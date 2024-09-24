Sığınmacı... Depremzede... Rus... Afgan... Iraklı... "Altına hücum" misali Mersin'e gelen gelene.

Tarım... Sanayi... Denizcilik... Turizm... Organize sanayi bölgeleri... Üretim... İhracat...







Mersin, artık kabına sığmıyor.

Gaziantep gibi... Kayseri, Bursa, Antalya gibi... Türkiye'nin, büyüme hızı yüksek şehirlerinden.

Hele bir de Çukurova Uluslararası Havalimanı açılınca... Tut tutabilirsen Mersin'i.

***

TAŞI, TOPRAĞI ALTIN



Asrın depreminde Mersin'e gelenlerin sayısı... 300 bin.

Vali Ali Hamza Pehlivan'ın söylemiyle, "Üst düzey misafirperverlik."

Öğrenci yurtları... Misafirhaneler... Oteller... Evler... Mersinli, depremzedeyi bağrına bastı... Kimseyi aç ve açıkta bırakmadı.







Depremin yaraları sarılıyor... Kalıcı konutlar yapılıyor... Deprem bölgesinde hayat normale dönüyor... Fakat... 60 bin depremzede... Mersin'e yerleşmiş... Malatya'ya, Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a dönmüyor.

Dönmemekte de haklı... Zira;

Mersin... Hani ne derler, "Taşı, toprağı altın."

***

GELEN 'GİTMİYOR'



Sığınmacı... 200 bin... Yarın, Suriye'de hayat normale dönünce, memleketlerine giderler mi?

"Evet" demek zor.

Bir kısmı gider... Hepsi o kadar.

Geri kalanı, "Yeni Mersinli."

Kimi... Mersin'de lokanta açmış.

Kimi... Şirket kurmuş... Fabrikası var... İhracat yapıyor... Ticaret ve Sanayi Odası üyesi... Vergisini ödüyor.

Okullarda... Suriyeli çocuklar.

Tarımda, sanayide çalışan çok... Marangoz... Oto tamircisi.

Mersin'i... Cennet gibi bir coğrafyayı neden bırakıp gitsinler?

Güvenlik sorunu mu dediniz?

Sorun yok... Valilik, emniyet, jandarma, sahil güvenlik... Uyum içinde... Şehir huzurlu.

***

İHRACAT İYİ



İhracat... Narenciye... Sanayi ürünleri... Bakliyat... 2023'te 9.8 milyar dolar.

Mersin... İhracatta, Türkiye'de yedinci sırada.

Çukurova Havalimanı ile birlikte... İhracat daha da artacak.

Zira... Rusya'ya narenciye TIR ile gidiyordu.

Şimdi... Dünyanın her yerine narenciye, çilek, domates, sanayi ürünü, kargo uçağı ile gönderilecek.

***

ERKEN SEÇİM... 'HAYAL'



Hamit İzol... Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı... Söze, "Çukurova Uluslararası Havalimanı" diyerek başladı:

● Mersin... Havalimanı ile yüzde 50 büyüyecek... Bu kesin... Ekonomi de canlanacak, turizm de.







● Turizm çok önemli... Yatak kapasitesi, üç yıl içinde en az yedi kat artacak... Yatırımlar başlıyor.

● Bölgenin erken seçim diye bir derdi, isteği yok... Aslına bakarsanız muhalefet de istemiyor... Hayal... Laf olsun diye konuşuluyor.

● Erken seçim neyi değiştirecek? Ekonomiyi mi? Önemli olan Mehmet Şimşek'in politikalarının desteklenmesi.

***

EĞİTİM ŞEHRİ



Öğrenci sayısı pek çok şehrin nüfusundan fazla... 428 bin... İlkokul, ortaokul, lise.

Dört üniversite var... İkisi devlet üniversitesi... İkisi özel... 60 bin öğrenci.

30 bin 400 öğretmen.

Öğrenci yurdu, barınma diye bir sorun yok... Son iki yılda, yatak kapasitesi 12 bin artmış.

Mersin... Tercih edilen üniversite sıralamasında, Türkiye'nin ilk 10 ili arasında.

Vali Ali Hamza Pehlivan... Öğretmen gibi... Kent merkezinde, ilçelerde, köylerde... Okul okul dolaşıyor.

***

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ



Mersin'deki, sığınmacılar hariç, yabancı sayısı 47 bin.

Birinci sırada Ruslar var... 20 bin.

Çoğu... Nükleer santralda çalışıyorlar. Santralın birinci reaktörü tamamlanmak üzere... Yüzde 80'de.

2025'te elektrik üretimi planlanıyor.

Santralda... Dört reaktör birlikte çalışacak... Bu, "dünyanın en büyük nükleer santralı" demek.

Vali Ali Hamza Pehlivan, "Santral inşaatında 30 bin kişi çalışıyor" dedi:

● İnanılmaz bir tempo... Her şey planlandığı şekilde yürüyor.

***

YATIRIM PATLAMASI



Mersin'de... 41 fabrikanın inşaatı sürüyor.

Vali Pehlivan, inşaat bölgelerini dolaşıyor... Dedi ki:

● 41 fabrika... 5 bin istihdam demek.

Havalimanı ile birlikte... Yatırım taleplerinde hızlı bir artış var... Yerli, yabancı.

***

SİYASETİ BIRAK, İŞİNE BAK



Lokantada... Sebze ve meyve halinde... Tarsus'ta... Erdemli'de... Seçim ve siyaset, gündem dışı. Abdullah Özdemir, "Siyaset, siyasetçilerin işi" dedi:

● Herkes, kendi işine baksın... Milletin derdi üretim... Geçim... Erken seçim, ekonomik sıkıntıların daha da artması demek.

***

NARENCİYENİN BAŞKENTİ



Abdullah Özdemir... Mersin Ticaret Borsası Başkanı... "Tarımda, Türkiye'nin ilk üç şehrinden biriyiz" dedi.

Diğer ikisi... İzmir ve Konya.

Mersin... Meyve üretim ve ihracatında birinci.

Sebzede... İkinci.







Mersin, bakliyat bölgesi değil, fakat...

Türkiye'nin diğer yerlerinden bakliyat geliyor, Mersin'de işleniyor ve ihraç ediliyor.

Abdullah Özdemir, en önemli sorunu söyledi:

● Tarımda ve sanayide çalışacak eleman bulmakta zorlanıyoruz.

***

GÖZÜN AYDIN MERSİN



Mersin Limanı, Adnan Menderes döneminde yapıldı.

Muhalefet... Karşı çıkmıştı:

● Gereksiz... Siyasi yatırım... Refik Koraltan yeniden seçilsin diye liman yapılıyor... Kaynak israfı.

Mersin Limanı artık ihtiyacı karşılamıyor.

Büyütüldü... Yine karşılamıyor.

Tekrar büyütülmesi kararı alındı... Muhalefet edildi... İş mahkemeye gitti... Dava süreci, iki yıl sürdü.

Yargı kararı:

"Limanın büyütülmesinler sakınca yok."

Şimdi... Liman büyütülüyor.

Fakat... İhtiyacı tam karşılaması zor.

Ey Mersin!.. Gözün aydın... Yeni bir liman için etütler yapılıyor.

***

İÇ TURİZM... CANLI



Kurban bayramında Mersin'e araç girişi bir milyon 650 bin.

Rakamı Mersin Valisi açıkladı.

İç turizm... Olağanüstü canlı.

Şu anda deniz suyu sıcaklığı 29 derece... Bunu da Ticaret Borsası Başkanı söyledi.

İç turizmindeki canlılık, araç plakalarından belli.

Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Konya, Karaman, Niğde... Hatta Ankara plakalı araç o kadar çok ki.