye'yi... Kahramanmaraş'ı... Hatta bölge dışını... Niğde'yi... Nevşehir'i.

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"İSTEMEZÜK" LOBİSİ



Huyumuz kurusun... Başlangıçta karşı çıkarız... "Gereksiz" deriz.

Ama yapılınca... Eser ortaya çıkınca... "Ne kadar güzel oldu" deriz.

İstanbul Boğazına birinci köprü... Adana'ya Seyhan Barajı... İzmir-Çeşme Otoyolu... İstanbul Havalimanı... Keban Barajı... Yapılırken, "İstemezük lobisi" nasıl da muhalefet etmişti.

Biz böyleyiz işte... Görmeden inanmayız.

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DÖRDÜNCÜ BÜYÜK



Havalimanındaki kapalı alan... 215 bin metrekare.

Yolcu kapasitesi 9 milyon.







Birkaç yıla kalmaz... Terminal büyütülür... Kapasite artışına gidilir... Altyapı uygun.

Otopark... Bin 417 araç kapasiteli.

Türkiye'nin dördüncü büyük havalimanından söz ediyoruz.

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ANKARA... "GARİP KALDI"



Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yıllardır çırpınıp duruyor... Basın toplantıları... Türk Hava Yolları Genel Müdürü'nü ziyaret... Bakanlara başvuru... "Ankara-Esenboğa Havalimanı'ndan daha fazla yurtdışı uçuşu olsun" diye.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı gezerken... Gürsel Baran'ı aradık.

Gördüklerimizi anlattık... Çukurova'dan... Dünyanın hangi şehirlerine uçuş olduğunu, tek tek saydık.

"Başkan" dedik:

- Biz de istiyoruz... Ankara-Esenboğa'ya.

Gürsel Baran, iç çekti... "Haklısınız" diyerek:

- En kısa zamanda gideceğim... Çukurova Havaalanı'nı göreceğim.

***

YARIN



Bitmedi... Mersin-Antalya sahil yolu ne durumda?

Nükleer santral... Ekonomi... Sığınmacılar... Eğitim... Çarşı, pazar... Bölgeden notlar.

Yarın devam edeceğiz.