Sınır kapılarını dolaştım... Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile birlikte... Suriye'ye dönen sığınmacılarla konuştum... Görev tamam, Ankara'ya döneceğim... Fakat:

Asrın depreminde 84 bin yapının, 311 bin 586 bağımsız bölümün yıkıldığı şehirde durum nedir? Araştırıp yazmadan ayrılmak olmaz.

Öyle büyük bir felaket ki... Hatay'ın 15 ilçesinde 1 milyon 686 bin 43 kişi etkilendi. Yarım milyondan fazla insan Hatay'ı terk etti.

Gidenlerin çoğu döndü... Ama... İl dışında hâlâ 129 bin 532 Hataylı depremzede var.

***



Enkaz



Japonya... 9 büyüklüğünde deprem... Ardından tsunami... Ve sonrasında kaldırılan enkaz... 31 milyon ton.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı dedi ki:

"Hatay'da şu ana kadar kaldırılan enkaz... 41 milyon ton."

Başka söze gerek var mı?

Ağır yaralı Hatay, hızla toparlanıyor... Yaralar sarılıyor... Tarihi şehir küllerinden yeniden doğuyor... Ama zamana ihtiyaç var.

***



Devlet-millet



Depremin ardından... 204 konteyner kent yapıldı... 74 bin 410 konteyner.

Kolay değil... Devlet-millet işbirliği.







Nereye baksanız şantiye... İl merkezinde ve ilçelerde, kalıcı konutlar yükseliyor.

32 bin 160 konut... Halk sahiplerine teslim edilmiş.

128 bin konut ve 12 bin işyeri ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

***



Hatay Valisi



Vali Mustafa Masatlı... Günde 2 vardiya çalışıyor... 16 saat... Şantiye şefi.







Eşi Esra Masatlı... Hatay'ın annesi... Öksüzün, yetimin, dulun, ihtiyaç sahibinin koruyucu meleği.

Valilik konutu... Lojmanı yok. Vali ve eşi, kira evinde oturuyorlar.

***



Ahmet Eren



Bitlisli... Hayırsever sanayici... Holding sahibi.

Bitlis'e üniversite yaptırdı... 10 bine yakın öğrencisi var.

Hatay... Deprem... Ahmet Eren, koşup gelmiş... Yayladağı ilçesine okul yaptırmış... Alkışlıyoruz.

Depremde... Hatay'daki okulların üçte biri kullanılamaz hale gelmişti. Devlet-millet işbirliği... 119 okul yapılmış.

Vali Mustafa Masatlı dedi ki:

"111 okulun inşaatı devam ediyor... 33 okul da ihale aşamasında."

***



Hayat ağacı



Hatay... Türkiye'nin en büyük şantiyesi.

Kamu kampüsü yapılıyor... Devletin 10 kurumu aynı kampüste görev yapacak.

Tarihi valilik binası... Asrın depremi... Yıkıldı... Yenisi yapılıyor... Kaba inşaat bitmiş.







Tarihi... Hatay Parlamento binası...

İnşaatı tam gaz sürüyor.

Vali Mustafa Masatlı ile çelikten yapılmış geçici valilik binasında görüştük.

Bana bir hediye verdi... Hayat ağacı. Mozaikten yapılmış. Teşekkürler.

***



Beğendik



Örnek bir proje...

"Yüreğimizdeki Işık."

Depremden sonra öksüz ve yetim kalan 6 bin 868 çocuğu, koruyup kollama, himaye etme projesi.







Vali... Eşi... Vali yardımcıları ve eşleri... Kaymakamlar... Eşleri... Hepsi "zimmetli öksüz, yetim" sahibi.

Mustafa Masatlı... Çocukların tamamının babası. Esra Hanım... 6 binden fazla çocuğun annesi.

Duygulandık... Kutladık... Allah razı olsun.

***



Tarihin mirası



Hatay... Tarihin mirası... Camiler... Kiliseler... Çoğu depremde hasar gördü. Şu anda... 100 tarihi binada restorasyon devam ediyor.

Hatay şantiyesinden birkaç ayrıntı:

550 yataklı Eğitim Hastanesi... Bitti.

300 yataklı Defne Devlet Hastanesi... Bitti.

200 yataklı İskenderun Devlet Hastanesi... Bitti.

Yapılan sağlık yatırımlarını saysak... Yerimiz yetmez.

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Büyük Türkiye



Kadınlar... "Hayat Hatay" markasıyla üretiyorlar, satıyorlar. 50 kadın kooperatifi var. Vali Masatlı, onlara dükkân vermiş... 30 dükkân.

Türkiye... Büyük devlet... Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi var... Valiliğin eseri... Fiziksel Engelliler Vakfı çalıştırıyor.

***



Uzun çarşı



Şehrin nabzının attığı yer... Yüzlerce dükkân... Geçmiş dönemin AVM'si... Kapalıçarşı. Hüseyin Yayman ile birlikte dolaştık. Çarşı canlı... Gezenler... Alışveriş edenler.

Edip Corc Bozkurt... Stephan Kuyumcusu... Sordum:

- İşler nasıl?









- Görüyorsunuz... Hatay giderek toparlanıyor... İşler açılıyor... Kahveniz nasıl olsun?

Kapalıçarşı'nın 41 yıllık baharatçısı Yusuf Altok kahveleri getirdi:

Ve... "Yazmazsanız gücenirim" dedi:

"Devletimiz... Valimiz... Kapalıçarşı'yı yıkmasın...

Dükkânların çoğu sağlam... Ben milliyetçiyim... Toprak milliyetçisi...

Çarşı böyle kalsın." Çarşı hasarlı... Yepyeni... Sağlam... Modern bir hâle gelecek.

Ama... Anket yapılsa... Çarşı esnafına sorulsa... "Çoğunluk, çarşının bu hâlinden memnun."