Türkiye'nin kültür, sanat, bilim, turizm ve gastronomi kenti Kayseri'ye gelip de Mehmet Özhaseki ile görüşmeden Ankara'ya dönmek olmaz.

Özhaseki, belediye yönetiminde, siyasette bir okul.







1994... Melikgazi Belediye Başkanı seçildi

Melikgazi Belediye Başkanlığı'ndaki başarısı, onu yükseklere taşıdı. 13 yıl, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı... Milletvekilliği... Bakanlık. Şimdi köşesinde... Geride lekesiz, tertemiz bir isim bıraktı.

***



İSMİ YAŞAYANLAR

Mehmet Atıf Benderlioğlu... 3 Ekim 1950... Yerel seçim... 40 yaşında, Ankara Belediye Başkanı seçildi.

Başarılı bir hizmet dönemi.

Ardından milletvekilliği...

Milli Eğitim Bakanlığı. İsmi, okullarda yaşıyor.

***



ERDOĞAN'IN SEYİR DEFTERİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı... 27 Mart 1994... Yüzde 25.19 oy... Refah Partisi.

Sorunlarla boğuştu... Su... Çöp... Çamur... Trafik...

Çevre yolu... 50'nin üzerinde köprü ve geçit.

Ve 1997... Siirt'te okuduğu şiir... Ardından cezaevi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın kariyerinde, İstanbul başarısı olmasaydı... Parti liderliğine... Milletvekilliğine... Başbakanlığa... Cumhurbaşkanlığı'na... Yükselebilir miydi?

***



BELEDİYE... SİYASET FİDANLIĞI

Yerel yönetimler, siyasetin arka bahçesidir... İnsan kaynağıdır... Fidanlığıdır.

1955... Adnan Menderes dönemi... İsmet Sezgin... Henüz 27 yaşında iken Aydın Belediye Başkanı seçildi.

Yerel yönetimdeki başarısı onu yükseklere taşıdı:

Milletvekilliği... Bakanlık... TBMM Başkanlığı.

***



FRANSA'DAN

Jacques Chirac... Paris'in başarılı Belediye Başkanı'ydı.

Başarı merdivenleri... Ve Fransa Cumhurbaşkanlığı.

Paris dersinde sınıfta kalsaydı, cumhurbaşkanlığına giden merdivenleri tırmanamazdı.

***



SON ÖRNEK... MEMDUH BÜYÜKKILIÇ

Kayseri... Metropol ilçede, Melikgazi Belediye Başkanı idi.







7/24... Halkın içindeydi... Çarşı pazar... Sokak sokak dolaştı... Yetimin başını okşadı... Hizmette yarıştı.

Ve şimdi... Büyükşehir Belediye Başkanı. Sanırız... Bu kadar örnek yeter.

***



ERBAKAN... NASIL BAŞBAKAN OLDU?

Yerel seçim... 27 Mart 1994... Seçime 13 siyasi parti katıldı.

Refah Partisi... Birinci oldu... 28 ilde belediye başkanlığı kazandı.

Anavatan Partisi... İkinci... 14 belediye başkanlığı.

Doğruyol Partisi... Üçüncü... 12 belediye.

Ve diğerleri.

Sonra... 1995... Milletvekili seçimleri... Seçimin şampiyonu, yüzde 21.38 oy ve 158 milletvekili ile Profesör Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi.

Refah Partisi'ni birinciliğe taşıyan... Yerel seçimlerdeki başarısı oldu.

Önce yerel, sonra geneldeki performans... Ve ardından Erbakan, Başbakan... 28 Haziran 1996.

Refah belediyeciliği, hizmet odaklıydı... Konserlerle, kariyer hesaplarıyla meşgul olmadı... Belediye başkanları, enerjilerini parti içi çekişmelerle harcamadı.

***



KİTAP FUARI

Anadolu'nun en büyük fuarlarından.

Belediye organizasyonu.







Geçen yıl 1 milyon 39 bin 93 ziyaretçi.

Bu yıl... Yedincisi yapıldı... 10 gün sürdü... Ziyaretçi, geçen yıldan fazla.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın izniyle... 35 ilden, fuara öğrenci geldi.

Kayseri... Konserler şehri değil... Bir kez daha altın çizelim, fuarlar şehri.

***



KONSER YOK... YARDIM ÇOK

Kayseri... Büyükşehir... Memduh Büyükkılıç... Konser düzenlemiyor.

Ama... Etkinlikten de geri kalmıyor.

Son üç ayda... Bilim Şenliği... Antika Fuarı... Gastronomi Festivali... Kitap Fuarı... Mobilya Fuarı.







"Fuarlar şehri" denilse yeridir.

Konserlere harcanacak para... Tenis kortu oluyor... Olimpik yüzme havuzu oluyor... Spor salonu oluyor... Üniversite öğrencileri için ücretsiz çamaşır yıkama merkezi oluyor... Ütü bile yapılıyor, yine ücretsiz.







Bitmedi... Çocuklara süt oluyor... Kırtasiye desteği oluyor.

Üniversite öğrencilerine ulaşım yardımı oluyor.

***



YAKIŞTI

Havalimanı terminali... Kayseri'ye yakışmıyordu.

Küçüktü... Yetersizdi.







Havalimanını kullanan herkes şikâyetçiydi.

Nihayet... Kayseri, yeni, modern, büyüyen şehre yakışan bir terminale kavuştu. Beğendik.

***



ZENGİN YEREL MUTFAK

Kayseri, 5 bin yıllık tarihe sahip, kadim kent.

Yerel lezzetleri, et ve hamur işi.







Başta... Pastırma... Sucuk...

Tadına doyulamayan mantı... Pöç... Yağlama...

Kurşun aşı... Tirit... Örgülü pilav... Cıvıklı... Tahinli yaprak sarma... Yoğurt tatlısı... Say say bitmez.

Kayseri'de... Misafirler... Bu lezzetleri tatmadan gönderilmez.

***



ALTIN BAYRAKLI ŞEHİR

Erciyes Kayak Merkezi... 2023-2024 kış sezonu 2.5 milyon ziyaretçi... Değişik ülkelerden.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi... Yaz sezonunda, 30 futbol takımı kamp yapmaya geldi.







Kayseri... Avrupa'nın En İyi Spor Şehri seçildi... Altın Bayrak Ödülü aldı.

Belediye kasasına bakıyorsunuz... Para dolu. Personele borç... Sigortaya borç... Sıfır.

***



NOKTA... VE HESAP ZAMANI

Budur... Belediye yönetimi budur. Yerel yöneticilik... Gönül işidir... Hizmet işidir... Partizanlık değildir.

Eşi dostu kayırmak... Hısmı akrabayı işe almak... Kadroları, işe gelmeyen yandaş... Bankamatik personelle doldurmak... Sigorta primlerini ödememek... Borç batağına saplanmak... Milyon liraları konserlere akıtmak... Belediyecilik değildir.

Şu parti olabilir... Ya da bu parti... Veya öteki... Fark etmez... Başaramayan... Parayı yönetemeyen... Kaynağı çarçur eden... Borca batan... Belediye imkânlarını ona buna peşkeş çeken... Partisine, rozetine bakılmadan hesabını vermelidir.