Gezdik, sokağı dinledik... AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ve Kocaeli Gazeteciler Birliği Başkanı Cemal Kaplan ile birlikte.







İstasyon, çarşı, AVM, meydan... Sıcak gündem:

Atatürk'ün ilk ve tek basın toplantısının yıldönümü etkinlikleri.







Gazze... Ateşkes... Oh çok şükür... Sevinç.

Terörsüz Türkiye.

Ekonomi... Beklenti, enflasyonun düşmesi, hayat seviyesinin yükselmesi.

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VEFALI ŞEHİR



Şehir merkezi... İlçeler... Nereye baksak, Büyük Atatürk'ün izi var.

Sanat sokağı... Atatürk büstü... Ve büstün kaidesinde Atatürk'ün 18 Haziran 1922'de söylediği sözler:







İzmit, Türkiye'nin en kıymetli ve en mühim bölgelerinden birisidir.

Etraf ve havalisi cennet gibidir.

Verimlidir... Bereketlidir.

Kaynakları zengindir.

Vefalı şehir... Her yerde, Atatürk'ün adı ve anısı yaşatılıyor.

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TARİHİ TELGRAF



Sakarya Savaşı günleri... İzmit'te miting. Binlerce İzmitli, "Orduya destek için çalışılacağına" yemin ediyor. Şehitler için Fatiha okunuyor.

Ve... 21 Ağustos 1921'de... "Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti'ne" telgraf gönderiliyor:

"Nihai zafer hakkında sarsılamaz bir imana sahip olan İzmit ahalisi Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti tarafından düzenlenen mitingde şanlı ordumuza mukaddes gayeye ulaşıncaya kadar malen ve bedenen hiçbir fedakârlıktan çekinmeyeceğini ve lüzumu hâlinde eli silah tutan evlatlarını da mücadele meydanına sevke hazır olduğunu taahhüt etmiş ve kendilerine sarsılmaz itimat beslediği sevgili başkumandanımızla diğer muhterem kumandanlarımıza ve kahraman askerlerimize karşı hissettikleri büyük şükranın arz ve tebliğini İzmit Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden talep eylemiştir. Şehitlerimizin mübarek ruhlarına Fatihalar ithaf edilerek mitinge nihayet verilmiştir."

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KARAMÜRSEL



Kocaeli'nin ilçesi.

Kahraman ordunun, Sakarya Zaferi üzerine Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf yollanıyor.

Tarih 12 Eylül 1921. Telgrafın altında iki imza: Karamürsel ahalisi namına Belediye Reisi Mehmet Cemal... Müftü Mustafa Asım.

Telgrafın tam metni:

"Ankara'da Âlem-i İslam'ın Alemdarı Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine,

Dinimizin, istiklalimizin, ırzımızın, namusumuzun düşmanı olan alçak Yunanlılara maiyetinizdeki kahraman ordumuzun vurduğu darbeye umum kaza sevinç içindedir. Anadolu toprağına ayak basan Yunanlılara memleketlerine dönmek nasip olmaması duasına cesaret edildiği maruzdur."

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KANDIRA



Yine Sakarya Savaşı'nın tüm şiddetiyle sürdüğü günler... Kandıra'da 10 bin kişinin katıldığı miting... 25 Ağustos 1921.

Ve aynı gün, Ankara'ya... Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf.

Gönderenler:

Kandıra Belediye ve Müdafaa-i Hukuk Reisi Ahmed. Müftü Ali Rıza.

Eşraftan Niyazizade İsmet... Mehmet... Nuri... Halil... Hüseyin Hüsnü... Bekir.

Şeyhler nahiyesi namına Mehmet Münif.

Kaymaz nahiyesi namına Halit Pehlivan.

Akşaova nahiyesi namına Eşref... Eşraftan Hurşitbeyzade Hurşit.

Biraz uzun ama... Yeri ve zamanı... Telgrafın tam metnini paylaşalım:

"Kahraman ordumuzun başarılarının devamı uğrunda her türlü fedakârlığa amade ve hazır olduğumuzu arz ederiz.

Hürriyet ve istiklalimizi mahvetmek maksadıyla Anadolu'daki topraklarımıza hücum eden katil ordu ile milli davamızın zaferine kadar son damla kanımıza kadar harbe devam edileceği ve Misak-ı Milli yolunda her bir fedakârlığı yapmak azminde olduğumuza bir defa daha ahd ve peyman ettikten sonra şurasını insanlığın nazarına koyarız ki, genç ve cengâver ordumuzu tam bir hürmetle selamlar ve başarılarının devamını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederiz."

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FİNCANIN KULPU



Tarihten sayfaları karıştırırken... Kandıra'dan çekilen telgrafı okurken... Aklımıza, Turan Hoca geldi. Efsane Dışişleri Bakanı "Kandıralı" Prof. Turan Güneş.

Turan Güneş... Siyaset yılları... Sürekli halkın içindeydi.

Hoca... CHP milletvekili... Anadolu'da bir köyde. Kahvede sohbet... Hocanın önüne bir fincan kahve getirilir... Ama fincanın kulpu yok:

Kahveci:

- Hocam, bizi bağışla... Kusurumuza bakma... Köylümüz fakir... Kulplu fincanımız yok.

Prof. Güneş:

- Hiç önemli değil... Bu fincanı sarıp sarmalayıp bizim partinin genel merkezine gönderin... Hemen bir kulp takarlar.

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BAYRAM GİBİ



Saat 11.00... Tarihi Kasr-ı Hümayun... Saray-müze... Mustafa Kemal Paşa'nın ilk basın toplantısını yaptığı mekân.







Tören... Konuşmalar. Sonra... Atatürk'ün basın toplantısı yaptığı salona geçtik.

Vali İlhami Aktaş.







Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın... Basın toplantısının olduğu masada hatıra fotoğrafı.

Dün... Şehirde sanki bayram vardı.

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KÜTÜPHANE



Atatürk... İlk basın toplantısı için İzmit'e gelirken... Annesinin öldüğünü öğrendi.

Ama... Programını bozmadı.

Vefalı Kocaeli.

14 Ocak 2024... Zübeyde Hanım'ın vefatının yıldönümünde... Kütüphane yaptı:

Zübeyde Hanım Kütüphanesi.

Tebrikler... Teşekkürler... Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın.

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SAYGIYLA... MİNNETLE



Atatürk... Hayatı boyunca İzmit'ten 52 kez geçti.

3 kez konakladı.

Bir gelişinde... İzmitli bir yaşlı, gözyaşları içinde, Atatürk'ün elini öpmek ister.

Atatürk... Elini öptürmez. Yaşlı adamın elini öper.

Ve... Son gelişi... Atatürk' ün cenazesi Yavuz zırhlısı ile İstanbul'dan İzmit'e getirilir... İzmit'ten Ankara'ya uğurlanır... Gözyaşları ile.

Saygıyla, şükranla, minnetle, rahmetle anıyoruz.