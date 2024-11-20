ERZURUM

Televizyonlarda sabah/akşam asgari ücret... Ve emekli maaşlarına yapılacak zammın konuşulduğu bir dönemde... Sanatçıya, organizatöre, sahne düzenine ödenen çok sıfırlı rakamlar toplumu rahatsız etmiş.

İki kere iki dört... Lamı cimi yok... Ama, fakat, lakin gibi mazeretler kimseyi tatmin etmiyor.







İnanmayan sokağa çıksın... Halkın arasına girsin.

Kırşehirliyi, Kayseriliyi, Niğdeliyi, Nevşehirliyi dinlesin.

Ya da Erzurum'u dolaşsın... Aşkale, Tortum, Narman, Oltu'yu.

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Tencere dibin kara



Savunma... Karşı saldırı... Sosyal medya... "Benden önceki de konser düzenledi... Senin belediyen de sanatçılara şu kadar para verdi."

Trol atışmaları... Yandaş kavgaları... Ortalık toz duman.

Siyaset arenasında yükselen üslup... "Tencere dibin kara... Seninki benden kara."

Fakat... Halk, üslubu konuşmuyor.

Sokağa saçılan milyonları konuşuyor... Sanatçıya... Organizatöre... Ses düzenine saçılan paraları.

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İki örnek... Ve kariyer dersi



Yılmaz Büyükerşen... Eskişehir'e sınıf atlatan Büyükşehir Belediye Başkanı... Demokratik Sol Parti'den seçildi... Sonra CHP'den.

Yusuf Ziya Yılmaz... Samsun'a sınıf atlatan Büyükşehir Belediye Başkanı... Anavatan Partisi'nden seçildi... Sonra AK Parti'den.

İkisi de hizmetleriyle konuşuldular... İz bıraktılar.

Konserlerle... Sanatçıya, sahne düzenine ödenen uçuk paralarla değil.

Bu iki isim... İki örnek... Konserden kariyer çıkarmak isteyen herkese örnek olmalı... Ders olmalı.

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Erzurum karla güzel



Yükseklere kar yağmış... Dağlar, kar altında... Palandöken... Kargapazarı... Dumlu, Mescit, Güvercin dağları.

Aralık ayının ilk haftası... Sezon açılacak... Kış turizmi.

2023-2024 kış sezonu... 2 milyonun üzerinde turist... Yerli, yabancı... Rusya, Ukrayna, İran, Doğu Avrupa... Hatta Katar.







Palandöken... Tek parçada 13 kilometre uzunluğunda kayak pisti.

Toplamda 55 pist... 86 kilometre.

Erzurum... 5 bin yatak... 3 bini dağda... Palandöken'de.

Kar... Beyaz altın... Biraz yağmış... Devamı yakında bekleniyor.

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Duyduk duymadık demeyin



Kayseri'deydik... Gözlemlerimizi yazdık... Pazartesi, salı.

Büyükşehir Belediyesi... Bütçeden yatırıma ayrılan pay... Yüzde 60'ın üzerinde... Bravo Kayseri.

Erzurum'a geldik... Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile çay sohbeti:







- Başkan... Bütçenin ne kadarını yatırıma harcıyorsunuz?

- Büyük kısmını... Yüzde 65'ini... 70'ini.

Bu bir Türkiye rekoru... Erzurum'u alkışlıyoruz.

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Sıfır borç... Sıfır icra/haciz



Sevgili İlhan Cavcav... Gençlerbirliği'nin efsanevi başkanı... Rahmet istedi.

Kulübün parasını harcarken... Titizdi... Eli sıkıydı... Savurganlık nedir bilmezdi.

Öldüğünde... Gençlerbirliği, Süper Lig'deydi... Kulübün kasası para doluydu... Milyonlar.

Sonrası... Hazin hikâye... Gençlerbirliği küme düştü... Milyonlar kuş olup uçtu.

Kayseri'de Memduh Büyükkılıç... Erzurum'da Mehmet Sekmen... Belediye kaynaklarını harcarken, elleri sıkı mı sıkı... İlhan Cavcav'ı hatırladık.

Kayseri'de sormuştuk... Erzurum'da da sorduk.

Belediyenin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu sıfır.

İcra... Haciz... Yok böyle şeyler.

Ey borç batağında çırpınan belediyeler... Ne diyorsunuz?

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Acı ama gerçek



Belediyeler... Eşi, dostu, yandaşı koruma ve kollama kurumları değildir.

Belediye... Parti fark etmez... Sözümüz herkese.

Belediye var... Hısım... Akraba... İşe gelmeden maaş alan bankamatik eleman dolu... Yüzlerce... Binlerce... Bütçenin büyük bölümü personele.

Erzurum... Büyükşehir Belediyesi... Bütçeden personel giderlerine ayrılan pay... Mehmet Sekmen'in yanıtı:

- Yüzde 20... Taşeron şirketlere ödenen paralar dâhil.

İşte Türkiye/belediyecilik gerçeği...

Belediye var... Paralar, Kandil'e akıyor... Konserlere... Bankamatiklere... Trollere... Delegelere.

Belediye var... Başkan, kuruş harcarken kılı kırk yarıyor.

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İstek... Yüksek Hızlı Tren



Rüstem Paşa Bedesteni... Taş Mağazalar Çarşısı... Kongre Caddesi... Gürcü Kapı... Çarşı pazar... Ve mini anket:

- Ey Erzurumlu! Ankara'dan... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan... Bir isteğiniz var mı?

Yoğun istek, Yüksek Hızlı Tren.

Erzurumlu... Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının "Erzurum'a kadar uzatılmasını" istiyor.

***



Kentsel dönüşüm



Devam ediyor... Hız kesmeden.

Tarihi Erzurum Kalesi'nin etekleri gecekondu doluydu... Erzurum'a yakışmıyordu... Yıkıldı... Temizlendi... Kale, ortaya çıktı... Gündüz ve gece çok güzel bir görüntü.

Kentsel dönüşüm... Bugüne kadar 17 bin konut yapıldı. Erzurum modeli... Kavgasız gürültüsüz... Konuşma, uzlaşma ve ikna yöntemi... Vatandaşı küstürmeden.

Mahalle bazlı kentsel dönüşüm... Gezdik... Beğendik.

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İşsizlik... Ve ötesi



Büyükşehir Belediyesi... Başkan Mehmet Sekmen, kapısına geleni geri çevirmiyor... Dinliyor.

Gelenlerin çoğu iş istiyor.

Belediyede iş... Veya bir devlet kurumunda... Maliye... Bayındırlık... Karayolları'nda... İlle de devlet kapısında.

Mehmet Sekmen... İşsiz genci, özel sektöre yönlendirmek istiyor... Fabrikaya... Sigorta var... Yıllık tatil var.

Fakat... Genç de, babası da... Başkana dil döküyorlar:

"Devlette iş... Neresi olursa olsun... Ama mutlaka devlette olsun."

İşte, bir Türkiye gerçeği.

***



Yarın... 'Hele Dadaş hoş musan?'



Erzurum... Sırtını Palandöken Dağları'na yaslamış, bin yıllık Türk/İslam şehri.

Anadolu'nun önsözü.

Cumhuriyet'in kurucu şehirlerinden.

Yarın... Yine bu coğrafyadayız.

Çarşı pazar... Pasinler, İspir dolaşacağız.

Yiğitler diyarının insanlarına soracağız... "Hele Dadaş hoş musan?"