ÜSKÜP (KUZEY MAKEDONYA)

Türkçe'nin... Türk toplumunun "resmi ve milli bayramı (21 Aralık)" olarak kutlandığı bir ülkedeyim.

"Evlad-ı Fatihan" diye tanımladığımız gönül coğrafyamızdayım.







Atatürk denilince akan suların durduğu topraklardayım.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyim.

Yahya Kemal Beyatlı'nın doğduğu şehirdeyim.

Rumeli notları... O kadar çok ki... Hangi birini anlatayım?

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BALKANLARDAKİ ANADOLU



İstanbul'un fethinden önce Osmanlı egemenliğine geçen... 600 yıla yakın Osmanlı toprağı olan bir bölge. Ezan sesinin, İstanbul'dan yıllar önce yükseldiği diyarlar.

Şehrin silüetinde... Cami, cami, yine cami var.

Sultan Murad Camii.







Ve diğer camiler... O kadar çok ki. Caminin avlusunda Yahya Kemal Beyatlı'nın annesinin mezarı.

Türk okulları.

Türkçe ninniler... Türkçe mezar taşları.

Ortak tarihimiz, ortak kültürümüz olan bir ülkeden söz ediyorum.

Üsküp'teyim... Ama... Sanki Niğde, Yozgat, Kırşehir, Çorum gibi bir şehirdeyim.

Yemekler... Aile yaşamı... Düğün... Sünnet... Kına gecesi... Aynı.

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TÜRKİYE... 'ANA ÜLKE'



Perşembe günü geldim.

Mehmet Ali Dim, Cengiz Özdemir, Savaş Çokduygulu ve diğer arkadaşlarla gezdim.

Hani ne derler, yorulana, ayaklarımıza kara sular inene kadar.







İnsanlar... Türkiye'den, "Ana ülke" diye söz ediyorlar.

Türkiye'ye... "Şahlanmış bir ülke... Dünyanın en önemli ülkelerinden biri" gözüyle bakıyorlar.

Türkiyem... Balkan Türkleri için ümit... Rüya... Hayal ülkesi.

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CUMHURBAŞKANI



Gordana Siljanovska Davkova... Cumhurbaşkanı. Türk değil... Ama, "Türklerin de oyunu aldığını" söyledi. Rekor oyla seçilmiş... Ülkenin ilk kadın Cumhurbaşkanı. "Eski bir Türk evinde doğdum" dedi... Türkiye'ye göç etmiş bir ailenin evinde. Hangi aile... Sormuş, öğrenmiş... Adını da söyledi. Ben de Cumhurbaşkanı'na söz verdim:







- Türkiye'ye dönünce o aileyi araştıracağım... Çocukları... Torunları... Kimler? Neredeler? Bulacağım... Ve size bildireceğim.

Cumhurbaşkanı Davkova sevindi... Teşekkür üstüne teşekkür. "Söz" diye devam ettim:

- Türkiye'ye gelin... Sizi, evinde doğduğunuz ailenin, yaşayan torunlarının evine götüreceğim.

Cumhurbaşkanı duygulandı... Elimi tuttu, bırakmadı... Yine teşekkür üstüne teşekkür.

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ATATÜRK



Mustafa Kemal... Selanik, Şemsi Efendi İlkokulu.

Sonra... Selanik Mülkiye Rüştiyesi... Matematik öğretmeninden Kemal adını aldığı okul.

Ve... Doğduğu şehirden ilk ayrılış... Manastır Askeri İdadisi.

Makedonya'nın ikinci büyük şehri Manastır'da... Atatürk'ün okuduğu okul şimdi müze.

Müzenin ikinci katında Atatürk bölümü var.

Üsküp... Yorgunluk... Çay molası... Pastanedeyiz.

"Hoş geldiniz" diyen çok. Söz Atatürk'ten açılıyor.

Pastanenin sahibi, "Kalbimizde" diyerek sesini yükseltiyor.

Gel de duygulanma.

Bizim arkadaşlarda... Gözyaşları.

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VARDAR KÖPRÜSÜ... VE TOGG



Üsküp'ün ortasında nehir var... Vardar Nehri.

Üzerinde... Taşköprü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü.

Sultan İkinci Murad döneminde yapımına başlanmış. Fatih Sultan Mehmet döneminde tamamlanmış. Yıkılmış... Yeniden yapılmış.

Köprünün kenarında bir mermer minber var.







Camide... İmamın hutbe okuduğu yer.

Vardar Nehri'nde bulunmuş.

Kim bilir kaç yıl nehirde kalmış?

Şimdi... Her gün binlerce insanın geçtiği köprünün üzerinde.

Herkes önünde fotoğraf çektiriyor. Biri... Acaba kim? Minberin kenarına "TOGG" yazmış... Yerli ve milli gururumuz.

Evet... Ben de fotoğraf çektirdim.

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ERDOĞAN'A SELAM



Salon kalabalık. Arkadaşlarla yemekteyiz.

Omuzuma dokunan oldu... "Hoş geldiniz."

Tanıştık. Salih Murat... Makedonya'nın eski Anayasa Mahkemesi Başkanı. Şimdi... Hak ve Demokrasi Partisi Milletvekili. Evet... Kuzey Makedonya Parlamentosu'nda Türk Milletvekili.







"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saygımı ve selamımı söyleyin" dedi:

Sordum:

- Sizi tanıyor mu?

"Elbette" yanıtını verdi:

- Sayın Erdoğan'ı cezaevinde ziyaret etmiştim... Hepimizin büyüğüdür... Bize sahip çıkar... Ne zaman kendisinden bir istesek, o mutlaka iki verir.

Sayın Cumhurbaşkanım;

Size Üsküp'ten selam var.

***

BİTMEDİ



Üsküp'ten... Gönül coğrafyamızdan... Anlatacağım o kadar çok şey var ki. Yarın... Yarından sonra... Devam edeceğim.