ÜSKÜP (KUZEY MAKEDONYA)

Televizyon dizisi değil, gerçeğin ta kendisi... Balkan Türklerinin, Evlad-ı Fatihan'ın sevinci, acısı, gözyaşları, çilesi... Yaşamlarının hikâyesi.

Üsküp'te bir araya geldiğimiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un dediği gibi:

"Balkan ülkeleri bizim ayak izlerimizin, geçmişimizin olduğu bir yer... Bütün imkânlarımızla bu coğrafyaya dostluk ve kardeşlik ilişkisini yaymaya devam ediyoruz."

TBMM Başkanı doğru söylüyor:

Kültürel diplomasi kurumlarımız TİKA... Yunus Emre Enstitüsü... Maarif Vakfı... Vakıflar Genel Müdürlüğü, ecdadın ayak izlerini takip ederek tarihin mirası eski eserleri gün yüzüne çıkarıyor.

Evet... Balkanlar'da nereye gitseniz... Türklerin ayak izleri görülüyor.

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Sadık Albayrak... Atatürk'ün okulunda

Aydın Kaboğlu... Artvinli... Elveda Rumeli dizisini ağlayarak izleyenlerden. Kuzey Makedonya yazılarımı okuyunca... Yine gözyaşlarını tutamamış.

İsmet Hacısalihoğlu... Rumeli notlarını okurken duygu seline kapılan Trabzonlu.

Balkan ülkelerinden... Yurtiçinden... O kadar çok arayan ve mesaj yollayan oldu ki.

Sadık Albayrak... Gazeteci, yazar... Yazdığımız yerlere seneler önce gitmiş.

Manastır... Atatürk'ün okuduğu askeri lise... Ve hatıra/ şeref defterine yazdıkları... Paylaşmazsak olmaz:

"Ey genç Mustafa Kemal,

Makedonya'nın dağlarından yola çıktın, ta Ortadoğu'ya kadar gittin... Ve sonunda Ankara'da karar kıldın.

Keşke senden sonra gelenler de, senin bu okulda aldığın dersleri alsalardı... Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin çok ilerisine götürürlerdi."

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Gözyaşları... Ve dersler

Manastır Askeri İdadisi'nde... Ata'mızın okulunda... Şeref defterine göz gezdirince... Sadık Albayrak'ın yazdıklarını okuyunca... Telefonun tuşlarına bastım.

Karşımda Sadık Bey.

"Atatürk'ün okuduğu dersler" konusunu açtım. Albayrak, "Rumeli notlarınla beni ağlattın" dedi ve ekledi:

-Mustafa Kemal, askeri lisede sadece askerlik eğitimi alıp matematik, fen okumamış... İslam tarihini, Arapça'yı, Kuran'ı da öğrenmiş... Yabancı dil eğitimi de almış.

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Ohri hemşeriliği

Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova anlattı.

Türkiye'ye gelmiş... Görüşmeler yapmış... Anayasa Mahkemesi'ni de ziyaret etmiş. Sohbet sırasında öğrenmiş ki... Üyelerden biri Balkan kökenli. Makedonya'nın Ohri şehrinden. Başlamışlar... Balkanlar/ Balkan Türkleri üzerine sohbete. Bayan Cumhurbaşkanı'na dedim ki:

- Türkiye'de soyadı Ohri olan o kadar çok kişi var ki.

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Yorumsuz

"Türkiye... Çevresinde ve dünyada muazzam roller üstlenen bir ülke... Ortadoğu coğrafyası, Türkiye'nin birikiminden daha fazla yararlanmalı."

Bunlar... Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'nın sözleri.

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Şarkılar hep seni söyler

Makedonya notlarında, Atatürk'ün sevdiği şarkılardan birkaçını yazdım. Selanik'ten... Üsküp'ten... Manastır'dan arayan arayana. Biri... "Atatürk, 'Dağlar dağlar viran dağlar/Yüzüm güler, kalbim ağlar' şarkısını çok severdi... Neden yazmadınız?" diyor. Diğeri... Bilmediğim bir şarkıdan söz ediyor... "Atatürk severdi" diyerek:

"Mavrova'dan aldım sümbül bir okka nohut,

Al beni bire sar more sümbül koynunda uyut."

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Göç

Makedonya'da nüfus azalıyor... Nedenini sorduk. Ölüm oranı, doğum oranından fazla.

Bu arada, kadın sayısının erkekten çok olduğunu öğrendik... Ama kadınlar, fazla çocuk doğurmak istemiyor. Nüfus azalmasının bir diğer sebebi... Göç... Türkiye'ye göç... Avrupa'ya, Amerika'ya göç.

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Örgütlü toplum

Kuzey Makedonya'da... 60'ın üzerinde Türk sivil toplum örgütü olduğunu biliyor muydunuz? Kültür... Spor... Yardımlaşma... Sanat... Sağlık... Eğitim... Kooperatif... Meslek örgütleri... Aklınıza ne gelirse... Bizimkiler, birlik ve beraberlik içindeler... Örgütlenmişler.

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Doğru söze ne denir?

Türk Demokratik Partisi. Türk Milli Birlik Hareketi Partisi. Türk Hareket Partisi. Kuzey Makedonya'da bizimkilerin kurdukları partiler. Kahvede, Üsküplü Türklerle sohbet... Sordum:

- Türk nüfus belli... 3 parti çok değil mi?

Yanıt... Kahvenin sahibinden geldi:

- Türkiye'yi... Asıl vatanımızı örnek alıyoruz... Sizde parti sayısı 100'ü geçmedi mi?

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Emanetler bende

Ankara'da gazetecilik yapıyorum... İstanbul'a ara sıra gidiyorum. Ama... İlk gidişte özellikle 2 ilçeye uğrayacağım:

Bayrampaşa... Ve Eyüpsultan'a.

Zira... Makedonya'daki akrabalarına söz verdim. Bazı yakınlarına benimle bir şeyler gönderdiler... Ufak tefek emanetler.

Mutlaka akrabalarıyla tanışmam için.

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Veda

Elveda Rumeli. Allah'a ısmarladık küçük, şirin, yeşil ve tepelerinde Türk bayrağının dalgalandığı Kuzey Makedonya. "Küçük Türkiye" mi demeliyiz yoksa?