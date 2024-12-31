Ziya Paşa... Devlet adamı... Namık Kemal gibi şair... Tanzimat dönemi edebiyatının öncülerinden.

Üzerinden asır da geçse unutulmayan beyit, ona ait:

"Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz,

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde."

Günümüz Türkçesine çevirmeye gerek yok... Özetle:

Boş lafı bırak, icraata bak... Lafla peynir gemisi yürümez... Aklının seviyesi yaptığın işten belli olur.

Van'da gördüklerim, Ziya Paşa'nın beytini aklıma getirdi.

1 milyon 100 bin nüfuslu şehirde son 2 yılda yapılan anaokulu sayısı 118... Gerisini siz düşünün.

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TEBRİKLER OZAN BALCI



İlkokul... Anaokulu... Kütüphane... Van Valisi Ozan Balcı ile birlikte gezdim.







2 yıl içinde 203 okul açılmış. 17 okulun ihalesi yapılıyor.

Fakat... Van, gözlerden uzak... İstanbul'a 1600 kilometre... Yapılanlar görülmüyor... Bilinmiyor.







Hani... Bir söz var... "Marifet iltifata tabidir."

Geldik... Gezdik... Vali Ozan Balcı'yı tebrik ettik.

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ANKARA DESTEĞİ



Sezar'ın hakkı Sezar'a... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın haklarını teslim edelim.

Eğer... Van Valisi Ozan Balcı başarıyorsa... Ankara'nın desteği var.

Van... "Çalışıyor... Proje üretiyor... Kaynağı çarçur etmiyor."

Ankara da... Desteğini esirgemiyor.

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VAN DERSLERİ



Şehirde... 15 bin öğrenci "sınavlara" hazırlanıyor... Üniversite sınavlarına... Lise giriş sınavlarına.

"Etüt merkezleri" kurulmuş. Vali Ozan Balcı'nın söylemiyle "idealist öğretmenler" hafta sonlarında öğrencileri sınavlara hazırlıyor. Test kitapları... Deneme sınavı kitapları... "Devletten." Demek... "İstenince neler başarılıyor?"

"Yapamayanlara" Van örneği ders olsun... Ya da "kapak".

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HİZMET YAĞMURU



Yılda 2-3 kez geldiğim şehir... "2024'te yapılanlara" göz gezdirdim.







26 tane "butik" spor salonu. 90 halı saha. 16 yüzme havuzu. Gençlik merkezleri.

Van'ın her yerinde... Merkezde... İlçelerde. "Hizmet" devam ediyor.

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MİLLET BAHÇESİ



Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yeni binasına taşındı... Hayırlı olsun. "Boşalttığı yer" büyük... 180 dönüm arazi.

Van istedi... Tarım ve Orman Bakanlığı da bu araziyi verdi... Millet bahçesi yapılacak... Destek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan.

Van Gölü... Büyük zenginlik... 180 bin metrekarelik millet bahçesi... Bir diğer zenginlik olacak.

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GÜZEL ŞEYLER



Engelli çocuklar için eğitim kampüsü... "Yapılıyor." 100 dönüm.

İçinde anaokulu da var... İlkokul da... Meslek ortaokulu da... Meslek lisesi de. Ve... Hepsi "engelliler" için.

Sadece Van'ı değil, "bölgeyi" kucaklayacak bir kampüs.

Aynı yerde... Bir de "Sosyal Hizmetler Kampüsü" yapılıyor.

"Garibanlar" için... Devletten başka kimsesi olmayanlar için.

Van'da güzel şeyler oluyor.

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TARİHE SAYGI



Gevaş... Van'ın 13 ilçesinden biri... Tarihi bir yerleşim yeri... "Küçük Ahlat" denilse yeridir.







"Selçuklu Mezarlığı" var... Kırık dökük mezar taşları. Tarihe saygı... Selçuklu Mezarlığı "düzenleniyor... Ayağa kaldırılıyor."

Beğendik... Emeği geçenlere teşekkür.

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BEBEK KÜTÜPHANESİ



Mimari değeri olan bir kültür merkezi... İnşaatı devam ediyor.

Kültür merkezinin yanında kütüphane olacak: "Çocuk ve bebek kütüphanesi."

Destek Ankara'dan... Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan.

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SEÇİM... SİYASET... HİZMET



Milletvekili seçimi... 14 Mayıs 2023... "Cumhur İttifakı"nın aldığı oy... Yüzde 35.24.

"Emek ve Özgürlük İttifakı" seçimin galibi... Yüzde 52.92.

Cumhurbaşkanlığı seçimi... İkinci tur:

Recep Tayyip Erdoğan... Yüzde 38.5. Kemal Kılıçdaroğlu... Yüzde 61.5.

Van... Milletvekili sayısı 8. Yeni Sol Parti... 6 milletvekili. AK Parti... 2 milletvekili.

Büyükşehir Belediyesi seçimi:

DEM Parti... Yüzde 55.51. AK Parti... Yüzde 27.15.

Bu ayrıntıları vermemizin nedeni:

Siyasi iktidar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Van bize oy vermedi... Öyleyse hizmet yok" demiyor.

Siyaset, seçim başka şey... Hangi partiye oy verirse versin, ülkenin her köşesine hizmet etmek başka şey.

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GELECEĞE MİRAS



Osmanlı dönemi... Dünya savaşı... Ermeni isyanı... Yakılıp yıkılan Van... "Eski Van."

Ve... "Geleceğe Miras" Projesi... Tarihi eserlerle dolu "eski şehirde" yoğun bir çalışma var.







750 yıllık Ulu Cami... Kızıl Minareli Cami... Hüsrev Paşa Hanı... Kanuni Sultan Süleyman döneminden kalan "Süleyman Han Camii". Restore ediliyor.







Kültür ve Turizm Bakanlığı... Vakıflar Genel Müdürlüğü... Van Valiliği... "Devletin özel ilgisi." Geleceğe önemli bir miras bırakılıyor.

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GÜLE GÜLE 2024



Şehrin sırtını dayadığı Erek Dağı (3 bin 204 metre) altında. Artos Dağı (3 bin 550)... Süphan Dağı (4 bin 58)... Karla kaplı.

Karlı dağlar, Van Gölü'nü "gelin gibi" süslüyor. Doğu'dan... Serhat şehri Van'dan... "Güle güle 2024" diyerek... Nokta.