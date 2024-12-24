Türkçe... Balkan coğrafyasının kültür dili... Türk toplumunu diri tutan temel direk.

Evlad-ı Fatihan... Fatih'in soyundan gelenler... Türkçe, onları kaynaştıran en büyük değer.

Bu topraklarda, Türkçe demek... Türk diline sahip çıkmak demek... Birlikte yaşamayı... Kardeşliği... Hoşgörüyü... Karşılıklı sevgi ve saygıyı sürdürmek demek.







Kuzey Makedonya'da her yıl "Türkçe Bayramı" kutlanıyor. Resmi bayram.

Üsküp... Atatürk'ün askeri okulda okuduğu Manastır... Ohri... Kalkandere... Gostivar... Ey!.. Evlad-ı Fatihan... Bayramınız kutlu olsun.

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Asırlık çınar



Tefeyyüz... "İlerleme" demek... "Yükselme" demek.

Başkent Üsküp'te Türkçe eğitim veren asırlık çınar: Tefeyyüz İlköğretim Okulu.

Makedonya'ya gelip... Üsküp'ü görüp... Bu okulu ziyaret etmeden dönmek olmaz.







Okula girdik... Ellerinde Türk bayrakları... Yavrularımız... "Türkiye... Türkiye... Hoş geldiniz" diye haykırmaya başladılar.

Bütün arkadaşlarımızda gözyaşları.

"Arkadaşlarımız" dedik... Açalım. Üsküp'e... "Türkçe Bayramı" için gelen gazeteciler.

Küresel Gazeteciler Konseyi heyeti... Başkan Mehmet Ali Dim... Cengiz Özdemir... Savaş Çokduygulu... Nigar İbrahimova... Lütfü Karakaş... Hacı Odabaş... Esra Öztürk... Hayati Arıgan... Levent Erarslan... Nevzat Çiçek... Nalan Yazgan... Ahmet Coşkunaydın... İmdat Muğlu.

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Tefeyyüz İlköğretim Okulu



Binayı "Hilmi Bey" yaptırmış... 1884 yılında. Ve... Osmanlı Devleti satın almış.

Eğitim yolculuğu, Tefeyyüz İptidai Okulu adıyla başlamış... Hız kesmeden devam ediyor.







Okul Müdürü Salaydin Zekir. Öğrencilerin kıyafetleri... Bayrak... Ay yıldız.

Türkçe şarkılar... Marşlar. Uzun süre bizi bırakmadılar.

Kuzey Makedonya genelinde kutlanan Türkçe Bayramı'nın yanı sıra, bu okulda geçirdiğimiz saatler bizim için bayram içinde bayram oldu.

Çifte bayram.

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Ziyaretçiler



Merak ettik... Bu okula bizden kimler gelmiş diye. İlk ziyaret edenlerden biri... Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel.

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. Son ziyaret... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Arada elbette pek çok devlet adamımız var... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları Cemil Çiçek ve Mustafa Şentop.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gibi.

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Atatürk... 'Kalbimizde'



Okulda... Her ay için ayrı bir köşe düzenleniyor... Yıllardır süren bir uygulama. Bu yılın, kasım ayı köşesi. Fotoğrafını çektik.

En yukarıda... Sol köşede... Elbette Atatürk. Bir başka fotoğraf... Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım.

Başöğretmen Atatürk... Kara tahtanın başında... Türkçe öğretiyor... Ve Diyor ki:

"Ey yükselen nesil! Gelecek sizindir... Cumhuriyet'i biz kurduk... Onu yaşatacak ve sürdürecek sizsiniz."







Bir başka fotoğraf... Büyük Atatürk, öğretmen ve öğrencilerle birlikte.

Köşe... Atatürk rüzgârı... Atatürk ve çocuklar... O kadar çok ki. Fotoğraf... Atatürk tabutta... Başında Mehmetçik nöbet tutuyor... Fotoğrafın altındaki yazı:

"Milletinin bağımsızlık mücadelesi için ömrünün her devresinde çabalayan Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybedeli tam 69 yıl."

Atam!

Doğduğun... Okuduğun coğrafyanın insanları... Öğretmenler... Öğrenciler... Balkanlar'daki Türkler... Adın geçtikçe, "Kalbimizde" diye bağırıyorlar.

"Yaşıyor" diye haykırıyorlar.

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Sevindik



Bilmiyorduk... Öğrendik... Ve çok sevindik. Kuzey Makedonya'da her yıl bir yarışma yapılıyor:

"Anadilim Türkçe" yarışması.

Elbette ödül var... Ama ödül kimin umurunda... Herkes, anadili Türkçe'yi yükseltme yarışında.

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Dörtlük



Bölgenin önemli gazetesi... Yeni Balkan.

Her sayısı, Türkiye kokuyor... Türkçe kokuyor.

Yeni Balkan'ın eski sayılarını karıştırıyorum.

Bir dörtlük dikkatimi çekiyor:

"Güzel dil, Türkçe bize,

Başka dil gece bize,

İstanbul konuşması,

En saf, en ince bize."

İşte... Evlad-ı Fatihan... İşte Balkanlar'daki Türkler... Türkiye denilince, Türkçe denilince heyecanlanan, gurur duyan insanlar.

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Uluslararası eğitim abidesi



Yüzde yüz yerli ve milli eğitim kurumumuz... Uluslararası Balkan Üniversitesi. 2006'da kuruldu... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde.







Rektörü bir Dadaş. Erzurumlu... Prof. Dr. Lütfi Sunar.

Üniversitede... Eğitim dili İngilizce. 300 akademisyen görev yapıyor. 3 bin 800 öğrencisi var... 1800 öğrenci... Türkiye'den.

400 öğrenci... Dünyanın farklı ülkelerinden. Gerisi... Gönül coğrafyamızdan.

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Vizyon... Misyon



Özel... Uluslararası Vizyon Üniversitesi... Eğitim dili Türkçe.

Yine... Yerli ve milli bir yüksek eğitim kurumu. Makedonya yasalarına göre kurulmuş... Balkan Üniversitesi gibi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can...

Üniversitenin misyonu... Çok kültürlü Makedonya'da bilgi ve bilim üretmek... Farklı kültürel değerleri yaşatmak... Ve... Türk benliğini muhafaza etmek...

Vizyon Üniversitesi ile ilgili... Fazla söze ne gerek var.

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Büyük nehir



Türkçe... Bir büyük nehir... Tarihimizin köklerinden gelen... Derin geçmişimizden bugüne akmaya devam eden, coşkun bir nehir.

Kuzey Makedonya'da... Türkçe yazılar... Türkçe eğitim veren okullar... Toplantılarda Türkçe konuşmalar... Türkçe seçim nutukları... İşte Balkanlar.

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'Devam' yağmuru



Rumeli'yi... Kuzey Makedonya'yı yazdık... Dün... Yağmura tutulduk. Telefon yağmuru... Elektronik posta mesajı yağmuru... Arayan arayana.

Balkanlar'dan... İstanbul'dan... Bursa'dan... Türkiye'nin her tarafından.

Yarın... Evlad-ı Fatihan diyarından notlara devam.