Yayladağı sınır kapısında... Sınıra sıfır Yayladağı ilçesinde... Belen, Arsuz, İskenderun, Reyhanlı'da... O kadar çok sığınmacı Suriyeliden aynı sözleri dinledik ki:

"Şükran Türkiye... Şükran Erdoğan."







Zaman... Su misali akıp gidiyor.

Suriye/Suriyeliler için bu çileli günler elbette sona erecek... Güneş doğacak... Gün ağaracak.

Belki aylar, büyük olasılıkla da yıllar alacak.

Ama Suriye'deki... Türkiye'deki... Dünyanın her yerindeki Suriyeliler, aradan bir asır da geçse, Türkiye'yi şükranla anacaklar.

***

'SURİYE SAKİNLEŞİNCE'



Mahmud Habeş... İdlibli... Yıllardır Türkiye'de.

Suriye'ye dönüyor.

Muhammed Türkmen... 10 çocuklu... 2015'te Türkiye'ye gelmiş... İstanbul'a.

Muhammed de dönüyor.







Soruyoruz:

- Ya arkadaşlarınız... Sizlerle birlikte Türkiye'ye sığınanlar... Onlar neredeler? Dönüyorlar mı?

Önce susuyorlar... Biz soruyu tekrarlayınca... Mahmud, "Biraz daha bekleyecekler" diyor.

Muhammed... "Acele etmiyorlar" diyerek söze başlıyor:

- Bazıları burada dükkân açtı... Çocukları okula gidiyor... Onlar da dönerler... Havalar ısınınca... Suriye sakinleşince.

***

HÜSEYİN YAYMAN DOĞRU SÖYLÜYOR



Sınır kapıları, geçen haftaki kadar olmasa da... Yine canlı... Giden gidene.

Halep'e... Şam'a... Lazkiye'ye...

Ama... Suriye'ye dönmekte acele etmeyen... Bekleyen... Hatta Türkiye'de kalmayı/ yaşamayı düşünen çok.







Hüseyin Yayman... Hatay Milletvekili... "Ehlen ve sehlen" diyerek Suriyelileri etrafına topluyor.

■ Sizler kardeşimizsiniz... İsteyen gider, isteyen kalır... Kendiniz bilirsiniz.

■ Suriye'de yeni bir sistem kurulacak... Alevi, Sünni, Müslüman, Hıristiyan, Türk, Arap, Kürt, Dürzi... Hepinizi kucaklayacak bir yönetim olacak.

■ Fakat... Bunun olabilmesi için dönmeniz şart... Ülkenize dönün, yapılacak seçimde oy kullanın... Suriye'nin geleceğine siz karar verin.

***

10 YIL ÖNCE... 10 YIL SONRA



Cemil Çiçek, Meclis Başkanı'ydı... 2015.

Hatay'a gidecektim... Yayladağı'na.

Sınırın hemen bitişiğinde... Türkmenler... Bayırbucak Türkmenleri zor durumdaydılar.

Cemil Çiçek de Türkmen kökenli.

Yayladağı'na gideceğimi öğrenince... Bir zarfa 10 bin lira koydu... Uzattı:

"Bayırbucak Türklerine verin... Ama benim gönderdiğimi söylemeyin... Paranın kimden geldiğini bilmesinler."

Hatay'da... Yayladağı'na gitmeden önce... Hatay Valisi'ne uğradım... Ercan Topaca'ya:

- Vali Bey... Bu zarfta 10 bin lira var... Lütfen sayın... Ve Sayın TBMM Başkanı'nı arayın... Parayı size verdiğimi söyleyin... Bayırbucak Türkmenleri için.

Sonra... Vali Ercan Topaca ile birlikte... Yayladağı ilçesine gittik.

Sınır tarafına geçtik... Para, yerli yerinde, sahibine verildi. Kimden geldiği söylenmeden.

Aradan 9 yıl geçti... Cemil Bey, bu defa, "Benim adıma Suriyeli çocuklara harçlık verin" deyince... Telefonun sesi açıktı... Hüseyin Yayman da dinledi...

Ve... "Sayın Başkanım" dedi:

- Merak etmeyin... Çocukları sizin adınıza sevindireceğim... Harçlıksız göndermeyeceğim.

***

SINIRLAR... ÇOCUK BAHÇESİ



Dikkatimizi çekti... Cilvegözü... Ve diğer sınır kapıları... Çocuk bahçesi gibi.

Eğer... 10 aile Suriye'ye geri dönüyorsa...

En az 70-80 kişi gidiyor demektir.







Tek çocuklu aile hiç görmedim.

5 çocuklu... 10 çocuklu aile o kadar çok ki.

Çocukların çoğu ise... Türkiye doğumlu.

Türkçeleri... Sanırsınız anadili.

***

DEVLET BABA



Mehmet Miraç Topaloğlu... Malatyalı... İdlib'den Sorumlu Hatay Vali Yardımcısı.

Cilvegözü sınır kapısı Mülki İdare Amiri.

Makamı... Sınırın sıfır noktası.







Gidişler... Sığınmacıların dönüşü... Onun kontrolünde.

Topaloğlu... Baba gibi... Evladını uğurlayan şefkatli bir baba... Sınır kapısında ikram da var, iltifat da.

"Yerimi, yurdumu özlüyorum" diyenler... "Doğduğum toprağa gidiyorum" diyenler... Ağlayanlar... Zafer işareti yapanlar...

"Baba yerine koydukları" Mehmet Miraç Topaloğlu'nun elini öpmeye çalışıyorlar... "Şükran" diyorlar... Helallik istiyorlar.

***

HATAY DESTANI



Mehmet Öntürk... Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı... Sadece Hataylıların değil, Suriyeli sığınmacıların... Misafirlerin de başkanı.

Sığınmacılara, "Akrabalarımız" diyor:

- Özgür Suriye'de yeni bir rejim kurulacak... Suriye'nin toprak bütünlüğü korunacak... Akrabalık bağlarımız daha da güçlenecek.

Çileli Hatay... Depremzede Hatay... Vefalı Hatay... Kendileri sıkıntı içindeyken, sığınmacıları aç ve açıkta bırakmayan Hataylılar.

Büyük Atatürk'ün, "Şahsi meselem" dediği Hatay.

İnsanlık destanı yazıyor.

***

'HEPİMİZİN' ERDOĞAN'I



Suriyeli kadın... İçlerinde başı açık olan da var, kapalı olan da.

Kadınlarla sohbet... Hüseyin Yayman da yanımızda... Kendisini tanıtıyor... AK Parti Milletvekili olduğunu söylüyor.

Araya giriyorum... "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisi... Hüseyin Bey, Erdoğan'ın milletvekili" diyorum.

Suriyeli kadın... Gülerek... İtiraz edercesine... Sesini yükseltiyor:

"O hepimizin Erdoğan'ı... Bizim de Erdoğan'ımız."

***

ÇOCUKLARA HARÇLIK



Telefonumuz çaldı... Arayan Cemil Çiçek... Sordu:

- Neredesiniz? Herhalde yalnız değilsiniz... Etrafınız kalabalık mı? Sesler geliyor.

Anlattık... Hatay... Cilvegözü sınır kapısı... Suriye... Sığınmacılar... Çocuklar...

Cemil Bey, "İyi etmişsiniz" dedi... Ve ekledi:

- Çocuklara mutlaka harçlık verin... Benim adıma... Ben size öderim.

***

YARIN.... CEMİL MERİÇ DİYARINDAN



Sınıra kadar gelip de... Sınırın sıfır noktasındaki Reyhanlı'da bir gün geçirmemek olmaz.







Müze gibi... Film platosu gibi... Sığınmacı sayısı, Reyhanlı ilçesinin nüfusundan fazla.

Yarın... Uzun uzun anlatacağız.