Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu pazar günü Diyarbakır'a gidecek olsa... Günün sorusu: "Nasıl karşılanır?"

Mini anket... Tatlıcı, gazeteci, çantacı, ciğerci, iş insanı, doktor, baharatçı... Kiminle konuştuysak aynı yanıtı aldık: "İyi karşılanır."

Daha kapsamlı bir saha araştırmasını... Kamuoyu yoklamasını... Anket kuruluşlarından bekliyoruz.

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Gazi Caddesi'nde nabız

Alaattin Çavuşoğlu... Çavuşoğlu Çanta... Şehrin en hareketli yerinde... Gazi Caddesi'nde.

- Alaattin... Devlet Bahçeli, pazar günü Diyarbakır'a gelecek olsa... Nasıl karşılanır?

Çavuşoğlu, "Vallahi de billahi de" diye yemin ederek söze başladı:

Sayın Bahçeli, Gazi Caddesi'nde yürüyecek olursa, dükkânın önüne çıkar onu alkışlarım.

Miting yaparsa kesinlikle giderim... Çok ciddi bir çıkış yaptı... Bu çıkışının hatırı için miting meydanı dolar, taşar.

Gazi Caddesi'ndeki tatlıcı, seyyar satıcı, ciğerci, baharatçı... Alaattin Çavuşoğlu gibi düşünüyor ve konuşuyor.

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Alipaşalı Ömer

Ömer Ak... Gazi Caddesi'nde işyerleri var... Alipaşa Mahallesi'nden olduğu için, Diyarbakırlı onu, "Alipaşalı Ömer" diye bilir.

- Eğer... Devlet Bahçeli, pazar günü Diyarbakır'a gelecek olursa.....

Daha sözümüz bitmeden Ömer konuşmaya başladı:

Mutlaka gelmeli... Çok güzel olur... Karşılarız... Mitingine gideriz... Dinleriz... Alkışlarız.

Son gelişmeler herkesi sevindirdi... Mutluyuz... Huzurluyuz.

Sayın Bahçeli'nin başlattığı süreç devam etmeli... Sonuç vermeli... Vallahi, Diyarbakır da... Türkiye'nin diğer yerleri de... Paris olur... Londra olur... Türkiye'nin önünde kimse duramaz.

Türk ile Kürt kardeştir... Kardeşliğimiz güçlenir... Artık kimse bozamaz.

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Meclis'te komisyon

Engin Yeşil... Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı... Sorumuza cevabı:

- Sayın Bahçeli, gelecek olursa Diyarbakırlı elbette kendisine yakışanı yapar... "Hoş geldiniz" der... Mitingine gider.

İkinci soru:

- Diyarbakırlının... Bölgenin... Bundan sonrası için beklentisi nedir?

Engin Yeşil, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulmalı" dedi:

Bütün siyasi partilerin üye vereceği bir komisyon.

Hatta... Sivil toplum kuruluşları da mutlaka devrede olmalı.

Şeffaflık çok önemli... Kimin, ne söylediğini kamuoyu bilmeli.

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'Tarihi çıkış'

Ercan Ezgin... Diyarbakır... "ÇÖZÜMDER" Başkanı... Açılımı, Çözüm Derneği. Aynı soru: - Devlet Bahçeli, bu pazar günü Diyarbakır'a gelecek olursa.....

Ercan Ezgin'in yanıtı:

Sayın Bahçeli'yi karşılarım... Mitingine giderim... Bu işin ideolojisi olmaz.

Devlet Bahçeli, çok önemli ve tarihi bir çıkış yaptı... Kıymetini bilelim.

Gerçek vatanseverlik bu... Devlet Bey, büyük bir vatanseverlik örneği verdi.

Ortadoğu tam bir ateş çemberi... Tehlike adım adım ilerliyor... Bahçeli, bunu gördü... Söylemiyle alarm verdi... Aklı olan bunu fark eder.

Kimse, Kürtlere Türkiye'den başka bir devlet aramasın.

Türkiye Cumhuriyeti, dünyadaki bütün Kürtlerin güvenerek sırtını dayanacağı yegâne devlet.

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Reyting

Diyarbakır, Diyarbakır olalı... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hiç bu kadar dikkatle... Can kulağı ile dinlememişti.

Diyarbakır dün... MHP Meclis grup toplantısına kilitlendi. Hani... Ne derler? Medya diliyle, "Reyting patlaması."

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Bahçeli... 'Bölgeye' giderse

Mehmet Kaya... Diyarbakır'da tanımayan yok... Bölgenin sözü dinlenen isimlerinden. Kanaat önderi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

Soruyu ona da sorduk: "Bahçeli gelse, nasıl karşılanır?"

Mehmet Kaya, "Sayın Bahçeli, konuşma yapacağı Darkapı Meydanı'na araçlarla, korumalarla gitmez" dedi:

Yürüyerek gider... Halkın selamlarını ala ala.

İnsanlar, sergilediği cesaret için teşekkür ederler.

İstasyonun önündeki meydan tıklım tıklım dolar... Bölge insanı, Sayın Bahçeli'yi alkışlar.

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'Yaraya merhem'

Mürsel Acay... Diyarbakırlı... Yılların gazetecisi... Onun penceresinden neler görünüyor? Devlet Bahçeli Diyarbakır'ı ziyaret ederse... Bölge insanı ne der? Ne yapar?

Mürsel, "Ah keşke gelse... Bir an önce... Gecikmeden" diyerek söze başladı:

Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri çok samimi, çok değerli... Elbette bölgede karşılığını bulacaktır... İyi karşılanacaktır... Alkış alacaktır.

Yılların sorunu... Kanayan yara... Kangren... Sayın Bahçeli, büyük bir cesaret gösterdi... Yaraya merhem sürdü... Bu Türkiye için çok kıymetli.

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'Terörsüz Türkiye'

Salı... Saat 10.45... TBMM... MHP grup toplantısı... Kürsüde Genel Başkan Devlet Bahçeli: "Sorunları yok sayarak biteceğini düşünmek ahmaklıktır."

Ve... Konuşmanın devamı:

Zaman Türk milleti ve Türkiye zamanı.

Terörsüz Türkiye çatısı kurulacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti hepimizin vatanıdır.

Hain terör örgütünün sonu gelmiştir.

PKK'lı teröristler ya silahlarını gömecekler ya da kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşacaklar.

DEM Parti heyetinin yaptığı ziyaretler bizim nezdimizde olumludur... Usul ve üslup olgunluğunun örneklerine şahit olmak memnuniyet vericidir.

DEM heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nın sonlandığı kayıtsız açıklanmalıdır.

Terörsüz Türkiye'nin yanında duran herkes değerlidir.

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Erdoğan'dan beklenen

Yazımıza, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile yaptığımız sohbetle başladık. Noktayı... Yine Mehmet Kaya'nın sözleriyle koyalım:

Sayın Bahçeli ile DEM Parti heyeti görüşmesinden sonra bölgede çok olumlu bir hava oluştu.

Bir bariyer aşıldı... Türkiye için çok önemli.

Her kesimde provokatörler var... Bu bir gerçek... Bahçeli'nin söylemleri ve DEM heyetinin Abdullah Öcalan'ı ziyareti, bütün provokasyonların önünü kesti.

Şimdi herkesin beklentisi, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kapsamlı bir dil kullanarak sürecin hızlanması için gaza basması.