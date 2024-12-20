Yıllarca teröre destek veren... Terör örgütlerine silah gönderen ülkeler bile Türkiye'nin Suriye politikasını överken... Suriye konusunda, "Türkiye'nin anahtar ülke" olduğunu söylerken...

İçimizde... Parlamentomuzda Türkiye'nin izlediği politikayı eleştirenler, yerden yere vuranlar var.

Neden?

Seçmene selam yollamak... Tribünlerden alkış almak için.

Bu... Muhalefet yapmak değildir ki.

Acı ama gerçek... Siyasetteki sefaletin somut göstergesidir.

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Ortak akıl... Devlet aklı



Siyaset kurumu, tek sesli orkestra değildir.

Farklı sesler... Kıyasıya rekabet... Siyasetin doğasında vardır... Olmazsa olmaz.

Ama... Konu dış politikaya gelince... Ortak akla... Devlet aklına ihtiyaç vardır.

Ortak akıl, böyle bir dönemde sergilenmeyecek de ne zaman sergilenecek?

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Ağzı olan konuşuyor



Muhalefettir... Eleştirecektir... Hakkıdır... Yol gösterecektir.

Ama konu ülkenin dış politikası ise... Herkes söylediğine dikkat etmelidir.







Meclis... Bütçe müzakereleri... İzlenen dış politika için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a neler söylenmedi ki?







Kâğıda döksek sayfalar tutar.

"Dış politika iç açıcı değil" diyen de var...

"Dışişleri Bakanı Hakan Fidan savrulma hâlinde... Türbülans içinde... Dehliz karanlığında" diyen de.

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Vur abalıya



Amerika'sı... Avrupa'sı... Yabancı medyası... Günlerdir... "Türk dış politikasına övgü düzüyor."

Bizde ise... Milletin temsilcileri... "Vur abalıya" misali, ağzına geleni söylüyor.

Türkiye'nin Suriye konusunda izlediği siyaset için "Derme çatma oyun" diyen de var.

"Uygulanan siyaset hamasettir, popülizmdir" diyen de.

Hatta... "Diplomasi, şirazesinden çıktı" diyen bile var.

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Bir siyaset dersi



Başbakan Adnan Menderes, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuracak "Londra Antlaşması" için İngiltere'ye gideceği zaman...

CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, Başbakan'a bir mesaj gönderir:







- İngiltere'de, önemli devlet görevinde iken, hükümete muhalefet etmeyeceğiz... Sayın Başbakan, Türkiye'nin desteğinin arkasında olduğunu bilsin.







Menderes'in uçağı Londra yakınlarında düştü.

Başbakan tedavi oldu... İyileşti... İstanbul'da dinlendi... Yataklı trenle Ankara'ya geldi.

Ankara Garı'nda... Başbakan Menderes'i karşılayanların başında... İsmet İnönü vardı.

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Uzun sözün kısası



Türkiye, ateş çemberi Ortadoğu'da sayısız sorunla uğraşırken... Siyaset üretirken... Milletin temsilcisi, "Muhalefet yapacağım" diye, Meclis'te, Türkiye'nin izlediği politika için "Derme çatma oyunlar... Bundan memlekete hayır gelmez" dememelidir.

Eğer derse... Böyle bir üsluptan partisine hayır gelmez.

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Atatürk'ün Meclis'i



Türkiye'nin yokluk yılları... 1924... Yurtdışından göç... Balkanlar'dan... Rusya'dan... Suriye'den... Az değil, gelenler bir milyonun üzerinde.

Türkiye'de onlar için örnek köyler kuruluyor.

Gelenler... Değişik illere yerleştiriliyor.







27 Ekim 1924... Meclis'te bu konu konuşuluyor.

Mübadele İskân ve İmar Bakanı Rafet Bey (Canıtez) Meclis'e bilgi sunuyor.

Sonra... Söz isteyen kürsüye çıkıp konuşuyor:

İstanbul Milletvekili Rauf Bey (Orbay).

Dahiliye Vekili Recep Bey (Peker).

Dersim Milletvekili Feridun Fikri Bey (Düşünsel).







Menteşe Milletvekili Yunus Nadi.

İzmir Milletvekili Mahmut Esat Bey (Bozkurt).

Maarif Vekili Vasıf Bey (Çınar).

Maliye Vekili Abdülhalik Bey (Renda).

Ticaret Vekili Hasan Bey (Saka).

Müdafaa-i Milliye Vekili Kazım Bey (Özalp).

Konuşmalar... Ekonomik sıkıntı içindeki Türkiye'nin misafirleri... Göç nüfusunu bağrına basan devlet adamı konuşmaları.

Üslup... Konuşmalardaki derinlik... Hani ne derler? Okurken şapka çıkardık.

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'Hududu Milli'



Türkiye Büyük Millet Meclisi... 23 Nisan 1920'de açıldı.

24 Nisan 1920... Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa, Meclis kürsüsünde.

Uzun konuşuyor. Türkiye'nin Batı sınırından söz ediyor... "Edirne" diyor.

Ve... "Cenup (Güney) hududunun (sınırının) İskenderun'un güneyinden başladığını" söylüyor. Halep'ten... Süleymaniye'den söz ediyor... Komşu ülkelerden.







Ve sözü "Hududu Milli"ye getiriyor... Milli hudut.

İslam dünyasının hududu.

"Hepsi kardeştir" diyor. (Birinci Meclis tutanaklarından.)

Büyük Atatürk'ün "Kardeş" dediği coğrafyanın insanları, 100 yıl sonra dara düşünce Türkiye'ye sığındılar.

"Kardeş bildikleri" Türkiye'ye.

Siyaset yapmak uğruna "kardeşlerimize" olmadık hakaretlerde bulunmak... "Defolup gitsinler" demek niye?

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Lafa bak hizaya gel



Milletin temsilcisi... "Güya" muhalefet yapıyor.

Meclis'te... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı... Türkiye'nin dış politikasını eleştiriyor.

"Dışişleri Bakanlığı'nda diplomasi devre dışıdır... Suriye politikası yanlıştır" diyor.

Onun yanlış dediğine... Bugün, dünya şapka çıkarıyor.