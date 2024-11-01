Parantez içine isteyen "Kürt" yazsın, isteyen "Doğu", isteyen de "Güneydoğu."

Gerçek şu ki Türkiye'nin böyle bir sorunu var.

Cumhuriyet kurulduğundan bu yana tartışılan fakat çözülemeyen bir sorun.







Günlük parti kavgalarının, kısır çekişmelerin üzerinde araştırılması, tartışılması, çözüm üretilmesi gereken bir konu.

Şimdi... Yeni bir sürecin başlangıcındayız.

Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, Özgür Özel'in destek verdiği değerli bir süreç... Dileriz... Kanayan yara, bu defa tedavi edilir... Büyük uzlaşma, kucaklaşma, barış sağlanır.

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Batı'da ne varsa Doğu'da o olacak



Büyük Atatürk, 1931'de Malatya'da neler söyledi? Hatırlatalım:

- İstanbul'da ne medeniyet varsa, Ankara'ya ne medeniyet getirmeye çalışıyorsak, İzmir'i nasıl mamur kılıyorsak, yurdumuzun her tarafını aynı medeniyete kavuşturalım istiyorum.







Aynı sözleri, değişik üsluplarla Celal Bayar, Adnan Menderes, Süleyman Demirel ve Turgut Özal da söylediler.

Ve 2005... Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da konuştu:

- İstanbul Şişli'deki bir öğrencinin teknik donanımına Şırnak'taki, Hakkâri'deki öğrenci de sahip olmalıdır... Türkiye, ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Adana ise, o kadar da Diyarbakır'dır.

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Ahmet Kaya



Ortada bir sorun var... Kabul edelim.







Ve... Linç ederek, Türkiye'yi terk etmek zorunda bıraktığımız Ahmet Kaya'nın bir sözünü hatırlayalım:

"Beni sağcılar sevmez, solcular sevmez, İslamcılar sevmez... Öyleyse yüz binlerle albümümü alanlar, konserlerime gelenler kimler?"

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Şark Bülbülü



Yıl 1917... Mustafa Kemal Paşa, Diyarbakır'da bir sanatçıyla tanıştı... Kürt... Celal Güzelses.

Türkülerini dinledi... "Ağarmış saçların."







Atatürk, yıllar sonra, Dolmabahçe Sarayı'nda, Celal Güzelses'i dinledi.

Plak çıkarmasını istedi, destekledi.

Ve ona, "Şark Bülbülü" unvanını verdi.

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Kürt Kızı



Ajda Pekkan, 2006'da, Şiwan Perver'in bir şarkısını söyledi...







Büyük sükse yaptı... Alkış aldı: Keçe Kurdan (Kürt Kızı). Daha sonra... Bu şarkı yasaklandı.

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Hülya Avşar'ın amcası



Yıl 1959... Büyük tutuklama... 50 Kürt aydını İstanbul Merkez Komutanlığı'na götürüldü.

Aralarında... Hülya Avşar'ın amcası Dr. Fevzi Avşar da var... Suçu, yazdığı bir mektupta geçen Kürtçe deyim.

50 tutuklu içinde kimler yok ki?

Yazar, mühendis, doktor, avukat, işadamı...

Daha sonra bakanlık yapan ve adı Şırnak Havalimanı'na verilen Şerafettin Elçi... Musa Anter... Kemal Burkay.

Tutuklama... Yargılama... Ve 1964'te, "Beraat... Serbestsiniz."

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Erdoğan... İl Başkanı



Irak'tan... Saddam Hüseyin'in zulmünden kaçış... Sığınmacılar olayı.

Recep Tayyip Erdoğan... Refah Partisi İstanbul İl Başkanı... Açıklama yaptı:







"Kürt sığınmacılara her türlü yardımı yapacağız... Giydiğimizi de, yediğimizi de onlarla paylaşacağız."

30 Nisan 1991... İhtiyaç malzemeleri, Kürt sığınmacılara yollandı... 10 kamyon.

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Alkış tufanı



Birinci Meclis'te... 72 Kürt milletvekili bulunduğunu... Biliyor muydunuz?

1923... TBMM... Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya kürsüde:

"Kürtler, Arnavutluk'un sonunun ne olduğunu görüp bilirken, İrlanda'nın ağıt seslerini duyarken, hiçbir taşkınlığa, çılgınlığa kapılmazlar."

Sonrasını tahmin edersiniz... Alkış tufanı.

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CHP... Ve Kürtler



Siyasette büyük deprem... 14 Mayıs 1950...







Demokrat Parti tek başına iktidar. CHP ancak 59 milletvekili çıkarabildi.

Burası çok önemli... Çünkü... 59 milletvekilinin çoğu Doğu Anadolu'dandı... Güneydoğu illerindendi. Kürtler... Giderek CHP'den uzaklaştılar.







Ve 1972... Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı... Kürtler, Karaoğlan'a destek verdiler. 1977... CHP'de, 35 Kürt milletvekili vardı. Başbakan Ecevit, Kürt Şerafettin Elçi'yi bakan yaptı.

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İki rapor



Başbakan İsmet İnönü, Doğu/ Güneydoğu'ya gitti... Kürt raporu yazdı... Atatürk'e verdi... 1935.

1936...

Atatürk, İktisat Bakanı Celal Bayar'ı çağırdı:

- Gidiniz... Herkesi dinleyiniz... Ve bana bir rapor getiriniz.

Bayar, Doğu/Güneydoğu'ya gitti... Çok kişiyle konuştu... Yöneticilerin durumunu inceledi... Sorunları dinledi.







Ve... "Gizli" kaydıyla bir rapor hazırladı... Atatürk'e verdi:

1936-Şark Raporu.

Raporun bir kopyası da elbette Başbakan İsmet İnönü'ye iletildi.

1. İnönü... Raporu beğenmedi... Zira eleştiri doluydu... Yönetici ile halk arasındaki kopukluk... Eğitim sorunları.

2. Atatürk ise... Bayar'ın raporunu beğendi... Meclis'te bu rapordan bölümler okudu.

Öneriyoruz:

Bu iki rapor, kitap olarak basılmalı... Tam zamanı.

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Erdoğan'ı dinlerken



Önceki gün... 30 Ekim Çarşamba... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te konuştu... AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda:

"Cumhuriyet, belli bir şahsın, zümrenin, kitlenin, mezhebin, etnik kökenin Cumhuriyet'i değildir... Zenginin... Fakirin... Kürt, Arap, Çerkez, Laz, Arap, Rum, Roman... Vatan topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyetidir."

Erdoğan'ı dinlerken... Mazi, bir film şeridi gibi zihnimizde akıp geçti... Yukarıda tarihli/isimli yazdıklarımız.

İsterseniz... Devam edebiliriz.